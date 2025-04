Problemy ze stawami kolanowymi często związane są z podeszłym wiekiem lub uprawianiem sportu. Kolano z racji swojej funkcji i lokalizacji, jest stawem narażonym na kontuzje, powodujące ból. Staw kolanowy jest mocniej obciążony niż inne stawy z powodu codziennych czynności, takich jak chodzenie, kucanie, podnoszenie, a także uprawianych sportów.

Aby poznać przyczynę bólu kolana, należy określić objawy, jakie mu towarzyszą. Poniższe wskazówki pomogą ustalić, jaka może być prawdopodobna przyczyna bólu w kolanie.

Ból kolana, gdy doszło do urazu

Ból kolana może być skutkiem urazu, mniej lub bardziej poważnego. Kolano ma zmieniony kształt, masz problem ze zginaniem lub prostowaniem nogi albo ból pojawia się, gdy przenosisz na nogę ciężar ciała? To może być złamanie np. nasady kości udowej lub rzepki. Mogło też dojść do uszkodzenia łąkotki lub zerwania więzadeł kolanowych.

Co robić? Zgłoś się do szpitala. Może być konieczna operacja lub założenie gipsu.

Ból kolana a zapalenie stawu

Jeśli obrzęk i ból towarzyszą także innym stawom niż kolana, prawdopodobnie chodzi o zapalenie stawów. Może być ono przejściowe (wynikające np. z ostatnio przebytej infekcji wirusowej) albo świadczyć o chorobie przewlekłej, np. reumatoidalnym zapaleniu stawów (gośćcu).

Co robić? Aby pomóc sobie doraźnie, przez kilka dni możesz zażywać leki przeciwzapalne z kwasem acetylosalicylowym lub ibuprofenem. Idź do lekarza, bo do postawienia diagnozy mogą być konieczne dodatkowe badania (np. analiza krwi i zdjęcie RTG).

Ból w kolanie - dna moczanowa

Jeśli kolano jest cieplejsze niż reszta ciała, to mogą być objawy dny moczanowej – przewlekłej choroby, w wyniku której w stawach odkładają się kryształki kwasu moczowego.

Co robić? Aby złagodzić dolegliwości, możesz przy zaostrzeniu objawów stosować leki z ibuprofenem. Na stałe zmień jadłospis. Zalecana jest dieta ubogopurynowa z obniżoną podażą białek. Jadaj produkty zbożowe i mleczne, owoce i soki owocowe oraz świeże warzywa. Wyklucz alkohol, drożdże, podroby i wywary mięsne. Ogranicz rośliny strączkowe, drób i grzyby. W przypadku podejrzenia dny moczanowej, należy udać się do lekarza, który przepisze odpowiednie leki.

Ból kolana a zwyrodnienie stawu

Przewlekły ból kolana, który z czasem się nasila, towarzyszy mu sztywność poranna stawu, ograniczenie jego funkcji, niekiedy cieplejsza skóra nad kolanem oraz słyszalne trzaski i przeskakiwania, najprawdopodobniej świadczy o chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego (czyli gonartrozie).

Co robić? Trzeba udać się do lekarza. Leczenie zwyrodnienia stawu kolanowego obejmuje postępowanie farmakologiczne i niefarmakologiczne (w tym zwłaszcza rehabilitację), tylko specjalista będzie mógł zaplanować skuteczną terapię.

Ból kolana a zapalenie kaletki maziowej

Jeśli ból ustępuje, kiedy nie ruszasz nogą, ale pojawia się ponownie po zgięciu kolana, może to być zapalenie kaletki maziowej – czyli błoniastego woreczka z substancją, dzięki której łatwo przesuwają się przebiegające obok mięśnie i ścięgna.

Co robić? Doraźnie przez kilka dni oszczędzaj nogę i stosuj niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. z kwasem acetylosalicylowym, ibuprofenem czy diklofenakiem (w żelu, do smarowania lub w tabletkach). Jeśli to nie pomoże, udaj się do lekarza.

Ból w kolanie - uszkodzenie łąkotki

Jeśli ból dokucza bez przerwy, to może być uszkodzenie łąkotki. Łąkotka amortyzuje ruchy stawu i pomaga utrzymywać jego części we właściwym położeniu. Do jej uszkodzenia może dojść w wyniku przeciążenia (np. podczas ćwiczeń), ale również przy nagłym ruchu skrętnym.

Co robić? Udaj się do lekarza. Potrzebne są badania. Terapia zależy od rozmiaru uszkodzenia.

Kiedy potrzebna jest wizyta u lekarza, gdy bolą kolana?

Bez względu na przyczynę urazu, konsultacja medyczna potrzeba jest zawsze, gdy:

ból jest bardzo silny – nie ustępuje pod wpływem dostępnych bez recepty środków przeciwbólowych,

masz gorączkę powyżej 38°C albo czujesz się osłabiony,

kolano jest sine, obrzęknięte, zdeformowane, ciepłe lub przeciwnie – zimniejsze od reszty ciała,

dolegliwości nawracają lub utrzymują się przez dłuższy czas – nawet jeśli nie przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu, wybierz się do lekarza. Skuteczną terapię najłatwiej przeprowadzić, gdy uraz jest świeży lub powodująca dolegliwości choroba dopiero się rozwija.

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 31.10.2013. Na podstawie artykułu z magazynu "Przyjaciółka".

