16-letnia Brooke ma około 76 cm wzrostu, mleczne zęby, jest karmiona za pomocą sondy, wciąż jeździ w wózku dla niemowląt i nie mówi. Wiek kości Brooke lekarze oceniają na około 10 lat.

Brooke ma trzy starsze siostry, które rozwijają się normalnie. Przypadkiem interesowali się najlepsi specjaliści. Żaden z nich nie potrafił jednak wyjaśnić dlaczego dziewczynka nie rośnie. Nie zdiagnozowano niej żadnych chorób genetycznych czy nieprawidłowości w chromosomach.

W ciągu pierwszych sześciu lat życia Brooke przeszła kilka poważnych operacji. W wieku czterech lat na dwa tygodnie zapadła w śpiączkę spowodowaną guzem mózgu. Istniało niebezpieczeństwo, że dziewczynka umrze. Jednak po 14 dniach obudziła się, a guz zniknął. Lekarze nie potrafili wyjaśnić tego fenomenu.

Dziewczynka dostawała hormon wzrostu, lecz nie leczenie nie przyniosło efektów. Nikt również nie potrafił wyjaśnić, co jest powodem braku starzenia. Według lekarzy fenomen dziewczynki może być kluczem do rozwiązania zagadki długowieczności. Jeśli lekarzom uda nam się odnaleźć gen lub zbiór genów, które odpowiadają za starzenie, to być może w przyszłości będzie można manipulować tym procesem.