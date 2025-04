Profilaktyczne badania obowiązkowe

Hipochondria nikomu nie służy i nad sporą ilością pospolitych dolegliwości możemy przejść do porządku dziennego domowymi sposobami. Ale kilka podstawowych badań powinnyśmy wykonywać regularnie i bez ociągania jako najlepszą profilaktykę przeciw poważnym cywilizacyjnym schorzeniom. Podpowiadamy kiedy i co kontrolować...

Reklama

Serce. Co najmniej raz na dwa lata udajemy się na pomiar ciśnienia tętniczego oraz co pięć lat na badanie poziomu cholesterolu we krwi z podziałem do dobrą (HDL) i złą frakcję (LDL). Przy problemach z układem krążenia testy wykonujemy częściej, wedle zaleceń lekarza. Te podstawowe badania są pierwszym sygnałem alarmowym w przypadku problemów z sercem i mogą nas uchronić przed zawałem.

Krew. Morfologia jest podstawowym sposobem na wykrycie większości schorzeń, dlatego w miarę możliwości domagajmy się od lekarza rodzinnego regularnej kontroli co dwa lata. Takie wskaźniki jak zaburzona liczba czerwonych i białych krwinek, wysoki poziom cukru, czy OB to sygnały alarmowe, których nie wolno przespać.



Oczy. Co dwa lata kontrolujemy wzrok u okulisty, po czterdziestce raz w roku, zwłaszcza jeżeli mamy predyspozycje do jaskry czy wadę widzenia. Lekarz zdiagnozuje ryzyko degeneracji nerwu wzrokowego oraz stan siatkówki, a także może odkryć zwiększone ciśnienie w mózgu spowodowane krwawieniem lub guzem.

Zęby. Dentystę odwiedzamy stanowczo dwa razy w roku i to nie tylko dla załatania ewentualnych ubytków. Stomatolog powinien sprawdzić stan dziąseł i w razie początków paradontozy zaordynować odpowiednie środki zaradcze. To zwłaszcza istotne dla kobiet w ciąży oraz chorujących na serce.

Kości. Po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia zbadajmy gęstość tkanki kostnej. Okres menopauzy to najczęstszy czas pojawiania się oznak osteoporozy, czyli utraty gęstości kości, prowadzącej do wielu dramatycznych konsekwencji utrudniających normalne funkcjonowanie. Badanie zwane denzysometrią powinno być wykonywane raz dwa lata, zwłaszcza jeśli poza wiekiem zaliczamy się do grupy szczególnego ryzyka związanego z paleniem, mało aktywnym trybem życia, niską masą ciała czy dietą ubogą w wapń.

Hormony. Przed planowanym zajściem w ciążę skontrolujmy koniecznie poziom hormonów tarczycy, zwłaszcza, jeśli cierpimy na takie objawy jak obniżony poziom energii, nieuzasadniony przyrost wagi ciała czy utratę włosów. Niedoczynność tarczycy jest częstym powodem problemów z zajściem w ciążę i należy wtedy rozpocząć przyjmowanie tyroksyny w tabletkach.

Profilaktyka przeciwnowotworowa.

Badanie piersi przez lekarza powinno mieć miejsce co dwa lata do czterdziestki, a potem co rok wraz z mammografią. Kobiety o mało przejrzystej włóknistej strukturze gruczołów będę musiały poddać się USG, gdyż mammografia w takich przypadkach okazuje się zwykle niekonkluzywna.

Niezależnie od wieku musimy kontrolować stan naszej skóry i pojawiających się na niej zmian pigmentacyjnych. Samodzielnie powinnyśmy dokonywać takiego badania raz w miesiącu, zaś raz w roku dobrze jest odwiedzić specjalistę dermatologa, który zbada podejrzane znamiona pod specjalnym mikroskopem.

Skończywszy pięćdziesiąt lat warto skontrolować stan jelita grubego – zwłaszcza, jeśli cierpimy na jakiekolwiek dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Nowotwory w tej części naszego organizmu są coraz częstszą przyczyną przedwczesnych i możliwych do uniknięcia zgonów. W zasadzie jedynym skutecznym sposobem na zdiagnozowanie niebezpiecznych zmian w jelicie jest wykonanie niezbyt przyjemnego badania kolonoskopii – warto pamiętać, że istnieje juz w Polsce możliwość poddania się temu badaniu pod narkozą lub skorzystania z przyjaznej technologii kolonoskopii wirtualnej, oczywiście za dodatkową opłatą.

Poza niezbędnymi dla ogólnego zdrowia wizytami u ginekologa dwa razy w roku kobiety powinny stanowczo domagać się cytologii – ze względu za dużą zachorowalność na raka szyjki macicy oraz możliwość całkowitego wyleczenia w przypadku wczesnej interwencji polecamy taki badanie raz na rok, niezależnie od wieku. To niewielka inwestycja, która może naprawdę ratować życie.



Reklama

Agata Chabierska