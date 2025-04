Miażdżyca - objawy, przyczyny, metody leczenia

Miażdżyca (atherosclerosis) to najczęstsza i najważniejsza choroba tętnic. W miażdżycy dochodzi do uszkodzenia ściany naczynia, powstania zmian zwyrodnieniowych i przebudowy naczynia prowadzącej do jego stwardnienia. Jakie konsekwencje niesie za sobą miażdżyca? Jak jej zapobiegać?