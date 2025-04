Najwięcej i najgłośniej mówi się o badaniach profilaktycznych kobiet i to ta grupa społeczna jest okrzyknięta najbardziej dbającą o zdrowie. Panowie, jak przystało na stereotypowych twardzieli, raczej unikają wizyt w gabinecie lekarskim, wtedy gdy czują się względnie dobrze. Dopiero musi stać się coś naprawdę poważnego i grożącego życiu, by mężczyzna sam z siebie udał się po poradę.

Reklama

Mężczyźni, podobnie jak i kobiety, są tylko ludźmi. Ich organizmy też się zużywa z biegiem lat, więc ich stan także trzeba systematycznie kontrolować. Podobnie jest przecież z przeglądem samochodu…

Kończąc dwudziesty rok życia, młody mężczyzna powinien wiedzieć, że jego zdrowie to wartość nadrzędna i musi zainteresować się odpowiednio wcześniej jego funkcjonowaniem. Wypracowanie pewnych działań profilaktycznych już w młodości, pozwoli na łatwiejszy kontakt ze służbami medycznymi i spotęgowanie swojej wiedzy na temat już dojrzałego organizmu.

O czym zatem powinien pamiętać mężczyzna, który ukończył 20 rok życia?

W porównaniu z kobietami, nie ma aż tak wielu badań do wykonania. Zaleca się by mężczyzna we wspomnianym wieku, stawiał się na następujące badania lekarskie:

stomatologiczne – co pół roku (stan zębów jest niezmiernie ważny, choćby dla naszego serca, stawów i nerek; przewlekłe zmiany próchnicze powodują rozsiewanie się bakterii po organizmie i ich nagromadzenie we wspomnianych narządach, co może przyczynić się do groźnych powikłań),

okulistyczne – co 3 do 5 lat; gdy występują zaburzenia widzenia, męczliwość wzroku – wtedy w zależności od potrzeb

pomiar ciśnienia tętniczego krwi – raz w roku (po to by wcześnie wykryć zagrożenie nadciśnieniem i móc sprawnie podjąć działania niedopuszczające do rozwinięcia się nadciśnienia ciężkiego),

badania krwi obejmujące morfologię z rozmazem i OB – raz w roku (potrzebne do określenia tego, czy nie ma anemii, stanów zapalnych w organizmie, nowotworów hematologicznych, czy za małej ilości płytek krwi),

pomiar poziomu glukozy we krwi – raz na trzy lata (w celu szybkiego wykrycia nieprawidłowego poziomu glukozy, świadczącego o cukrzycy lub nietolerancji glukozy),

zbadanie poziomu elektrolitów we krwi (sód, potas, magnez, fosfor, wapń) – raz na trzy lata (określenie ewentualnych niedoborów, wyjaśnienie np. przyczyn przemęczenia, drżeń mięśniowych i ewentualnie nadciśnienia),

elektrokardiogram (EKG) – co trzy lata (zobrazowanie pracy serca i wykluczenie np. arytmii, stanów lękowych),

USG jamy brzusznej - co 3 do 5 lat (przyjrzenie się narządom wewnętrznym i określenie ich stanu: czy nie są powiększone, czy nie ma guzów, nagromadzenia płynów i anomalii w anatomii)

badanie per rectum, jeżeli mężczyzna jest w grupie ryzyka chorób prostaty (chorował brat, ojciec)

Reklama

Jak widać na przedstawionej liście badań, wcale nie ma ich dużo. Każdy szanujący się mężczyzna, powinien znaleźć odrobinę czasu by sprawdzić, czy na pewno w jego organizmie wszystko działa jak trzeba. W samochodzie możemy wymienić wiele rzeczy, ale w organizmie ludzkim jest to znacznie trudniejsze…