Świerzb to choroba pasożytnicza skóry, która rozwija się tylko na powłokach ciała. Wywołuje go świerzbowiec ludzki, pasożyt z rzędu roztoczy, a zatem tych mikroorganizmów, które są szczególnie niebezpieczne dla alergików i astmatyków.

Reklama

Świerzb występuje zarówno u ludzi, jak i u zwierząt i bardzo łatwo można się nim zarazić od innego chorego czy nosiciela. Do zarażenia może nawet dojść po podaniu ręki, a mieszkanie w tym samym mieszkaniu z osobą chorującym na świerzb to stuprocentowa gwarancja, że i my złapiemy chorobę.

Świerzb musi mieć jednak na stałe żywiciela. Poza jego organizmem przeżywa tylko 3 dni. Można więc i trzeba z nim walczyć.

Gdzie bytuje świerzb w ciąży?

Jak w innych przypadkach ogniska świerzbu znajdują się głównie w ciepłych, czasami lekko wilgotnych miejscach, czyli:

W przestrzeniach między palcami u stóp i rąk

Na łokciach

W okolicach narządów płciowych

Przy pępku

Wokół brodawek sutkowych

U dorosłych czasami tylko na owłosionej skórze głowy

Jak objawia się świerzb w ciąży

Objawy świerzbu w ciąży są identyczne jak te u kobiet niespodziewających się dziecka. Na skórze pojawiają się grudkowate, pęcherzykowate lub bąblowate wykwity, które bardzo swędzą. Gdy będziemy je rozdrapywać, stworzą podłużne ubytki na skórze, takie jakby kanaliki. Świerzbowce ryją też sobie w skórze norki, gdzie składają jajka.

Początkowo kanaliki mają lekko różowe zabarwienie. Kiedy jednak świerzbowiec oddaje kał, coraz bardziej brunatnieją.

A gdy po rozdrapywaniu zmian dochodzi do bakteryjnego nadkażenia, ranki swędzą jeszcze bardziej i mogą zacząć ropieć.

Świąd nasila się pod wpływem wyższej temperatury, a zatem:

W nocy, gdy śpimy

Gdy zażywamy ciepłej kąpieli

Dlaczego trzeba leczyć świerzb w ciąży?

Te wszystkie objawy są bardzo dokuczliwe. Wciąż jednak nie zagrażają zdrowiu kobiety ciężarnej i jej dziecku.

Sytuacja zmienia się w trakcie porodu i zaraz po nim. W tym czasie pasożyty łatwo przedostają się na delikatną skórę dziecka i zaczynają tam rozmnażać.

Tymczasem przebieg świerzbowicy u dziecka jest znacznie bardziej dokuczliwy niż u dorosłego. Maluszek odczuwa bardzo silny świąd. Także zmiany na jego delikatnej skórze, które u dorosłego można łatwo wyleczyć dzięki wzmożonej higienie wszystkich domowników i powszechnie zalecanym w tego typu przypadkach maściom, są większe a rozdrapanie ich grozi powstaniem blizn na całe życie.

Pęcherzyki i grudki oraz rumień pojawiają się zwykle w okolicy stóp, ale też pośladków, na główce dziecka, a niekiedy na całym jego ciele.

Jak leczyć świerzb w ciąży

Aby zapobiec zarażeniu dziecka świerzbem, trzeba więc zrobić wszystko, by wyplenić go jeszcze przed porodem.

W tym celu należy:

Wyjątkowo zadbać o higienę – często brać kąpiel, zmieniać bieliznę, odzież i ręczniki

Najlepiej jeśli wszystkie one są wyprane w bardzo wysokiej temperaturze (minimum 60 st. C), a następnie wyprasowane gorącym żelazkiem i odłożone w przewiewne miejsca na co najmniej 2 tygodnie. Tyle trwa bowiem cykl życiowy pasożyta

Nie wolno za to rozdrapywać pęcherzyków, by nie roznosić jaj świerzbowca po całym mieszkaniu na rekach.

Stosować leki zgodnie ze wskazaniem lekarza dermatologa. W kobiet w ciąży chorujących na świerzb najczęściej stosuje się tylko maści likwidujące pasożyty, np. Benzoesan benzylu. Ale uwaga! U kobiet w ciąży należy go stosować nie dłużej niż trzy dni i bardzo ostrożnie. Dobrą alternatywną do leczenia świerzbu w ciąży preparatami z benzoesanem są maści siarkowe. Stosuje się je do 5 dni.

Dodatkowo kobietom w ciąży chorującym na świerzb poleca się maści łagodzące objawy świądu jak np. popularny Crotamitone

Gdy nasilenie choroby jest bardzo duże, albo z uporem powraca, lekarz może też przepisać antybiotyki oraz leki antyhistaminowe, łagodzące swędzenie.

Ale uwaga! Jeśli nawet objawy świerzbu pojawiły się tylko u kobiety w ciąży, profilaktycznie wraz z nią przeleczyć się powinna cała rodzina. To gwarancja, że choroba nie powróci mimo leczenia.

Reklama

Zobacz domowe metody na świerzbDowiedz się, co to jest świerzb norweski