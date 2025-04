Reumatyzm - vademecum

Bóle kostno-stawowe to już nie tylko przypadłość starszego wieku. Zmiany reumatyczne dopadają również coraz młodszych. Oto wszystko co powinnaś o nim wiedzieć, aby się przed nim uchronić lub skutecznie go pokonać.

Na choroby reumatyczne cierpi już prawie 9 mln Polaków, a więc, praktycznie co czwarty. Wychodzenie z założenia, że chorują na nie niemal wyłącznie osoby starsze, jest bezapelacyjnie błednę. Na zapalne choroby reumatyczne może zachorować każdy, niezależnie od płci i wieku. Dowiedziono również, że grupa najbardziej narażonych na reumatyzm to osoby między 30. a 50. rokiem życia oraz osoby szczególnie aktywne, znajdujące się w pełni sił. Dodatkowo wskazuje się na trzykrotnie większą liczbę kobiet chorych na reumatyzm niż mężczyzn. Zwróćmy szczególnie uwagę na dzieci, ponieważ one również są narażone.

Oto kilka faktów reumatycznych:



Objawy:



Ból stawów i kości nie pozwalają wstać szybko i sprawnie z łóżka, a każdy ruch ciała staje się wysiłkiem. To co szczegolnie charakterystyczne to:

Podwyższona temperatura, osłabienie organizmu, brak apetytu, zmęczenie, bóle mięśni i utrata masy ciała

Ból stawów, bóle w okolicy kręgosłupa i kości biodrowej, trudność z poruszaniem kończyn, zniekształcenia stawów.

Ból pojawia się również bardzo często w okolicach pachwin i pośladków.

Poranną sztywność mięśni i drobnych stawów nadgarstków, rąk i nóg (trwającą od 30 minut do ponad 60)

Niektórzy nie odróżniają objawów chorób reumatycznych od artretycznych, uznając, że ta sama dolegliwość. W przypadku reumatyzmu choroba dotyczy mięśni, nerwów i ścięgien.

Czynniki ryzyka:

Trudno jednoznacznie określić czynniki sprzyjające powstaniu reumatyzmu.

Reumatyzmowi, z pewnością sprzyja:

Zbyt duże obciążanie stawów

Częstego marznięcie

Starajmy się utrzymywać stałą i prawidłową masę ciała

Nie obciążajmy nadmiernie stawów, szczególnie kolanowych i biodrowych

Przebywanie w wilgotnym środowisku

Bagatelizowanie innych chorób, np. anginy

Jesień i zima - wsparcie dla reumatyzmu:



Jesień, to czas zmiennej pogody, wzmożonej pluchy i silnego wiatru. I to właśnie jesienią znacznie częściej niż w pozostałych porach roku, często cierpimy na bóle mięśni i stawów. Trudno się dziwić. Gwałtowne spadki temperatury, częste zmiany pogody oraz rosnący poziom wilgoci w powietrzu nie wpływają korzystnie na nasz układ ruchu, nasilają znacząco problemy reumatyczne. Nie zapominajmy o ubraniu adekwatnym do pogody.

Diagnoza:



Aby określić jednoznacznie, iż nasze dolegliwości są faktycznie wynikiem zmian reumatycznych, dobrze jest zrobić serię podstawowych badań, takich jak:

Badanie rentgenowskie,

Tomografia komputerowa, USG.

Badanie krwi (zmianom reumatycznym często towarzyszy podwyższone OB., niedokrwistość i obniżony poziom białych krwinek)

Jak się leczyć:



Paradoksalnie jedynym naprawdę skutecznym sposobem jest właśnie aktywność fizyczna. To właśnie ona powstrzymuje rozwój choroby, wpływając korzystnie na poprawę chrząstki stawowej i błonę maziową, a tym samym chroni staw przed deformacją. Dlatego terapia reumatyzmu w główniej mierze oparta jest o metody rehabilitacyjne, dostosowanych do stopnia rozwoju choroby. Oprócz układu ćwiczeń zbawienny wpływ mają również masaże, krioterapia, ultrasonoterapia, termoterapia, elektroterapia oraz magnetoterapia. Doskonale sprawdzają się również seanse w saunie, które pozwolą nam wygrzać się, zrelaksować i rozluźnić mięśnie. Bardzo ważna jest również pomoc farmakologiczna.

