Ryzyko wykonywania zawodu lekarza jest coraz większe. Obowiązkowe ubezpieczenie OC nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa pracy. Odpowiedzialność lekarzy jest bardzo duża. Roszczenia pacjentów w stosunku do szpitali i poszczególnych lekarzy sięgają coraz większych sum. Pojawiają się nie tylko w wypadku błędów lekarskich, ale także wtedy, gdy przyczyny nieudanych zabiegów czy uszczerbków na zdrowiu wynikają z obiektywnych warunków.

Jak twierdzą specjaliści, biorąc pod uwagę ogólne zainteresowanie ubezpieczeniami, Polacy nie lubią się ubezpieczać. Dotyczy to wszystkich zawodów. Gdy niezadowolony pacjent pozwie lekarza do sądu, jest już za późno. Trzeba uiścić wszystkie koszty związane ze sprawą sądową, a często także kwotę roszczenia. Wtedy okazuje się, że ubezpieczenie ochrony prawnej wykupione przez lekarza lub lekarza dentystę stanowiłoby dużo mniejszy wydatek, a dodatkowo zapewnione byłoby bezpieczeństwo wykonywania zawodu, nawet w trakcie trwania sprawy sądowej.

Koszty sprawy sądowej



– W przypadku lekarzy ryzyko sporów prawnych jest większe. Waga wykonywanego zawodu w naturalny sposób wskazuje na większą potrzebę kontaktu lekarza z prawnikiem niż w innych profesjach – mówi mec. Maciej Dittmajer, radca prawny, członek zarządu Coris Lex Services sp. z o. o. – Najczęstsze widełki kosztów, jakie ponosimy za lekarza przy jednostkowym sporze, to statystycznie, w zależności od problemu, około 3.000–5.000 zł, ale zdarzyły się już kwoty powyżej 10.000 zł.

Jak wynika z przykładów pracy Centrum Asysty Prawnej firmy Coris Lex Services, która jest partnerem firm ubezpieczeniowych w zakresie obsługi klientów korzystających z ubezpieczenia ochrony prawnej, koszty procesów w sprawie o odszkodowanie prowadzonej przeciwko lekarzowi mogą wynosić kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych.

Przykład: ubezpieczony lekarz przedstawił diagnozę pacjentowi, który pod wpływem zdenerwowania, nie godząc się z opinią lekarza, zniszczył specjalistyczny sprzęt znajdujący się w gabinecie. Lekarz pozwał pacjenta o wypłatę odszkodowania za sprzęt w wysokości 350.000 zł oraz 50.00 zł z tytułu utraconych korzyści. Można określić prawdopodobne koszty procesu w sprawie o odszkodowanie prowadzonej przeciwko kontrahentowi, w której roszczenie wynosi 400.000 zł, na kwotę ok. 61.200 zł. Gdy lekarz jest ubezpieczony, koszty ponosi ubezpieczyciel. Jeśli nie jest, musi ponieść je z własnych środków.

Inny przykład pokazuje, że koszty egzekucji w sprawie o odszkodowanie w wyniku błędu lekarskiego, prowadzonej przeciwko ubezpieczycielowi lekarza, w której roszczenie wynosi 10.000 zł, można określić, mniej więcej, na kwotę ok. 3.480 zł (źródło: Coris Lex Services).

Koszty ubezpieczenia



– Roczne koszty nieobowiązkowego ubezpieczenia ochrony prawnej, znanego pod nazwą „Prawnik dla lekarza”, to około 250 zł – mówi Sławomir Apelski prezes zarządu firmy APRIL Polska Medbroker, organizującej ubezpieczenia dla lekarzy.

Ubezpieczenie ochrony prawnej gwarantuje lekarzom i lekarzom dentystom w ramach polisy m.in. wsparcie pełnomocnika prawnego w sądzie, pokrycie kosztów prowadzenia procesów sądowych, roszczeń, a także opiekę w wypadku dochodzenia własnych odszkodowań, w zakresie prawa pracy, prawa prasowego, ochrony danych osobowych i w innych sytuacjach, zaburzających bezpieczeństwo wykonywania zawodu.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego przedsiębiorcy wykupili w 2012 roku ponad 95 tys. polis ubezpieczenia ochrony prawnej, które gwarantuje im m.in. opiekę pełnomocnika i pokrycie kosztów ewentualnych procesów sądowych. Zainteresowanie tym ubezpieczeniem ciągle rośnie, także w środowisku lekarskim. Jak wynika z danych KNF w 2012 r. z umów ubezpieczenia ochrony prawnej wypłacono przedsiębiorcom 1175 odszkodowań na łączną kwotę ponad 2,5 mln złotych.

