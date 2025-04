Nie wahaj się pokazać lekarzowi niepokojącą plamkę, którą właśnie zauważyłaś na skórze. Wbrew obiegowym sądom, usuwanie znamion i przebarwień jest bezpieczne. Poznaj inne stereotypy i nowe fakty na temat czerniaka. Jeśli coś cię zaniepokoi, nie zwlekaj z reakcją!

1. Czerniak skóry fakty i mity - najbardziej podejrzane są płaskie przebarwienia skóry



MIt! Zarówno płaskie, jak i wypukłe zmiany skórne mogą przekształcić się w czerniaka. Nowotwór występuje w postaci brodawek, guzków, plam na skórze. Rzadko spotykaną postacią czerniaka jest prawie niewidoczna plamka w kolorze skóry (najbardziej złośliwa). Groźne są pieprzyki i znamiona, które szybko się powiększają, zmieniają barwę, mają nierówne, zamazane brzegi.

3. Czerniak skóry fakty i mity - najlepiej nie usuwać znamion, bo to może pobudzić nowotwór do wzrostu



Fałsz: Najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed czerniakiem jest właśnie usunięcie zmiany skórnej razem z sąsiadującymi zdrowymi tkankami. Można to zrobić bezpiecznie jedynie za pomocą skalpela. Według onkologów nie istnieją żadne dowody na to, by z powodu interwencji chirurgicznej mogło wzrosnąć ryzyko rozwoju czerniaka.

3. Czerniak skóry fakty i mity - herbata z cytryną chroni skórę przed rakiem



Fakt: Jej picie może zapobiegać chorobie. Świadczą o tym wyniki badań przeprowadzonych na uniwersytecie w Arizonie (USA). Przetestowano 450 osób, z których połowa chorowała wcześniej na raka skóry. Okazało się, że najrzadziej występował on u osób pijących kilka filiżanek czarnej herbaty z cytryną dziennie. Naukowcy sądzą, że właśnie skórka cytrusów, bogata w przeciwutleniacze, może chronić skórę.

4. Czerniak skóry fakty i mity - dzieci bawiące się w cieniu drzew nie są narażone na promienie ultrafioletowe



MIt! Choć wydaje się, że słońce nie dociera tu do maluchów, jednak promienie ultrafioletowe przenikają przez liście drzew i krzewów. Dlatego musisz zapewnić dziecku szczególną ochronę. Powinno zawsze nosić koszulkę, a na głowie kapelusik chroniący oczy. Skórę dziecka zabezpieczaj kremem z faktorem powyżej 30. Pediatra doradzi, jaki filtr wybrać.

5. Czerniak skóry fakty i mity - nowe solaria gwarantują bezpieczeństwo



MIt! Mimo zabezpieczeń tu również działają na skórę szkodliwe promienie ultrafioletowe. Dlatego czas jednorazowego seansu nie powinien przekraczać 15 min. Przed wizytą w solarium posmaruj się dobrym kremem z filtrem ochronnym.

6. Czerniak skóry fakty i mity - gdy kąpiesz się w jeziorze lub morzu, nie musisz bać się słońca



MIt! Jesteś narażona bardziej! Promienie słoneczne przenikają przez wodę aż do głębokości 1,5 metra. Na dodatek promieniowanie UV tuż nad powierzchnią jeziora czy morza jest bardziej intensywne niż na lądzie. Właśnie dlatego, zanim zaczniesz się kąpać, zabezpiecz się kremem ochronnym z faktorem powyżej 30. Pamiętaj o czepku kąpielowym, chroniącym skórę głowy.

7. Czerniak skóry fakty i mity - filtry słoneczne są najlepszą ochroną



Fakt: Nawet krem z filtrem nie jest jednak stuprocentowym zabezpieczeniem przed rakiem. Filtr działa najskuteczniej, jeśli jest dobrze dobrany do typu karnacji. Im jaśniejsza, tym wyższy powinien być faktor ochronny. Jeśli masz jasne włosy i oczy, a twoja skóra silnie reaguje na słońce, stosuj krem z filtrem powyżej 50. Jeśli twoje oczy i włosy są brązowe, możesz przed opalaniem zastosować krem z filtrem od 10 do 20.

8. Czerniak skóry fakty i mity - ten nowotwór jest uleczalny



Fakt: Jeśli zmiana nowotworowa ogranicza się wyłącznie do naskórka, istnieje stuprocentowa pewność całkowitego odzyskania zdrowia. Niestety, w naszym kraju udaje się wyleczyć jedynie ok. 40 procent chorych, większość zgłasza się bowiem ze zbyt zaawansowanym nowotworem.

9. Czerniak skóry fakty i mity - dorośli są zagrożeni bardziej niż dzieci



MIt! Ryzyko oparzenia słonecznego u dziecka jest znacznie wyższe niż u osoby dorosłej. A właśnie oparzenie skóry, w którym dochodzi do utworzenia się pęcherzy, jest zdaniem specjalistów jednym z najpoważniejszych czynników rozwoju czerniaka.

10 Czerniak skóry fakty i mity - jest już szczepionka na czerniaka



Fakt: Prof. Andrzej Mackiewicz z Kliniki Immunologii Nowotworów Akademii Medycznej w Poznaniu opracował pierwszą w świecie szczepionkę dla chorych na czerniaka. Wykorzystał do tego celu komórki rakowe chorego, które zmodyfikowano genetycznie. Szczepionkę testuje się już w 10 klinikach w Polsce. Z badań wynika, że dzięki niej udaje się zatrzymać chorobę u 55 proc. chorych. Warunek? Musi być zastosowana we wczesnym stadium choroby.