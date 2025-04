Dynie ozdobne cieszą się jesienią ogromną popularnością, ponieważ stanowią główny element sezonowych dekoracji. Ich atutem jest to, że wyróżniają się różnorodnymi kształtami, pięknymi, ciepłymi kolorami i ciekawymi strukturami. Głównym zastosowaniem dyni ozdobnej, jak sama nazwa wskazuje, jest dekorowanie i zdobienie wnętrz domów oraz ogrodów. W sklepach można znaleźć często na tych samych półkach dynie ozdobne i dnie przeznaczone do przygotowywania potraw, dlatego możesz mieć dylemat, czy każda z tych dyń nadaje się do jedzenia. Warto też wiedzieć, czy dynia ozdobna jest trująca i kiedy zdecydowanie lepiej jej nie jeść.

Dynia ozdobna to potoczne określenie różnych odmian i gatunków dyń uprawianych w celach dekoracyjnych. Najczęściej spotykamy dekoracyjne odmiany dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo) lub dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima).

Pod pojęciem dyni ozdobnej w sklepach kryją się też różne gatunki tykwy – jednorocznej pnącej rośliny z rodziny dyniowatych, pochodzącej z regionów tropikalnych.

Dynia ozdobna służy przede wszystkim do dekoracji. Na ogół jej owoce są niejadalne. Dynia ozdobna – tak jak każda inna dnia – może być trująca, jeśli zawiera duże stężenie kukurbitacyny. Poznasz ją po gorzkim smaku. Ta toksyczna substancja występuje nie tylko w dyniach, ale także ogórkach, kabaczkach, cukinii. Jej rolą jest odstraszanie zwierząt roślinożernych. Gorzki smak powinien nas powstrzymać od dalszej konsumpcji, bowiem świadczy o nadmiernej ilości kukurbitacyny.

Zjedzenie dyni ozdobnej bogatej w toksyczne związki może powodować zatrucie objawiające się:

bólami brzucha,

nudnościami,

wymiotami,

biegunką.

Na ogół objawy utrzymują się do 3 dni.

Większe stężenie kukurbitacyny może znajdować się w dyni ozdobnej ze względu na to, że sprzyja temu krzyżowanie roślin i brak odpowiedniej ilości wody.

fot. Dynia ozdobna może być trująca / Adobe Stock, develi

Zespół objawów zatrucia po zjedzeniu roślin dyniowatych jest potocznie określany syndromem toksycznego kabaczka lub syndromem toksycznej dyni. W badaniu opublikowanym w Clinical Toxicology wspomniano o 353 przypadkach zgłoszonych działań niepożądanych po zjedzeniu gorzkiego kabaczka. Objawami najczęściej były wymioty, biegunka i ból brzucha. Istnieją też inne doniesienia o zatruciach wywołanych zjedzeniem warzyw dyniowatych o gorzkim smaku.

Dynie dekoracyjne często są po prostu niesmaczne i trudne w obróbce (mogą mieć twardą skórę), dlatego jeżeli chcemy zastosować dynię w kuchni, wybieramy raczej odmiany nadające się do jedzenia, takie jak dynia makaronowa, dynia zwyczajna, dynia Hokkaido lub dynia piżmowa. A finezyjnym okazom dyni ozdobnej lepiej pozostawić funkcje upiększające naszą przestrzeń niż nasze talerze.

