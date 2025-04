Ryzyko zachorowania na czerniaka guzkowego rośnie wraz z wiekiem (zwiększa się po 50-60 roku życia) i częściej dotyczy mężczyzn. Występuje on głównie na skórze głowy, szyi, tułowiu i nogach, ale tak naprawdę może pojawić się w każdym miejscu na skórze.

Jest dość charakterystyczny, bo tak jak wskazuje jego nazwa - przypomina guzek, który przyrasta na grubość. Może mieć kolor czarny, ale czasem przybiera odcień niebieski lub jest prawie bezbarwny (tego typu czerniaki, posiadające znikome lub nie zawierające jakiejkolwiek ilości barwnika, świadczą o większej złośliwości). Guz, który cechuje ten typ czerniaka, jest zazwyczaj kształtny, symetryczny, o jednolitej powierzchni.

Zwróć uwagę na te objawy

Jakie są jeszcze inne charakterystyczne cechy czerniaka guzkowego? Lekarze zwracają uwagę na fakt, że guz jest często owrzodzony, dość szybko rośnie, może również pojawić się swędzenie lub krwawienie. Najczęściej powstaje w zupełnie nowym miejscu na skórze, dlatego tak ważne jest obserwowanie własnego ciała i kontrolowanie u dermatologa nie tylko znamion, które mamy od lat, ale również tych, które pojawiły się niedawno.

Rzadziej czerniak guzkowy powstaje na już istniejącym znamieniu, chociaż wszystkie niepokojące symptomy, powinny być skonsultowane z lekarzem. Należy zgłosić się do specjalisty, gdy zmiana barwnikowa jest:

asymetryczna,

ma nierównie brzegi,

szybko się zmienia (jej kolor, kształt),

rośnie (ma ponad 6mm),

ma niejednolity kolor,

ma obwódki, występuje zaczerwienie wokół znamienia

zaczyna krwawić, pojawia się uczucie swędzenia, pieczenia

występuje owrzodzenie

Jakie są przyczyny?

Przyczyny powstawania czerniaka guzkowego są podobne jak przy innych typach czerniaka, czyli mogą być genetyczne, ale też środowiskowe. Do tych drugich zalicza się przede wszystkim nadmierną ekspozycję na słońce (w tym poparzenia słoneczne) czy zbyt częste korzystanie z solarium, bo dochodzi do niekorzystnego oddziaływania promieni UV. Bardziej narażeni na zachorowanie na czerniaka są osoby rasy białej, do tego o jasnej karnacji, blond lub rudych włosach oraz ci, którzy mają na ciele dużo (100 lub więcej) zmian barwnikowych.

Leczenie i rokowania

Pierwszym etapem leczenia jest wycięcie czerniaka guzkowego (z szerokim marginesem tkanki, przylegającej do zmiany) i w zależności od wyniku badania histopatologicznego, lekarz podejmuje decyzję o kolejnych etapach leczenia, np. chemioterapii, radioterapii czy immunoterapii. Ten typ czerniaka jest dość agresywny i trudny do leczenia, bo daje szybko przerzuty do innych organów. Rokowania zależą więc od oceny złośliwości, dlatego tak dużą rolę odkrywa wczesne rozpoznanie choroby, zanim komórki rakowe rozprzestrzenią się na cały organizm.

