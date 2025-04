Jeśli maluszek jest zdrów, pediatra często nie zleca mu żadnych badań. Gdy jednak cokolwiek cię niepokoi, poproś o skierowanie. Oto lista tych, które warto zrobić dziecku:

Morfologia

Kiedy zrobić? Najlepiej każdemu dziecku raz w roku. To podstawowe badanie krwi pozwala wykryć stan zapalny. Sprawdza ilość krwinek czerwonych (erytrocytów, RBC), białych (leukocytów, WBC), hemoglobiny i hematokrytu. Dodatkowo lekarz może zalecić badanie:

poziomu żelaza, które pozwala stwierdzić anemię

OB (opad Biernackiego) wykonuje się przy podejrzeniu ukrytej infekcji,

ASO (poziom antystreptolizyny) zalecane jest dzieciom, które chorowały na anginę i szkarlatynę (wyklucza się powikłania reumatologiczne),

CRP (białko ostrej fazy) zalecane są przy podejrzeniu ukrytej infekcji bakteryjnej.

Jak przygotować dziecko? Godzinę wcześniej podaj maluchowi wodę do picia. Niemowlę posadź na kolanach, odwróć jego uwagę. Starszakowi powiedz wcześniej, że chwilę może poboleć (przy wkłuciu), ale zaraz przestanie. Zachowaj spokój, zapewnij, że też robisz sobie badania.

Badanie moczu

Kiedy zrobić? Gdy lekarz podejrzewa u dziecka infekcję układu moczowego. O infekcji dróg moczowych świadczy białko, cukier, krew w moczu. Lekarz może też zalecić wykonanie posiewu (sprawdza się, czy w moczu są bakterie). Dzięki temu można dobrać antybiotyk.

Jak przygotować dziecko? Kup w aptece jałowy pojemnik na mocz (możesz go też dostać w punkcie pobrań w przychodni).

Przed badaniem umyj dziecku starannie okolice pupy (wodą z mydłem), by bakterie, które mogą znajdować się w tych okolicach, nie dostały się do moczu. Nie zakładaj dziecku pieluszki (jeśli ją nosi) i daj mu wodę do picia. Postaraj się złapać do pojemnika środkowy strumień moczu (to nie jest łatwe, ale cierpliwości!). Zamknięty pojemnik jak najszybciej zawieź do laboratorium.

Badanie cholesterolu

Kiedy zrobić? To badanie od kilku lat jest zalecane przez Amerykańską Akademię Pediatrii. – Warto je wykonać u dziecka, które skończyło dwa lata, szczególnie jeśli ma nadwagę lub w rodzinie ktoś choruje na serce, nadciśnienie, miażdżycę – mówi prof. Bożena Werner, kardiolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która propaguje pierwszą w Polsce akcję badań „Zbadaj cholesterol u dziecka”. Ma to na celu wykrycie rodzinnego zagrożenia chorobami serca. Najlepiej zapobiegać im już w dzieciństwie. Złe odżywianie (za duża ilość tłuszczów i cukru) może spowodować, że już u małego dziecka wytworzy się blaszka miażdżycowa.

Jak przygotować dziecko? Malec musi być na czczo. Poprzedniego dnia na kolację nie podawaj mu produktów z dużą ilością tłuszczu (żółty ser, parówki, tłuste wędliny, majonez). Przed badaniem smyk może się napić wody. Jeśli dziecko ma wysoki poziom cholesterolu, lekarz zaleci mniej kaloryczną dietę i większą aktywność fizyczną.

Prawidłowe ciśnienie krwi

Kiedy zrobić? Każde dziecko od trzeciego roku życia powinno mieć mierzone ciśnienie podczas wizyty u lekarza. Wynik porównuje się z wartościami umieszczonymi na siatkach centylowych ciśnienia tętniczego. Jak przygotować dziecko? Malec powinien spokojnie posiedzieć przez 10–15 minut przed badaniem.

Badanie USG

Kiedy zrobić? Wszystko zależy od tego, co trzeba sprawdzić. Dzięki USG można zdiagnozować, a później leczyć, wiele nieprawidłowości.

USG przezciemiączkowe mózgu jest zalecane wcześniakom, a także dzieciom, u których badanie USG wykonane u mamy w okresie ciąży sugerowało występowanie jakichkolwiek nieprawidłowości. Lekarz może też zalecić badanie u starszego niemowlęcia, jeżeli główka rośnie zbyt szybko lub za wolno. Można je wykonywać, dopóki ciemiączko nie zarośnie (u niektórych dzieci nawet do 18. miesiąca).

jest zalecane wcześniakom, a także dzieciom, u których badanie USG wykonane u mamy w okresie ciąży sugerowało występowanie jakichkolwiek nieprawidłowości. Lekarz może też zalecić badanie u starszego niemowlęcia, jeżeli główka rośnie zbyt szybko lub za wolno. Można je wykonywać, dopóki ciemiączko nie zarośnie (u niektórych dzieci nawet do 18. miesiąca). USG brzucha jest zalecane przede wszystkim wcześniakom i niemowlętom urodzonym z małą masą ciała.

i niemowlętom urodzonym z małą masą ciała. Raz w roku USG brzucha powinno się wykonywać profilaktycznie u każdego dziecka, gdyż w ten sposób można wykryć nieprawidłowości, które jeszcze nie dają objawów – mówi prof. Alicja Chybicka, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. To konieczne, jeśli malec ma bóle brzucha, biegunki, zaparcia.

gdyż w ten sposób można wykryć nieprawidłowości, które jeszcze nie dają objawów – mówi prof. Alicja Chybicka, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. To konieczne, jeśli malec ma bóle brzucha, biegunki, zaparcia. USG stawów biodrowych zaleca ortopeda niemowlęciu, gdy podejrzewa wadę bioderek (dysplazję stawów).

zaleca ortopeda niemowlęciu, gdy podejrzewa wadę bioderek (dysplazję stawów). USG serca (ECHO serca), lekarz kieruje na nie, gdy obawia się, że dziecko ma problemy z serduszkiem.

Jak przygotować dziecko? Do USG stawów biodrowych, mózgu, serca nie trzeba specjalnych przygotowań. W przypadku USG brzucha maluch między pierwszym a drugim rokiem życia powinien nie jeść około trzech godzin, a dziecko w wieku od dwóch do ośmiu lat – pięć godzin. Pół godziny przed badaniem podaj malcowi wodę, gdyż trzeba je wykonać przy wypełnionym pęcherzu moczowym.