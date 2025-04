Komunikacja werbalna z ludźmi, z pewnością ułatwia codzienne życie. Za pomocą słów jesteśmy wyrazić niemal wszystko, od samopoczucia, po potrzeby. Niektórzy swój wokal wykorzystują zawodowo. Pomyślmy jednak o tym, że pewnym osobom czasem może zabraknąć nie tyle słów, co niewyobrażalnego trudu ich wyartykułowania. Są w stanie jedynie wydusić z siebie „poszarpane”, „bełkotliwe” dźwięki, które wprawiają w zakłopotanie i bezsilność.



Reklama

Jąkanie jest problemem, który jest obecny w społeczeństwie. Dotyczy i dzieci, i dorosłych. Tym pierwszym zaburzenie przeszkadza w nauce, zdobywaniu znajomości i wpędza w poczucie odmienności, jednocześnie narażając na wyśmiewanie i niesmaczne docinki. Z kolei tym drugim, utrudnia zdobycie pracy, życie towarzyskie i funkcjonowanie w świecie. Jąkanie się polega na zaburzeniu płynności mowy, które miewa podłoże:

- rozwojowe,

- organiczne, związane np. z uszkodzeniem i zmianami w mózgu,

- neurotyczne, dotyczące nadreaktywności układu nerwowego,

- psychologiczne.



Czym jest jąkanie?

Chyba nie ma osoby, która w swoim życiu nie zetknęłaby się z kimś, kto jąka. Jednak dla nieznających problemu, informujemy, że jąkanie:

„Przejawia się między innymi klonicznym, tonicznym, bądź mieszanym blokowaniem głosek, sylab i wyrazów, nienaturalnym przeciąganiem głosek, współruchami mięśniowymi ciała. Dosyć często obserwowane są również zaburzenia emocjonalne, które objawiają się nadpobudliwością psychoruchową oraz wzmożonymi stanami logofobicznymi, zaniżoną samooceną, a także zaburzeniami oddechowo-emisyjnymi.” (www.reedukacja.pl)



Leczenie jąkania

Terapią zaburzenia zajmują się logopedzi i psycholodzy. Specjaliści zalecają wykonywanie pewnych ćwiczeń, które mają na celu wyeliminowanie zacięć i nieprawidłowej artykulacji. Ponadto zwracają uwagę na przyczyny jąkania, po to by je wyeliminować, co też przynosi znaczną poprawę. Zatem ich zadaniem jest np. niwelowanie lęku, napięć i niskiej samooceny. Kilka tygodni terapii, daje już zauważalne efekty.

Niestety, parę dni temu, bo 7 października bieżącego roku, polska logopedia straciła człowieka, który wiele wniósł do terapii jąkania. Oczywiście mowa o wybitnym profesorze Bogdanie Adamczyku. Warto wspomnieć, iż był on twórcą metody „Echo” stosowanej w leczeniu zaburzenia, korektora mowy oraz ogólnopolskiego echo-telefonicznego systemu korekcji mowy. Metoda „Echo” polega na opiera się na opóźnionym sprzężeniu zwrotnym w mówieniu.

Warto przeczytać: „Jak zostać królem?” - We-Dwoje.pl recenzuje

Apel do „zdrowych”

Jąkanie jest różnie odbierane przez otoczenie. Jednak na ogół, osoba z takim zaburzeniem, spotyka się z kpiną, a czasem nawet agresją skierowaną w jej kierunku. Słuchanie wypowiedzi osób jąkających się, nie jest łatwe, o czym wiedzą one same. Wymaga to cierpliwości, jak również odrobiny taktu i kultury osobistej. Pomoc w „wypowiedzeniu” się, np. poprzez dokończenie zdania albo zasugerowanie, co dana osoba może mieć na myśli, jest mimo dobrych chęci, zachowaniem niepoprawnym i niewskazanym, odbieranym jako brak zainteresowania, brak czasu, czy wreszcie lekceważenie jąkającego się rozmówcy. A taka sytuacja potęguje rozżalenie, bezradność, bezsilność, bezwartościowość i niechęć do podejmowania aktywności towarzyskiej.

Zatem starajmy się panować nad sobą i swoimi emocjami oraz poświęcajmy nieco więcej czasu na poznanie wyjątkowego światopoglądu drugiej osoby. Stawajmy też w obronie tych osób, które z uwagi na swoje zaburzenia mowy są wyśmiewane i piętnowane. Jąkanie bowiem może dotknąć każdego i w różnym wieku, np. na skutek bolesnych przeżyć psychicznych.

22 października: Światowy Dzień Jąkających się

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Osób Jąkających się, który ustanowiono w 1998 roku, podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburgu. Okazja ta, stwarza możliwość do pogłębiania wiedzy na temat jąkania, jego terapii, a także uświadamiania społeczeństwo z tego zakresu. W naszym kraju organizowane są konferencje dotyczące problemu, na które wstęp jest bezpłatny.

Warto przeczytać: Światowy Dzień Jąkających się 2010

Reklama

Źródła:

http://www.jakanie-terapia.pl

http://reedukacja.pl