Perfumy to złożona mieszanka związków zapachowych (olejków zapachowych pochodzących z kwiatów, roślin, drzew, przypraw, pozyskiwanych naturalnie lub syntetycznych), środków utrwalających, etanolu lub innego rozpuszczalnika, wody. Kompozycja ta decyduje o unikatowym zapachu perfum, które charakteryzują poszczególne marki.

W zależności od stężenia składników zapachowych wyróżnia się:

Te o największym stężeniu będą oczywiście trwalsze i bardziej intensywne. Po naniesieniu na skórę substancja bazowa perfum szybko wyparowuje lub wchłania się, a wyczuwalne pozostają substancje zapachowe. Rozwijają się one w trzech fazach, które określa się mianem piramidy zapachowej (nuty głowy, nuty serca i nuty bazy). Nasze ulubione perfumy przede wszystkim urzekają nas zapachem, warto przyjrzeć się również temu, czy mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Szkodliwe związki mogące znajdować się w perfumach, których lepiej unikać, to:

Istnieją różne badania, które dotyczyły bezpieczeństwa stosowania perfum, wód perfumowanych czy wód kolońskich. Irańscy naukowcy (publikacja w Journal of Environmental Health Science and Engineering, 2022) przeanalizowali dane z 562 artykułów na ten temat. Wykazali, że ftalany, aldehydy, parabeny i sole na bazie glinu są najważniejszymi zanieczyszczeniami w produktach aromatycznych, które powodują skutki uboczne. Ich stosowanie może prowadzić do takich problemów ze zdrowiem jak:

Wykryto w badanach również związek obecności szkodliwych związków w perfumach z nowotworami, chorobami układu oddechowego i hormonalnego. Przy czym warto pamiętać, że w perfumach znajdują się niewielkie ilości związków chemicznych, które mogą stwarzać potencjalne ryzyko. Naukowcy zwykle badają ich oddziaływanie na organizm w większych stężeniach niż takie, które wynika z używania perfum.

Tak, perfumy mogą być bezpiecznie używane codziennie pod warunkiem, że stosujemy je w rozsądnych ilościach i wybieramy odpowiedni ich rodzaj. Należy wybierać zapachy, które nie mają w składzie szkodliwych związków oraz pochodzą ze sprawdzonych źródeł (a nie np. ulicznych bazarów). Ważne jest też to, żeby unikać rozpylania perfum na wrażliwe miejsca, jak błony śluzowe, okolice oczu, ust, zranioną lub podrażnioną skórę. Pamiętajmy też o tym, że niektóre składniki mogą wywoływać reakcje fototoksyczne. Lepiej nie nanosić ich na skórę bezpośrednio przed eksponowaniem jej na promienie słoneczne.

Używanie perfum po terminie ważności nie jest zwykle szkodliwe dla zdrowia, a głównym problemem jest wówczas zmiana ich zapachu i jego intensywności. Warto jednak zachować ostrożność i obserwować skórę. Z czasem w płynie mogą zachodzić reakcje chemiczne, które prowadzą do podrażnień lub uczulenia. Jeżeli zauważamy zmiany w kolorze, zapachu lub konsystencji perfum, powinniśmy zrezygnować z ich stosowania. Ewentualnie możemy przetestować wcześniej na niewielkim fragmencie skóry.

Aby zapobiegać szkodliwemu działaniu perfum, przede wszystkim warto czytać etykiety i zwracać uwagę na składniki. Jeżeli odnajdujemy tam szkodliwe substancje, wybierzmy inne zapachy. Warto sięgać po perfumy naturalne. Dobrze jest też przetestować wcześniej niewielką ilość na skórze zanim kupimy całą butelkę. Niestety dziesiątki różnych związków, z których niektóre mogą być szkodliwe, są ukrywane pod niewiele mówiącym terminem "zapach" (parfum, fragrance). Celem takiego zabiegu jest oczywiście utajnienie pełnej receptury zapachu, jednak w rezultacie nie mamy całkowitej jasności co do składu produktu. Mimo wszystko, nie ma co panikować, ponieważ rozsądne ilości perfum, jakie stosujemy na co dzień, nie stanowią zwykle zagrożenia dla zdrowia.