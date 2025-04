O skuteczności szczepionek łatwo się przekonać. Wystarczy jesienią zaszczepić się przeciw grypie. Na samą myśl o zastrzyku przenika cię dreszcz? Niesłusznie. Lekkie ukłucie ani trochę nie boli. Najlepiej za jednym zamachem zabezpieczyć wszystkich członków rodziny. Naprawdę warto! Podczas gdy inni będą wciąż łykać aspirynę i antybiotyki, wy dacie sobie radę z wirusami.

Jak to działa

Po wstrzyknięciu szczepionki, np. przeciw grypie, odrze czy kokluszowi, wzrasta w organizmie liczba przeciwciał chroniących nas przed drobnoustrojami. To broń naprawdę skuteczna. Już w dwa tygodnie po zastrzyku nasze przeciwciała potrafią unieszkodliwić wirusa. Jakie szczepionki zalecają lekarze?

- Przeciw grypie. W październiku będzie można kupić szczepionki stworzone z 3 typów wirusa (nie ma jeszcze szczepionki przeciw ptasiej grypie). Preparat zawiera wyłącznie fragmenty zabitych drobnoustrojów, nie może więc (jak obawiają się niektórzy) spowodować zachorowania.

- Przeciw pneumokokom, wywołującym groźne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zaszczepić warto przede wszystkim małe dzieci i ludzi o słabej odporności.

- Przeciw bakterii Hib (Hemophilius influenzae), wywołującej ciężkie powikłania – zwłaszcza zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (groźne u małych dzieci).

Oprócz szczepionek, które chronią nas w okresie jesienno-zimowym, warto także pamiętać o tych obowiązkowych, które chronią dzieci przed innymi chorobami zakaźnymi i ich powikłaniami.



Więcej szczepionek, mniej antybiotyków

Nie wszyscy decydują się na zaszczepienie dziecka, nawet jeśli preparat jest refundowany. Krąży nawet pogląd o szkodliwości tej metody. Przytaczane są przykłady zachorowania na autyzm po przyjęciu skojarzonej szczepionki przeciw odrze, różyczce i śwince. Eksperci dementują te pogłoski – nie udowodniono związku pomiędzy tymi faktami. Wiadomo natomiast, że im więcej szczepień, tym mniej zażywanych antybiotyków i mniej groźnych, niekiedy śmiertelnych powikłań, np. po grypie. A liczba zakażeń wciąż rośnie – napływ imigrantów (zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi) zwiększa ryzyko. W 2006 r. nastąpił np. niepokojący wzrost zachorowań na odrę, zakażenia pneumokokowe oraz wywołane bakterią Hib. Powikłania tych i innych chorób (w tym zwykłej grypy) są szczególnie groźne dla małych dzieci. Dlatego nie wahajmy się i skrupulatnie przestrzegajmy obowiązkowych szczepień. Warto też skorzystać z tych zalecanych. Trzeba wprawdzie za nie zapłacić, pamiętajmy jednak, że mogą uratować nie tylko zdrowie, ale i życie. Jest jeszcze inny powód – sporo zaoszczędzimy na lekach. W tabelce obok znajdziesz aktualne szczepienia obowiązkowe dla dzieci w różnym wieku.

Oprócz dzieci i młodzieży z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać ludzie szczególnie narażeni na zakażenie, np. WZW – pracownicy szpitali i przychodni, chorzy dializowani; przeciw Hib – dzieci z rodzin wielodzietnych i domów dziecka; przeciw wściekliźnie – podejrzani o zakażenie tą chorobą.



Gdy zaleci lekarz

Możemy też skorzystać z płatnych szczepień i naprawdę warto to zrobić, jeśli namawia nas do tego nasz lekarz. Kto powinien się im poddać przede wszystkim?

Grypa: przewlekle chorzy, osoby starsze, dzieci, ci, którzy przebywają w dużych skupiskach ludzi, na przykład nauczyciele.

WZW typu B: osoby oczekujące na operację, dzieci, które nie były szczepione, ludzie starsi.

WZW typu A: dzieci, które nie chorowały na WZW typu A, ludzie podróżujący do krajów wysokiego ryzyka, osoby zatrudnione w zakładach spożywczych, restauracjach.

Odra, świnka, różyczka: dzieci niezaszczepione przeciw tym chorobom, młode kobiety pracujące z dziećmi.

Kleszczowe zapalenie mózgu: wszyscy, zwłaszcza dzieci i młodzież oraz osoby mieszkające na terenach, na których występują kleszcze (np. Suwalszczyzna).

Hib: dzieci od drugiego miesiąca do piątego roku życia.

Wietrzna ospa: ludzie, którzy dotąd nie chorowali.

Żółta febra: osoby wyjeżdżające do krajów wysokiego ryzyka.

Aleksandra Barcikowska