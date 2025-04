Dynia to warzywo, które bardzo dobrze znamy. Bywa uprawiana w wiejskich gospodarstwach i na działkach, zarówno w celach kulinarnych, jak i ozdobnych. Dynia zawiera całe mnóstwo witamin i mikroelementów, niezbędnych dla naszego zdrowia. Miąższ tego warzywa, to skarbnica beta-karotenu, witamin z grupy B, C oraz pierwiastków: wapnia, żelaza, fosforu i magnezu.

Reklama

Nasiona dyni, znajdujące się w jej wnętrzu, już od dawnych czasów, były cenione za swe przeciwrobacze i ułatwiające oddawanie moczu, działanie. Pestki te, są bardzo tłuste i to z nich pozyskuje się cenny dla zdrowia i urody, olej.

W jakie substancje bogaty jest olej z nasion dyni?

Olej z pestek dyni obfituje w wielonienasycone i jednonienasycone kwasy tłuszczowe, fitosterole, witaminy i pierwiastki. Jest szczególnie polecany w diecie mężczyzn, z uwagi na wysoką zawartość cynku, który jak się okazuje, wspomaga pracę prostaty i może być skuteczną profilaktyką jej chorób. Olej z nasion dyni, cenimy za:

Kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6

Są niezbędne naszemu organizmowi do wytwarzania błon komórkowych. Istnieją doniesienia, że ich brak w diecie, może skutkować pojawieniem się chorób degeneracyjnych, a zwłaszcza neurologicznych. Przypuszcza się, że kwasy omega-3 i omega-6, spożywane we właściwych proporcjach (co też obserwuje się w składzie oleju), zapobiega destrukcji komórek układu nerwowego i jednocześnie stanowi dla nich płaszcz ochronny. Inne doniesienia, sugerują, że niedobór opisywanych kwasów, może ujawniać się w postaci depresji, nadreaktywności, problemów z nauką, skupieniem uwagi, pamięcią i innych zaburzeniach psychicznych.

Witaminy z grupy B

Witaminy z tej grupy, są szczególnie wskazane osobom, mającym problemy z układem nerwowym i niedokrwistościami. Witaminy z grupy B, zawarte w oleju z nasion dyni, to:

witamina B1 – odpowiedzialna za metabolizm węglowodanów, bierze udział w wielu reakcjach, przyspiesza gojenie się ran, chroni układ nerwowy i może działać przeciwbólowo

witamina B2 – wspomaga siły odpornościowe i wzrok, poprawia stan skóry

witamina B6 – bierze udział w przemianach białek, tworzeniu enzymów i hemoglobiny (zapobiega niedokrwistości), chroni i wspomaga układ nerwowy

Witamina E

Czyli witamina młodości i płodności. W oleju z pestek dyni, znajduje się jej kilkakrotnie więcej niż w pozostałych olejach roślinnych. Witamina E wykazuje aktywność przeciwutleniącą, warunkuje prawidłowy stan skóry, włosów i paznokci, a także wzmacnia naczynia krwionośne i chroni czerwone krwinki przed zniszczeniem. Jest wykorzystywana w leczeniu niepłodności męskiej, chorób serca i mięśni.

Cynk i selen

Są to pierwiastki, które wspomagają siły odpornościowe organizmu. Cynk bierze udział w wielu procesach życiowych, m.in. aktywując enzymy. Warunkuje też właściwą mineralizację kości, funkcjonowanie gruczołów, gojenie ran oraz tworzenie się męskich komórek rozrodczych. Selen z kolei, to antyoksydant, chroniący krwinki, serce i tarczycę. Może odegrać dużą rolę w leczeniu depresji i reumatoidalnego zapalenia stawów, łagodząc jego objawy. Istnieją też opinie, że warunkuje satysfakcjonujące życie seksualne mężczyzn.

Kukurbitacyny

Są to substancje rozpuszczalne w wodzie, które doskonale przenikają do ciał pasożytów. Wykazują toksyczność wobec ich układu nerwowego, czyli najprościej ujmując – zabijają je. Kukurbitacyny, nie są szkodliwe dla człowieka, co stanowi cenną uwagę. Już od dawnych czasów pestki dyni były wykorzystywane w leczeniu robaczyc: inwazji tasiemcem uzbrojonym i nieuzbrojonym, glistą ludzką oraz tęgoryjcem dwunastnicy.

Kukurbitasterol

Jak sugeruje nazwa, należy do steroli roślinnych, czy fitosteroli. Swoją budową, fitosterole, przypominają cholesterol obecny w tłuszczu zwierzęcym. Jednak u nas nie wywołuje takich szkód. Kukurbisterol, oprócz podobieństwa do cholesterolu i związanego z tym blokowania jego receptorów w jelitach, ochronnie wpływa na gruczoł sterczowy (prostatę). Zapobiega też stanom zapalnym i przerostowi tego gruczołu.

Jakie znaczenia dla zdrowia ma olej z nasion dyni?

Z informacji przedstawionych powyżej, wynika, że olej z pestek dyni, ma konkretne zastosowanie. Docenić go powinni przede wszystkim mężczyźni, którzy dbają o swoje zdrowie. Warto zapamiętać, że substancje w oleju, mogą nam pomóc w walce z:

chorobami prostaty i pęcherza moczowego (w tym także nowotworowe)

chorobami naczyń krwionośnych, zwłaszcza miażdżycą i żylakami

pasożytami układu pokarmowego

infekcjami układu moczowo-płciowego

normalizacji poziomu złego cholesterolu

Reklama

Do czego możemy wykorzystywać olej?

Olej z nasion dyni stosujemy w gastronomii. Jego ciemna barwa (brązowo-zielonkawa) oraz orzechowo-owocowy smak i zapach, dobrze komponują się z deserami.

Olej może zatem służyć jako sos do ciast z kremem, serników, bitej śmietany, czy lodów. Nadaje się również do sałatek, zwłaszcza z serem.