Ludzie myślą, że czerniak dotyczy tylko skóry. Niestety jest również przekleństwem jamy ustnej, przełyku, pochwy, męskich narządów płciowych, paznokci, a przede wszystkim oczu. Jest najczęstszym nowotworem pierwotnym gałki ocznej u dorosłych, stanowiąc około 10% przypadków czerniaka. Dowiedz się, jak go rozpoznać i jak mu zapobiegać.

Czym jest czerniak?

To jeden z najgroźniejszych nowotworów złośliwych. Wywodzi się z komórek barwnikowych, które uległy mutacji. Wbrew pozorom, znajdują się one nie tylko w skórze, ale również w gałce ocznej - w tęczówce (kolorowa część oka), siatkówce (tylna powierzchnia), naczyniówce (środkowa ściana) oraz ciele rzęskowym (otoczenie tęczówki). Rozwijający się tam nowotwór długo nie daje żadnych objawów i najczęściej wykrywa się go przez przypadek.

Kto jest najbardziej narażony?

Taki nowotwór występuje częściej u osób z jasną karnacją, ze znamionami na oku, z jasną tęczówką (niebieską, zieloną, szarą), a także u palących papierosy i wystawiających się na działanie promieniowania ultrafioletowego (UV). Ryzyko zachorowania jest wyższe również u osób, których bliscy - szczególnie pierwszego stopnia - chorowali na czerniaka.

Jak rozpoznać objawy czerniaka gałki ocznej?

Twoją wzmożoną uwagę powinny zwrócić znamiona na oczach, które rosną i zmieniają kolor. Wątpliwości powinny wzbudzać również powstające nacieki zapalne, tworzące się sieci naczyń krwionośnych, a także uczucie bólu.

Wczesne wykrycie choroby daje duże szanse wyleczenia, a także zachowania gałki ocznej. Niestety, najczęściej ten rodzaj czerniaka jest diagnozowany przez przypadek, gdy zaczynamy gorzej widzieć lub znamię przeszkadza. Wówczas leczenie polega na usunięciu całej gałki ocznej i zostaje wsparte chemioterapią oraz naświetlaniem.

Jak zapobiec chorobie? Postaw na dobre okulary przeciwsłoneczne!

Produkty z solidnymi szkłami kupimy od około 100 zł. Cena może być wyznacznikiem, ale nie jest regułą. Najlepiej zaopatrywać się w okulary u optyka i poprosić go o sprawdzenie, czy dany model ma odpowiednie filtry, chroniące częściowo lub całkowicie przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB.

Okulary mają różny kształt i kolor, jednak eksperci nie pozostawiają wątpliwości – z medycznego punktu widzenia wygląd nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze, żeby szkła były dopasowane do twarzy na tyle, by światło nie wpadało bokiem. Okulary przeciwsłoneczne z filtrami są wskazane również zimą. Światło odbite od śniegu jest bardzo silne i może zaszkodzić oczom.

Aby skuteczniej walczyć z zagrożeniem, warto postawić na profilaktykę. Nawet osoby, które nie mają problemów ze wzrokiem, powinny przynajmniej raz w roku odwiedzać okulistę i poddać się badaniom. Lekarz za pomocą lampy szczelinowej i wziernika ocenia oko, a jeśli zachodzi potrzeba, korzysta z USG lub rezonansu magnetycznego.

Zadbaj o zdrowie swoich oczu!

Na podstawie materiałów prasowych kampanii Rakoobrona