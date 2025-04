Rusza jesienna edycja bezpłatnych badań diagnozujących stan nerek. Akcję "Zbadaj nerki - Twój filtr życia" prowadzi Fresenius Nephrocare, największa sieć niepublicznych stacji dializ w Polsce. Dotąd badaniom poddało się ponad 2500 osób z całej Polski.

Fresenius planuje, że w jesiennej turze akcji z badań skorzysta kolejnych 2000 osób.

Bezpłatne badania poziomu kreatyniny i glukozy odbędą się w przychodniach nefrologicznych, funkcjonujących przy stacjach dializ koncernu, w terminach:

19 września - Kraśnik

4 października - Puławy

19 października - Mrągowo

7 listopada - Piotrków Trybunalski

15 listopada - Stargard Szczeciński

Podstawowym celem akcji jest szeroko pojęta edukacja, dotycząca profilaktyki chorób nerek i zasad zdrowego stylu życia, wpływających na ich stan. Ma zwrócić uwagę na pierwsze niepokojące objawy złego funkcjonowania układu moczowego.



"Nerki są niedocenianym i zaniedbywanym narządem. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną rolę pełnią, nie tylko oczyszczając krew z toksyn i ubocznych produktów przemiany materii, ale również odpowiadając za prawidłowe nawodnienie wszystkich tkanek, produkcję hormonów wpływających na tworzenie czerwonych krwinek, regulację ciśnienia i poziomu elektrolitów" - mówi dr Teresa Rydzyńska, prezes zarządu Fresenius Nephrocare.

"Szerzej rozpropagowana jest w naszym kraju wiedza na temat chorób serca i profilaktyki nowotworowej. Każdy praktycznie wie, czego unikać i jakie badania wykonywać, by oddalić ryzyko zawału czy raka piersi. Edukacja nefrologiczna jest bardzo uboga, co szczególnie widać w małych miejscowościach i na wsiach, gdzie dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych jest trudniejszy niż w dużych miastach. Chcemy to zmienić" - deklaruje prezes Rydzyńska.

Choroby nerek są diagnozowane późno, bo często na początku przebiegają bezboleśnie,

a ewentualne niepokojące objawy są mylone z przeziębieniem czy alergią. Tymczasem w Polsce stałego dializowania wymaga ponad 12 tysięcy osób, a liczba ta wzrasta średnio o 7-10 procent rocznie. Jednymi z głównych przyczyn przewlekłej niewydolności nerek są nadciśnienie tętnicze i cukrzyca - wynikające ze współczesnego stylu życia choroby cywilizacyjne, na które cierpi coraz więcej osób. Tylko regularne diagnozowanie stanu nerek i stosowanie odpowiedniego leczenia może u wielu chorych znacznie opóźnić stan przewlekłej niewydolności i konieczność dializ.

Pierwsza akcja "Zbadaj nerki - Twój filtr życia" odbyła się 22 września 2005 roku w Ostrowi Mazowieckiej. Kolejnymi miastami, w których realizowano projekt bezpłatnego badania nerek, były: Tarnobrzeg, Wrocław, Żywiec, Zamość oraz Radom.

W ciągu niespełna roku z bezpłatnych badań i porad lekarzy skorzystało ponad 2500 osób. W ramach przeprowadzonych dotychczas sześciu akcji u 280 osób badania wykazały rożnego rodzaju nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerek. Wśród tego grona u 26 osób wykryto podwyższony poziom kreatyniny, natomiast u 62 badanych poziom kreatyniny przekraczał górną granicę normy.

Ponad 100 osób miało podwyższony poziom glukozy, u 11 osób badania wykryły zaawansowaną, niezdiagnozowaną wcześniej cukrzycę. Dwóch pacjentów prosto z badań zostało przewiezionych do szpitala, w tym 1 osoba z ryzykiem śpiączki cukrzycowej.

Podczas akcji "Zbadaj nerki - Twój filtr życia" do stacji dializ może zgłosić się każdy, bez skierowania i książeczki zdrowia. Badania są całkowicie bezpłatne i dobrowolne. Na podstawie pobranych próbek krwi określa się poziom kreatyniny i glukozy u pacjentów. Te dwa wyniki w dużej mierze diagnozują stan nerek. Dodatkowo informacja o poziomie glukozy pozwala wykryć osoby już chore albo zagrożone cukrzycą. Obecnie ta właśnie choroba staje się najczęstszą przyczyną przewlekłej niewydolności nerek.

O kolejnych edycjach akcji "Zbadaj nerki - Twój filtr życia" informują lokalne media i plakaty rozwieszane w przychodniach zdrowia i gabinetach lekarzy rodzinnych. Podczas akcji w stacjach rozdawane są ulotki opisujące najważniejsze kwestie z zakresu profilaktyki nefrologicznej. Konsultacji na bieżąco (już podczas badań lub na drugi dzień przy odbieraniu wyników) udzielają specjaliści z zakresu nefrologii. Porady te są również bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Na aktualną edycję akcji przygotowana została dodatkowa ulotka "Stop zakażeniom", przystępnie podająca informacje na temat żółtaczki typu B i C oraz zasad profilaktyki zakażaniem krwiopochodnych. "Ważne, żeby pacjenci też byli wyedukowani, wiedzieli, czego wymagać od personelu medycznego w zakresie procedur higienicznych" - mówi prezes Rydzyńska. Każdy pacjent rozpoczynający leczenie dializacyjne w stacji koncernu Fresenius jest szczegółowo informowany

o zasadach obowiązujących w placówce oraz otrzymuje tzw. "pakiet pacjenta" zawierający materiały informacyjne o zasadach zapobiegania szerzeniu się infekcji, w tym wirusowego zapalenia wątroby. Pacjenci, którzy w momencie rozpoczynania leczenia dializacyjnego są już nosicielami wirusów wirusowego zapalenia wątroby, otrzymują materiały informacyjne o sposobach zapobiegania zarażeniu członków rodziny.