Substancje dodatkowe dodawane do żywności, m. in. barwniki i konserwanty, mogą prowadzić do wzrostu ilości substancji toksycznych w ludzkim organizmie i mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

Wśród źródeł toksyn, które są szkodliwe dla ludzkiego organizmu można wymienić m. in. odpady przemysłowe, zanieczyszczoną wodę i powietrze, ale też substancje dodatkowe dodawane do żywności m. in. barwniki i konserwanty.

Substancja dodatkowa do żywności definiowana jest jako "każda substancja zazwyczaj sama nie spożywana jako żywność i nie używana jako typowy jej składnik. Jej celowe użycie w procesie produkcji, przetwarzania, przygotowywania (…) powoduje zamierzone lub spodziewane rezultaty w środku spożywczym lub jego składnikach."

Wśród substancji dodatkowych można wymienić m. in. barwniki syntetyczne, konserwanty, substancje zakwaszające, preparaty zagęszczające i żelujące, preparaty zastępujące cukier. Dzięki zastosowaniu powyższych składników żywność ma ładniejszy, bardziej kolorowy wygląd, smak i zapach, a dodatkowo przedłużony okres przydatności do spożycia .

Człowiek od wieków stosował różne metody konserwowania żywności - takie jak np. solenie, wędzenie czy przechowywanie w zimnych temperaturach, tak, aby zapobiec psuciu się pokarmów. - komentuje prof. Iwona Wawer z Akademii Medycznej w Warszawie, ekspert kampanii edukacyjnej "Uwolnij się od toksyn" - Obecnie żywność zabezpiecza się przed zepsuciem korzystając ze sztucznych, chemicznych substancji o działaniu konserwującym. Środki te pomagają w zachowaniu przedłużonej trwałości jedzenia i poprawiają jego wygląd, ale też mogą bardzo niekorzystnie wpływać nasze zdrowie i kondycję. Szczególnie przyczyniają się do wzrostu zachorowań na uczulenia i alergie pokarmowe.

Konieczne jest sprawdzanie wszystkich informacji na temat składników i dodatków na opakowaniach produktu. Ze względu na powszechność ich stosowanie dzienne spożycie szkodliwych dla organizmu dodatków do żywności może sięgać nawet 10 do 20 gram.

Wśród najczęściej stosowanych substancji dodatkowych w żywności można wymienić:

Barwniki syntetyczne m. in. E 110 (żółcień pomarańczowa) znajduje się w marmoladach, żelach, gumach do żucia, powłokach tabletek. Może wywołać różne reakcje alergiczne np. pokrzywkę, duszności. Błękit ubrylantowany, oznaczony symbolem E 133, dodawany do warzyw konserwowych jest może być szkodliwy dla osób cierpiących na zespół jelita nadwrażliwego inne schorzenia układu pokarmowego.

Konserwanty czyli np. E 210 (kwas benzoesowy), który może podrażnić śluzówkę żołądka i jelit oraz wysypki. Znaleźć go można w galaretkach, sokach owocowych, napojach bezalkoholowych, margarynie, konserwach rybnych, warzywach marynowanych czy sosach owocowych i warzywnych. Azotyny potasu i sodu czyli E 249 i E 250, powszechnie stosowane w peklowaniu mięsa, mogą prowadzić do zmian rakotwórczych w organizmie. Siarczany, oznaczone od E 220 do E 228, znajdują się m. in. w konserwach, sokach owocowych, winie, produktach ziemniaczanych, u osób wrażliwych wywołują nudności i bóle głowy.

Substancje zakwaszające m. in. kwas octowy (E 260) znajduje się w owocach i warzywach marynowanych oraz sosach, jest źle tolerowany u osób o wrażliwym żołądku. Chlorki potasu (E 508), wapnia (E 509) i magnezu (E 511) są dodawane do przypraw i niewskazane dla osób, które mają chore nerki czy wątrobę. W dużych ilościach działają na organizm przeczyszczająco.

Preparaty zagęszczające i żelujące m. in. kwas alginowy (E 400) szczególnie niewskazany dla kobiet w ciąży i karoten (E 407), który może przyczynić się do owrzodzenia jalita.

Preparaty zastępujące cukier w tym np. spartan (E 951) i sacharyna (E 954) nie wskazane dla osób w wrażliwym przewodem pokarmowym.

Wiedza Polaków na temat substancji dodatkowych w żywności

Badania przeprowadzone przez TNS OBOP dla MethodDrain Detox w 2006r. wykazały, że co drugi Polak nigdy nie sprawdza jakie konserwanty i barwniki zawiera kupowana przez niego żywność.

Dodatki do żywności, m. in. konserwanty i barwniki, ale też substancje zakwaszające, preparaty zagęszczające i żelujące czy preparaty zastępujące cukier, przedłużają trwałość pożywienia i zapobiegają rozwojowi bakterii. Nie są dla organizmu obojętne i często wywierają szkodliwy wpływ powodując m. in. uczulenia i alergie.

