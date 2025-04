W udarze mózgu liczy się czas. Podjęcie właściwego leczenia w ciągu 4-6 godzin od wystąpienia pierwszych objawów udaru może ocalić choremu życie i uchronić go przed niepełnosprawnością (udar a niepełnosprawność). Zobacz, na które objawy trzeba być szczególnie wyczulonym.

Spis treści:

Udar mózgu może dotknąć każdego i w każdym wieku, jednak u dzieci jest rzadkością. U tych starszych zresztą i tak daje podobne objawy do tych występujących u dorosłych, dlatego na takich symptomach się skupimy. Koniecznie zapamiętaj, że objawem udaru mózgu mogą być:

nagle występujące problemy z mową - mowa bełkotliwa, kłopoty ze zrozumieniem słyszanych słów; zaburzenia widzenia - zwykle dotyczą jednego oka; zawroty głowy - często towarzyszą im problemy z przełykaniem; silny ból głowy - taki, jaki nigdy wcześniej nie występował; sztywność, osłabienie siły lub drętwienie kończyn po jednej stronie ciała - ręki i nogi albo tylko samej ręki czy nogi; brak możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów - np. trzymania długopisu i pisania; przewracanie się w wyniku zawrotów głowy lub utraty kontroli nad mięśniami nogi; osłabienie czucia po jednej stronie ciała.

W wyniku udaru mózgu może wystąpić kilka objawów równocześnie albo tylko np. jeden. Dlatego nie wolno lekceważyć żadnego z nich!

O tym, że najprawdopodobniej chodzi właśnie o udar mózgu, świadczy utrzymywanie się objawów przez co najmniej 24 godziny. Nie czekaj jednak, by się o tym przekonać, bo najlepsze rokowanie dla zdrowia i życia jest wtedy, gdy pomoc zostanie udzielona w pierwszych godzinach po wystąpieniu krwotoku lub niedokrwienia mózgu.

W ok. 1/3 przypadków udar poprzedzony jest tzw. przemijającym atakiem niedokrwiennym (określanym skrótem TIA). Występujące wtedy objawy są typowe dla klasycznego udaru mózgu, z tą różnicą, że trwają zwykle od 15 do 60 minut, potem ustępują. Mogą jednak nawracać. U wielu chorych ataki takie poprzedzają zaś prawdziwy udar. Zatem trzeba mieć się na baczności i koniecznie zgłosić do lekarza (na początek do internisty, a gdyby było to od razu niemożliwe – pojechać na ostry dyżur).

Czasem dochodzi do mini wylewu lub mini niedokrwienia albo udar mózgu niszczy tkanki, które nie odpowiadają za ważne funkcje. W efekcie objawy udaru mogą mieć słabe nasilenie i utrudniać postawienie diagnozy, np. pacjent bez problemu chodzi, a jedynym sygnałem nieprawidłowości jest np. drżenie lub usztywnienie ręki czy „wyłączanie się” - jakby głębokie zamyślenie, z którego trudno go wyrwać.

Symptomy takie mogą być typowe zarówno dla przemijającego ataku niedokrwiennego, jak i udaru mózgu, ale też innych neurologicznych problemów. By je ustalić, konieczna jest szczegółowa diagnostyka.

Przy udarze mózgu, którego przyczyną jest krwotok, częściej dochodzi do utraty przytomności. We wstępnej fazie udaru mózgu może wystąpić silny ból głowy (pacjenci określają go jako piorunujący), drgawki czy wymioty.

Natomiast w przypadku niedokrwiennego udaru mózgu częściej występuje niedowład mięśni czy uczucie mrowienia. Ale nie ma reguły jasno pozwalającej laikowi odróżnić podłoże udaru mózgu. Poza tym w większości przypadków objawy są zbliżone. Ich wykrycie ułatwi ci jednak prosty test.

Test na wykrycie udaru mózgu

Objawy udaru mózgu najczęściej obejmują jedną połowę ciała, a wyraźniej je widać podczas niektórych czynności. Dlatego:

Poproś chorego, by się uśmiechnął. Alarmujący objaw: opadanie jednego kącika ust.

Alarmujący objaw: opadanie jednego kącika ust. Niech chory powtórzy po tobie jakiś trudny zwrot, np. „flanelowe prześcieradło” albo „przeciekający kaloryfer”. Alarmujący objaw: mowa bełkotliwa, niewyraźna.

np. „flanelowe prześcieradło” albo „przeciekający kaloryfer”. Alarmujący objaw: mowa bełkotliwa, niewyraźna. Niech chory położy się, a potem jednocześnie podniesie i utrzyma przez chwilę w górze obie ręce, a – po ich opuszczeniu – podniesie i utrzyma w górze nogi. Alarmujący objaw: niemożność uniesienia lub utrzymania kończyny po jednej stronie.

Co robić? Wystąpienie choćby jednego z alarmujących objawów może świadczyć o udarze. Dzwoń na pogotowie ratunkowe!

Udar słoneczny to rodzaj udaru cieplnego. Ale ani jeden, ani drugi nie mają związku z opisywanym wyżej udarem mózgu. Wynikają bowiem nie z niedokrwienia mózgu czy krwotoku w jego obrębie, ale z przegrzania (w przypadku udaru słonecznego spowodowanego zbyt długim przebywaniem na słońcu). Objawem takiego stanu mogą być:

znaczne osłabienie i ogólne wyczerpanie organizmu;

przyspieszony puls lub podwyższenie ciśnienia krwi;

gorączka (przekraczająca 39°C);

suchość skóry, jej zaczerwienienie czy poparzenie;

wymioty i nudności,

dreszcze, bóle i zawroty głowy,

zaburzenia psychiczne – włącznie z zaburzeniami świadomości i utratą przytomności.

