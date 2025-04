Strzelanie palcami, wyłamywanie stawów czy łamanie knykci to częsty nawyk, który jest nieprzyjemny dla osób znajdujących się w pobliżu. Powoduje charakterystyczny dźwięk strzelania. Jest on spowodowany pękaniem bańki w mazi stawowej. Zginanie palców czy wyginanie ich do tyłu tworzy podciśnienie, które sprawia, że bańka zapada się i pęka.

Strzelanie palcami – skąd ten dźwięk?

Stawy, którymi są kostki palców, otoczone są torebką stawową oraz błoną maziową z płynem, który zapewnia poślizg między kośćmi i chrząstkami i prawidłową pracę stawu. W tym płynie rozpuszczają się również różne gazy i to ich obecność odpowiada za charakterystyczny odgłos strzelania kostek.

Kiedy ktoś strzela palcami, rozciąganie torebki obniża ciśnienie wewnątrz stawu i tworzy próżnię, którą wypełnia gaz wcześniej rozpuszczony w mazi stawowej. W ten sposób powstaje bańka, która następnie pęka, wytwarzając charakterystyczny dźwięk trzaskania – wyjaśnia dr Dimitrios Pappas, reumatolog z Johns Hopkins University.

Naukowcy sprawdzili nawet, że jest to dźwięk o natężeniu 83 decybeli.

Czy strzelanie palcami może powodować zwichnięcie stawu?

Ogólnie rzecz biorąc, strzelanie palcami uznaje się za nieszkodliwe. Jednak istnieje kilka doniesień wskazujących, że teoretycznie może prowadzić do urazu, np. zwichnięcia stawu. Przy czym to ryzyko zależy od użytej siły i sposobu łamania stawu.

Jedno z badań opublikowanych w 1990 roku wykazało, że wśród 74 osób, które regularnie łamały kostki, ich średnia siła chwytu była niższa i było więcej przypadków obrzęku dłoni niż wśród 226 osób, które nie łamały kostek – przytacza reumatolog dr Robert H. Shmerling w artykule na portalu Harvard Medical School.

Czy strzelanie palcami powoduje zwyrodnienie stawów?

Nie ma dowodów na to, aby strzelanie palcami zwiększało ryzyko artretyzmu, chorób zwyrodnieniowych czy zapalnych stawów. Wiele badań sprawdzało związek strzelania stawów z chorobami przewlekłymi stawów i nie udało się potwierdzić zależności. Nie jest wprawdzie do końca jasne co powoduje choroby reumatyczne, jednak większą rolę przypisuje się genetyce, czynnikom infekcyjnym i odpornościowym.

Jeśli przy strzelaniu palcami czujesz ból stawu, to jest to bardziej niepokojący sygnał. To może oznaczać nieprawidłowości, które mogą być groźne. Lepiej wtedy unikać tego przyzwyczajenia.

