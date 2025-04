Udar mózgu – według danych WHO z 2014 roku – stanowił na świecie drugą, po chorobach serca, przyczynę zgonów osób dorosłych na przestrzeni lat 2000-2012. Jeśli chodzi o Europę, najgorsza sytuacja jest w Rosji. Druga w kolejności na tej niechlubnej liście jest… Polska.

Czym jest udar mózgu?

Co roku 70,000 Polaków doznaje udaru mózgu. Jest to zespół objawów neurologicznych, który – podobnie jak zawał – jest stanem zagrażającym życiu. Udar może być krwotoczny (wylew krwi do mózgu z pękniętego naczynia) lub niedokrwienny (gdy światło naczynia zamknie się i zablokuje dopływ krwi do mózgu).

Zgodnie z raportem fundacji „Udar mózgu” u 71% osób, które go przeszło, doszło do afazji, czyli problemów z komunikowaniem się. Tacy chorzy mają problemy ze zrozumieniem tego, co się do nich mówi, nie umieją wyłapać żartu, metafory czy ironii, mówią niewyraźnie, mają problemy z pamięcią i poprawnym budowaniem zdań.

Objawy udaru mózgu



Stan chorego, który doświadczył udaru, zależy od rodzaju udaru, jego lokalizacji i obszaru mózgu, którego dotyczy, a także od szybkości podjętego leczenia. To dlatego jeśli podejrzewamy udar, powinniśmy jak najszybciej wezwać pogotowie.

Jakie są więc objawy udaru? Symptomy zależą od jego rodzaju.

Udar niedokrwienny: niedowład jednej strony ciała, zaburzenia mowy, czucia, równowagi. Udar krwotoczny: nudności, bóle głowy, wymioty, zaburzenia świadomości, a także podobnie jak w niedokrwiennym – niedowład jednej strony ciała, zaburzenia mowy, czucia oraz równowagi.