Potrawy typu "instant", których przygotowanie zajmuje nam mało czasu, stają się coraz popularniejsze i często zastępują pełnowartościowe posiłki. Nie należy zapominać, że są to sztuczne półprodukty, które zawierają m. in. duże ilości niebezpiecznych dla zdrowia kwasów tłuszczowych, przeciwutleniaczy czy glutaminianu sodu, który poprawia smak i aromat potraw. Powyższe dodatki powodują m. in. wzrost ciśnienia tętniczego, przyrost masy ciała, zatrzymywanie wody w organizmie oraz niedobór witamin i składników mineralnych.

Wszyscy powinniśmy zwracać uwagę na informacje umieszczone na etykietach opakowań

z żywnością dotyczące barwników, konserwantów i innych składników, które polepszają smak i trwałość produktu. - mówi prof. Iwona Wawer z Akademii Medycznej w Warszawie, ekspert kampanii edukacyjnej "Uwolnij się od toksyn". Niestety, jak pokazują wyniki badań skład produktu jest jednym z najmniej istotnych powodów, dla których podejmujemy decyzję

o zakupie żywności. Na pewno dobry smak jest istotnym kryterium wyboru, ale nie zawsze to, co nam smakuje, wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Powinniśmy częściej łączyć konkretne dolegliwości zdrowotne ze spożywanymi przez nas dodatkami do żywności i ich szkodliwym wpływem na organizm.

Uwolnij się od toksyn

Rozpoczyna się II etap ogólnopolskiego programu "Uwolnij się od toksyn" prowadzonego pod patronatem preparatu MethodDraine Detox. Jesienna edycja ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat szkodliwych substancji, które znajdują się w żywności, ich negatywnego wpływu na organizm oraz metod oczyszczania. Program jest wspierany przez ekspertów, prof. Iwonę Wawer z Akademii Medycznej w Warszawie i dr Ewę Matyską - Piekarską, lekarza chorób wewnętrznych, konsultanta dietetyki.

Widoczne zainteresowanie wiosenną edycją programu "Uwolnij się od toksyn", w ramach której informowaliśmy o najważniejszych źródłach toksyn i ich wpływie

na organizm pokazuje, że Polacy szukają informacji związanych z powyższą tematyką. Niestety jak pokazują wyniki badań TNS OBOP, przeprowadzone w styczniu br., co drugi Polak nigdy nie sprawdza jakie konserwanty i barwniki znajdują się w kupowanej żywności. Stąd potrzeba informowania i edukacji na temat wpływu jaki wywierają substancje dodatkowe na ludzki organizm. - mówi prof. Iwona Wawer z Akademii Medycznej w Warszawie, ekspert programu "Uwolnij się od toksyn".

W ramach jesiennej edycji programu "Uwolnij się od toksyn" wszystkie zainteresowane osoby będą mogły zamówić bezpłatny poradnik, którego autorami są eksperci programu.

Ponadto od 1 do 31 października br. we wszystkie wtorki i środy pod numerem telefonu 22 321 51 88 w godzinach 15:00 - 17:00 dyżurować będą konsultanci dietetyki.

Strona programu www.beztoksyn.pl zostanie rozbudowana o działa "Porady eksperta", w którym internauci będą mogli otrzymać indywidualne porady ekspertów programu na temat skutecznych metod oczyszczania oraz substancji dodatkowych w żywności. Na stronie programu będzie można także zamówić poradnik wypełniając odpowiedni formularz.

"Uwolnij się od toksyn" - bezpłatny poradnik

W ramach kampanii edukacyjnej "Uwolnij się od toksyn" został wydany bezpłatny poradnik pod tym samym tytułem. Autorami poradnika są eksperci kampanii: prof. Iwona Wawer z Akademii Medycznej w Warszawie oraz dr Ewa Matyska-Piekarska, lekarz chorób wewnętrznych, konsultant dietetyki.

"Na łamach poradnika przestawiłyśmy najważniejsze zagadnienie związane z problemem toksyn, które znajdują się w otoczeniu człowieka i ich szkodliwym wpływem na organizm. Wszyscy zainteresowani znajdą w nim informacje o źródłach toksyn, mechanizmach obronnych organizmu przed szkodliwymi substancjami chemicznymi i skutecznych metodach oczyszczania. Szczególnie przydatne są przykłady diet, dzięki którym można usunąć nadmiar toksyn z organizmu." - mówi prof. Iwona Wawer, ekspert kampanii edukacyjnej "Uwolnij się od toksyn".

Poradnik "Uwolnij się od toksyn" jest pierwszą tego typu publikacją na polskim rynku, która w przystępny i zrozumiały sposób przybliża tematykę związana ze szkodliwymi substancjami chemicznymi i ich wpływem na co dzienne funkcjonowanie człowieka.

Poradnik można bezpłatnie zamówić poprzez stronę internetową www.beztoksyn.pl. Zostanie przesłany pocztą do wszystkich, którzy wypełnią specjalny formularz umieszczony na stronie.