Dwadzieścia lat badań

Właśnie tyle czasu zabrały naukowcom z Uniwersytetu Stanforda, Osnat i Philipowi Teitelbaumom, badania nad autyzmem u dzieci. Stały się one podstawą do napisania niniejszej książki. Założenie, jakim posłużyli się badacze, było bardzo proste. Zauważyli, że u dzieci i dorosłych autyzm objawia się nie tylko problemami z interakcją społeczną, lecz także zaburzeniami ruchowymi. Dostrzegli więc, że podobne problemy z motoryką można zauważyć też u małych dzieci. Do tej pory autyzm diagnozowany był najczęściej około trzeciego roku życia dziecka. Dzięki badaniom i spostrzeżeniom Teitelbaumów można zdiagnozować go już u maleńkich, nawet kilkumiesięcznych dzieci. Pozwala to na wcześniejsze leczenie, które w wielu przypadkach może okazać się niezwykle skuteczne.

Dlaczego warto?

Jeżeli zaburzenia ruchowe mogą być spowodowane autyzmem, wystarczy obserwacja dziecka, aby zauważyć najwcześniejsze zmiany świadczące o chorobie. A wiadomo, że najlepszymi i najbardziej wnikliwymi obserwatorami dziecka są jego rodzice. Trzeba jednak wiedzieć jakich oznak szukać, aby nie wpaść w panikę lub nie przeoczyć symptomów choroby. Książka „Czy moje dziecko ma autyzm?” jest prostym i przejrzystym poradnikiem, który przeprowadzi rodzica przez etapy rozwoju dziecka i zwróci uwagę na objawy, które mogą być niepokojące.

Budowa i zawartość

Książka zbudowana jest w niezwykle przejrzysty sposób. Ta niewielka publikacja zawiera wszystko, czego może potrzebować rodzic, aby samodzielnie zdiagnozować pierwsze oznaki autyzmu u dziecka. Książka podzielona jest na czytelne rozdziały, które odpowiadają etapom rozwoju maluszka i zdobywaniu przez niego nowych umiejętności. W każdym rozdziale znajdują się tabele z najważniejszymi informacjami, testami lub ciekawymi przykładami. Książka zawiera również wiele bardzo szczegółowych rysunków, które ułatwiają samodzielną diagnozę. Najważniejsze informacje zaznaczone są na marginesie w wyraźnych ramkach, a na końcu publikacji znajduje się poręczny słowniczek. Ułatwieniem dla rodziców jest również zamieszczony w książce dziennik obserwacji, gdzie rodzic może zapisywać swoje uwagi, oraz kwestionariusz, dzięki któremu każdy czytelnik może przyczynić się do badań nad autyzmem.

Dla kogo?

Książka jest bez wątpienia obowiązkową pozycją w biblioteczce każdego rodzica. Powinien po nią sięgnąć jednak każdy, kto zajmuje się małymi dziećmi. Polecić ją można nianiom, przedszkolankom, a nawet babciom i dziadkom, którzy często opiekują się niemowlakami. Dzięki prostemu językowi i dużej ilości obrazków książka jest bardzo zrozumiała, a jej czytanie, pomimo trudnego tematu, może stać się przyjemnością.

Autor: Monika Stoczyńska

