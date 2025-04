Domowe sposoby na niestrawność

Złe nawyki żywieniowe, stres czy przejedzenie to tylko niektóre powody niestrawności, która od czasu do czasu zdarza się każdemu. Gdy dokucza nam dłużej niż dwa tygodnie, powinniśmy udać się po poradę do lekarza, lecz jeśli pojawia się raz na jakiś czas, możemy korzystać z domowych sposobów radzenia sobie z problemami z trawieniem.