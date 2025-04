Zły cholesterol, nadciśnienie, papierosy – to główni sprawcy chorób układu krążenia. Lekarze szacują, że w ciągu 10 najbliższych lat zawału dozna ponad 700 tys. Polaków. Tymczasem większość z nas nie wie, co najbardziej szkodzi sercu. Gdybyśmy dbali o prawidłowy poziom cholesterolu, walczyli z nadciśnieniem i rzucili palenie, liczba zawałów zmniejszyłaby się o połowę.

Serce – to dzięki temu niewielkich rozmiarów organowi wszystkie komórki zaopatrzone są w tlen i składniki odżywcze niezbędne do ich funkcjonowania. Obliczono, że w ciągu doby bije około stu tysięcy razy. Przez 70 lat życia człowieka serce przepompowuje ponad 70 ton krwi. To ciężka praca, więc trzeba o nie dbać, aby mogło ją skutecznie wykonywać.

Co wiemy o sercu?

Niewiele. Jak wykazały badania przeprowadzone na zlecenie Instytutu Flory, większość Polaków sądzi, że głównym sprawcą chorób układu krążenia jest palenie papierosów i nadwaga. Tylko 3 proc. ankietowanych osób wiedziało, że na serce źle wpływa nadciśnienie, a 20 proc. wspomniało o negatywnym działaniu podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi. Mało osób wiąże choroby serca z nadużywaniem alkoholu.

Sądząc po wieku najbardziej zorientowanych osób, przeciętny Polak sercem zaczyna się interesować dopiero, kiedy odczuwa pierwsze dolegliwości układu krążenia. Tymczasem, aby zapobiec chorobom serca, profilaktykę trzeba zacząć nie później niż w wieku 30 lat. Skutek? Na choroby układu krążenia w Polsce codziennie umiera 100 osób.

Zbadaj cholesterol

Zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi jest drugim po nadciśnieniu tętniczym powodem chorób serca. Chociaż większość z nas słyszała o złym cholesterolu, mało kto na tę okoliczność się przebadał. Jednak problem dotyczy co 2.-3. Polaka. Ogólnopolskie badania na temat stanu zdrowia ludności pokazały, że u 16,5 mln osób dorosłych (20-70 lat) występuje podwyższone stężenie cholesterolu. Jak zauważają lekarze, skutek niewiedzy jest taki, że do szpitala trafia mnóstwo chorych na serce ludzi, którzy nigdy nie brali leków „na cholesterol”, chociaż powinni.

Jak uniknąć kłopotów z cholesterolem? Ważną rolę odgrywa zmiana trybu życia, a szczególnie właściwe odżywianie – zdrowa, uboga w nasycone kwasy tłuszczowe dieta.

Nie tylko dieta

Aby być pewnym swojego stanu zdrowia, warto sobie także badać ciśnienie krwi, a u dietetyka policzyć, czy nie cierpimy na groźną dla zdrowia nadwagę.

Sercu nie sprzyja otyłość, ale nie ona jedna. Równie zły wpływ ma palenie tytoniu, brak regularnej aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu, nadmierne spożywanie sodu (zawartego w soli) oraz stres.

Witamina młodości dla serca

Mięsień sercowy działa jak pompa, potrzebuje stałego dopływu energii, aby sprawnie funkcjonować. Ważną rolę odgrywa w tym koenzym Q10, zwany też witaminą młodości. Bierze on udział w wytwarzaniu energii, której tak potrzebuje serce. Poza tym zwalcza wolne rodniki, które powstają także w sercu i w nadmiarze powodują m.in. rozwój miażdżycy. A ta z kolei może prowadzić do choroby wieńcowej i zawału. Jak wynika z badań ilość koenzymu zmniejsza się w naszym organizmie wraz ze wzrostem niewydolności serca. Dlatego kupując suplementy, warto zaopatrzyć się i w takie, które zawierają witaminę młodości.

