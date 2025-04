Jakie gry pomagają chorym po udarze?

Doktor Gustavo Saposnik z St. Michael's Hospital w Toronto wraz z zespołem naukowców przeprowadzili badanie, w którym wzięło udział 141 pacjentów po udarze, mających problemy z poruszaniem jedną lub dwiema rękami. Eksperci podzielili ich na dwie grupy: jedna była rehabilitowana za pomocą gier na konsoli Wii, druga – innej rekreacyjnej działalności, np. gry w karty. Ostatecznie okazało się, że po dwóch, a następnie po czterech tygodniach pacjenci z obu grup wykazywali znacznie lepszą zdolność motoryczną.

Reklama

Wnioski? Sprawność ruchowa osób po udarze poprawia się dzięki grom karcianym, a także grze w Bingo, Jengę czy gier na konsolę Wii. Według lekarzy ważniejsza niż rodzaj zajęć jest w tym przypadku ich intensywność, wielokrotność powtórzeń i zaangażowanie rąk i ramion. Do rehabilitacji chorych świetnie nadadzą się więc także inne proste metody.

Co to jest udar mózgu?

Czym jest udar mózgu i jakie są jego objawy?

Udar mózgu to nagłe upośledzenie dopływu krwi (a więc i tlenu) do tkanki mózgowej. W większości (ponad 80% przypadków), jest to spowodowane zamknięciem przez zakrzep lub zator tętnicy doprowadzającej krew do mózgu. Objawami udaru mogą być między innymi: kłopoty z pamięcią i koncentracją, zawroty głowy, zaburzenia mowy i widzenia, drętwienie części twarzy, silny ból głowy, utrata przytomności.

W Polsce do udaru mózgu dochodzi średnio co 8 minut. Każdego roku choroba dotyka około 70 tys. osób. Udar mózgu jest drugą przyczyną śmierci osób powyżej 60. roku życia, a piątą w grupie wiekowej od 15 do 59 lat.

Aż 70% osób po udarze mózgu nie może wrócić do normalnego życia i staje się niepełnosprawna. Każdy udar jest inny, a tym samym skutki choroby nigdy nie są jednakowe. Chorzy po udarze muszą mierzyć się z nową rzeczywistością – często czynności naturalne dla zdrowego człowieka stają się barierą trudną do pokonania. Dzięki prawidłowemu leczeniu i rehabilitacji w ciągu roku od wystąpienia udaru 65% osób może odzyskać zdolność samodzielnego funkcjonowania.

Reklama

Jak rozpoznać udar mózgu?