Wielu rodziców ma ogromne problemy ze swoimi nastoletnimi dziećmi, które szczególnie są narażone na wpływ handlarzy narkotykami. Niestety, większość rodziców nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, jakie niesie za sobą przyjmowanie narkotyków i w związku z tym, nie mają oni również dostateczniej wiedzy na temat zmian, które zwykle zachodzą w organizmie i zachowaniu uzależnionego.

Podstawowe objawy

U osób uzależnionych od środków psychotropowych można zaobserwować zmiany nie tylko w samym organizmie, ale również w zachowaniu. Stąd tak istotne jest obserwowanie swojego dziecka także na tym polu. Każde nagłe odchylenie od zwykłego planu zajęć, może być sygnałem mówiącym o zagrożeniu.

W tej sytuacji należy zwracać przede wszystkim uwagę na:

nagłe zmiany nawyków;

zmienność nastrojów;

izolowanie się od rodziny i dawnych przyjaciół;

i dawnych przyjaciół; znikanie z domu bez uprzedniego powiadomienia rodziny;

tajemnicze rozmowy przez telefon;

posługiwanie się slangiem ;

; naśladowanie członków subkultur;

agresywne zachowania;

kłamstwa i oszustwa;

i oszustwa; bełkotliwa mowa.

Większość z tych objawów charakterystyczna jest dla osób młodych lub starszych, które rozpoczynają swoją „przygodę” z narkotykami. Dlatego tak istotne jest, by osoby z otoczenia początkującego narkomana, umiały właściwie rozszyfrować jego „dziwne” zachowanie. Szczególnie ważne jest, by to policjanci byli dobrze wyszkoleni w tym zakresie. Niestety większość komisariatów policji w Polsce nie przykłada do tego należytej wagi.

Osoba już uzależniona od narkotyków zwykle cierpi na:

uporczywy suchy kaszel ;

; wysięk z nosa;

wymioty i rozwolnienie bądź zaparcia;

bóle mięśni czy stawów;

stany depresyjne.

Zwykle narkomanie można również rozpoznać po wyglądzie zewnętrznym chorego. Charakterystyczne jest to, iż narkoman ma:

bladą i ziemistą cerę;

widoczny spadek wagi ciała ;

; widoczne ślady po nakłuciach na rękach lub nogach;

nowy styl ubierania (często charakterystyczny dla subkultur, zwłaszcza w przypadku młodzieży);

przekrwione oczy i zwężone lub rozszerzone źrenice.

Objawy zażywania marihuany

Marihuana jest modnym narkotykiem pod postacią, tzw. skrętów. Zwykle pali się ją, choć spotyka się również osoby, które piją specjalną herbatkę z tego narkotyku.

Osoby uzależnione od marihuany zwykle mają:

rozszerzone źrenice, słabo reagujące na światło;

przekrwione spojówki;

napady śmiechu ;

; skłonność do łakomstwa;

charakterystyczny słodkawy oddech ;

; skłonności do beztroski, a przy dłuższym zażywaniu narkotyku, również i do psychozy i depresji.

Objawy zażywania amfetaminy

Amfetamina należy do grupy narkotyków syntetycznych, przyjmuje się ją zwykle w sposób wziewny (poprzez wciąganie białego proszku nosem). Sprzedawana jest pod postacią białego proszku, w małych torebkach. Narkomani, którzy zażywają amfetaminę zwykle charakteryzują się:

wzmożoną aktywnością;

rozszerzonymi źrenicami;

utrata wagi ciała;

depresją;

słowotokiem ;

; bezsennością.

Zbyt długie przyjmowanie amfetaminy prowadzi zwykle do ostrych krwotoków z nosa oraz do depresji ze skłonnościami samobójczymi.

Kokaina

Ten specyficzny narkotyk uzyskuje się z liści koki, które są bardzo drogie. Mimo tego jednak, kokaina jest coraz bardziej popularna na świecie. Uzależnieni przyjmują ją najczęściej podobnie jak amfetaminę, a więc droga wziewną. Można jednak również podawać ją drogą dożylną lub z pokarmem. Kokaina jest najsilniej działającym narkotykiem, którego przedawkowanie bardzo często prowadzi do śmierci chorego.

Zażywaniu kokainy zwykle towarzyszy:

gadatliwość;

wzmożona aktywność;

bezsenność ;

; depresja;

zwiększony popęd seksualny;

Długie zażywanie tego narkotyku prowadzi często do urojeń i ciężkiej depresji. Kokainę można wykryć w ciągu 48 godzin od momentu jej spożycia. W aptekach można znaleźć specjalne testy na obecność tego narkotyku w moczu.

Profilaktyka

Każdy rodzic powinien szczególnie obserwować własne dziecko, by w razie zareagować w odpowiednim czasie na jego „zabawy” z narkotykami. Niezwykle istotne jest, by opiekunowie mieli pełną świadomość tego, w jaki sposób narkotyki działają na człowieka. Istnieje kilka podstawowych zasad, których stosowanie może okazać się niezwykle pomocne w walce z narkomanią:

