Choroba Addisona to inaczej cisawica – zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego, które powoduje pierwotna niedoczynność kory nadnerczy. Cierpią na nią głównie młode kobiety pomiędzy 20 a 40. rokiem życia. Jakie są jej objawy i jak się ją leczy?

Czym jest choroba Addisona?

Uszkodzenie nadnerczy może nastąpić w wyniku chorób nowotworowych lub gruźlicy. W jego wyniku w organizmie nie ma dostatecznej ilości hormonów produkowanych przez nadnercza i pojawiają się objawy choroby Addisona. Dokładniej mówiąc chodzi o wydzielanie kortyzolu i aldosteronu. Ten pierwszy odpowiada za metabolizm białek, cukrów i tłuszczów, a drugi – reguluje ciśnienie krwi poprzez wpływanie na poziom stężenia sodu w organizmie. Brak lub niedobór tych hormonów może prowadzić do śmierci.

Choroba Addisona – objawy

Uszkodzenie nadnerczy prowadzi do ich niewydolności, co prowadzi do następujących objawów:

niskie ciśnienie,

duże wyniszczenie,

osłabienie mięśni,

szybka męczliwość,

brunatne zabarwienie linii dłoni, błoń śluzowych i skóry,

zaburzenia w przemianie materii,

skłonność do zasłabnięć,

ściemnienie brodawek sutkowych, blizn i piegów,

stałe uczucie zimna,

wypadanie włosów,

zła tolerancja stresu,

wahania nastroju,

nudności i wymioty,

biegunka,

bóle brzucha,

brak apetytu, ale przy tym apetyt na sól,

chudnięcie.

Choroba Addisona – leczenie

W leczeniu choroby Addisona ważne jest dostarczanie organizmowi chorego hormonów, których nadnercza nie są w stanie same wyprodukować. Specjaliści starają się też wyrównać ciśnienie krwi pacjenta i złagodzić jego objawy, co prowadzi też do poprawy jego samopoczucia. Hormony zaś powinny być przyjmowane zgodnie z ich naturalnym rytmem produkcji.

Nieleczona choroba Addisona może prowadzić do śmierci w wyniku przełomu nadnerczowego. To dlatego tak ważne jest, by chorobę w porę zdiagnozować i zacząć leczyć.

Choroba Addisona – dieta

Pacjenci, którzy chorują na chorobę Addisona, zazwyczaj odżywiają się normalnie, powinni jednak stosować się do kilku ważnych rad, m.in. pić co najmniej pół litra wody dziennie (więcej w czasie upałów), na każdą szklankę herbaty, kawy czy alkoholu pić dodatkową szklankę wody, a ponadto unikać napojów z potasem (takich jak sok pomidorowy).

Chorym poleca się też przestrzeganie podstawowych zasad zdrowej diety – szczególnie, że pacjenci przyjmujący duże dawki hydrokortyzonu często cierpią na nadwagę.

