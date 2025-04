Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach programu "4 pory roku dla zdrowia" zaprasza na bezpłatne badania.

Warto wykorzystać tę okazję do skontrolowania swojego stanu zdrowia.

"Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz" – pisał w XVI wieku Jan Kochanowski i... miał rację! Większość z nas jest tak zabiegana, że znajduje czas na wizytę u lekarza dopiero wtedy, gdy z nóg zwali nas grypa lub inne dające się we znaki choróbsko. Dlaczego tak się dzieje? Bo z wyjątkiem takich sytuacji czujemy się świetnie albo chociaż na tyle dobrze, by nie zawracać sobie głowy profilaktyką. Błąd. I to poważny, bo może nas w przyszłości kosztować życie.

Naprawdę ciężkie choroby (np. rak) bardzo często atakują podstępnie. Póki na dobre się nie rozwiną, nie powodują żadnych niepokojących objawów. Gdy te w końcu wystąpią, szanse na powrót do zdrowia są o kilkadziesiąt procent mniejsze niż na początku choroby. Tak wygląda czarny scenariusz. Na szczęście możesz do niego nie dopuścić. Aby ułatwić ci to zadanie, Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania organizowane w ramach programów profilaktycznych "4 pory roku dla zdrowia".

Każdy z programów skierowany jest do osób, które są:

- ubezpieczone (pozostałe muszą za badania zapłacić);

- nie korzystały w ciągu ostatnich lat z badań profilaktycznych;

- najbardziej zagrożone atakiem danej choroby.

Przebadać możesz się nawet wtedy, jeśli nie zaliczasz się do grupy podwyższonego ryzyka. W takim przypadku potrzebujesz jednak skierowania od specjalisty (np. ginekologa, pulmonologa, okulisty lub kardiologa). Badania można wykonać w gabinetach, które podpisały umowy z NFZ. O ich wykaz pytaj pod numerami tel.: 94 88, 022 582 84 40 do 43. Spis znajdziesz też w Internecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl.

Program wczesnego wykrywania raka piersi

W jego ramach możesz zrobić bezpłatną mammografię.

- Dla kogo badanie? Dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu dwóch ostatnich lat nie robiły mammografii.

- Dlaczego warto? Mammografia to bezpieczny, bezbolesny i bardzo skuteczny sposób badania piersi. Można dzięki niemu wykryć zwapnienia, poszerzenie żył, wciągnięcie brodawki sutkowej, zmiany w tkance, w tym raka.

- To jest ważne! Nowotwór piersi atakuje co roku 12 tysięcy Polek. Dla połowy z nich diagnoza to wyrok. Im później choroba będzie wykryta, tym mniejsze szanse na jej wyleczenie. Na szczęście zasada ta sprawdza się także w drugą stronę. Nowotwór zdiagnozowany we wczesnym etapie rozwoju jest uleczalny niemal w 100 procentach!

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

- Dla kogo badanie? Dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które nie robiły cytologii w ciągu ostatnich trzech lat.

- Dlaczego warto? Badanie cytologiczne jest bezbolesne. Trwa chwilę (tyle, ile pobranie wymazu). Potem, oglądając próbkę pod mikroskopem, lekarz sprawdza, czy występują w niej nieprawidłowe komórki. Badanie pozwala wykryć wczesną postać raka szyjki macicy oraz zmiany, które (nieleczone) mogą doprowadzić do powstania nowotworu.

- To jest ważne! Rak szyjki macicy atakuje co roku 4 tysiące Polek. Wczesne wykrycie nowotworu gwarantuje niemal 100-procentową skuteczność leczenia. Niestety, połowa pacjentek zgłasza się do lekarza dopiero wtedy, gdy rak jest już w zaawansowanej postaci.

Uwaga! Rak szyjki macicy na początku nie daje żadnych niepokojących objawów. Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem. Najwyższe jest u kobiet, które mają 45–55 lat, zwłaszcza jeśli wcześnie rozpoczęły życie seksualne, wiele razy rodziły, palą papierosy.

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Obejmuje pomiar ciśnienia, wyliczenie BMI (dowiesz się, czy masz prawidłową wagę), badanie krwi.

- Dla kogo badanie? Dla kobiet i mężczyzn w wieku od 35 do 55 lat, pod warunkiem że nie robili badań w ciągu trzech lat.

- Dlaczego warto? Lekarz doradzi, co zmienić w trybie życia, by poprawić kondycję naczyń krwionośnych i serca. W razie potrzeby zaordynuje też leczenie.

- To jest ważne! Choroby układu krążenia (np. miażdżyca, zawały) są w naszym kraju główną przyczyną śmierci.

Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP)

W jego ramach wykonuje się spirometrię, czyli pomiar wydajności płuc.

- Dla kogo badanie? Dla palaczy w wieku od 40 do 65 lat oraz osób, które często chorują na zapalenie oskrzeli, mają duszności albo kaszlą, ale w ciągu ostatnich trzech lat nie robiły spirometrii.

- Dlaczego warto? POCHP stopniowo wyniszcza płuca. Z czasem prowadzi do niedotlenienia organizmu, a nawet śmierci.

- To jest ważne! By zahamować POCHP, trzeba rzucić palenie. Pomóc ci w tym może terapia prowadzona w ramach programu profilaktyki chorób odtytoniowych. Mogą w niej brać udział wszyscy nałogowcy bez względu na wiek i płeć.

W ramach programów, które prowadzi teraz NFZ, możesz też zrobić bezpłatne badania:

- na jaskrę – w tym ocena tzw. tarczy nerwu wzrokowego i pomiar ciśnienia śródgałkowego. Uwaga! Program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry jest skierowany do osób po 35. roku życia;

- stwierdzające zarażenie prątkami gruźlicy – przed postawieniem diagnozy lekarz zbada cię, a jeśli coś go zaniepokoi, zleci zrobienie tzw. próby tuberkulinowej i mikroskopowe badanie plwociny. Uwaga! Program stworzono z myślą o osobach, które miały kontakt z chorymi na gruźlicę, a także dla tych, którzy mają trudne warunki życiowe (np. mieszkają w zagrzybionym domu);

- prenatalne – dzięki nim można wykryć wady rozwojowe płodu. Uwaga! Program dotyczy ciężarnych powyżej 35. roku życia oraz tych, w których rodzinie występowały choroby genetyczne. By skorzystać z badań, trzeba mieć skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę;

- wykrywające HIV – wystarczy zrobić testy krwi. Wczesne wykrycie wirusa i rozpoczęcie leczenia zwiększa szanse na urodzenie zdrowego dziecka. Uwaga! NFZ kieruje ten program do wszystkich ciężarnych;

- dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością - pomocy udzielają lekarze, psychologowie, logopedzi i rehabilitanci. Uwaga! Taką kompleksową opieką mogą być objęte dzieci do ukończenia siódmego roku życia oraz ich rodzice.

