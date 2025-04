Kiedy nasze dziecko woli spędzać popołudnia przed telewizorem, zamiast bawić się z rówieśnikami, powinniśmy zacząć się martwić. Dzieci w różnym wieku inaczej odbierają telewizję, jednak bez względu na wiek – zbyt długie jej oglądanie jest dla młodego organizmu niebezpieczne. Po czym poznamy, że nasz syn lub córka zaczyna wpadać w uzależnienie od tv?

Jak rozpoznać, czy dziecko jest uzależnione od telewizji?



Dziecko, które jest uzależnione od telewizji, często jest ospałe i nieuważne. Szybko nudzi się tym, co robi, nie kończy tego, co zacznie. Wieczorem, gdy inne dzieci są wciąż aktywne, maluch zbyt wiele czasu spędzający przed telewizorem jest już zmęczony. Robi się marudny i wyraźnie okazuje swoje niezadowolenie. Jeśli nasze dziecko zachowuje się w ten sposób, istnieje duże prawdopodobieństwo, że winę za to ponosi nadużywanie telewizji.

Należy też przyjrzeć się maluchowi w trakcie zabawy. Jeżeli jest uzależniony od oglądania telewizji, zauważymy u niego kilka charakterystycznych zachowań.

Zasób słownictwa dziecka może nas zaskoczyć, gdyż często będzie on nad wyraz rozwinięty. Dziecko może naśladować ulubionych bohaterów seriali animowanych, tłumiąc w ten sposób własne cechy osobowości.

Może też unikać malowania czy rysowania, nie potrafiąc naśladować doskonałości obrazów, które widzi na ekranie. Ulubione pozycje w programie mają u uzależnionego malucha pierwszeństwo przed obowiązkami czy nauką. Może to doprowadzić do wielu trudności, nie tylko w nauce, ale także w rozwoju psychiki dziecka.

Skutki są tragiczne



Kiedy dziecko ogląda zbyt dużo telewizji, robi to kosztem czasu, który powinno przeznaczyć na naukę lub odpoczynek. Czasem odrabia lekcje lub uczy się przy włączonym telewizorze, co sprawia, że jest rozproszone i nie przyswaja wiedzy. W trakcie oglądania telewizji wpada w swoisty rodzaj transu, półsnu, podczas którego długo pozostaje w tej samej pozycji. To właśnie długotrwały bezruch powoduje, że po wstaniu od telewizora młody człowiek jest wyraźnie pobudzony, nadaktywny.

Należy też pamiętać o najważniejszym – telewizja ogranicza wyobraźnię dziecka. Przedstawia mu gotowe obrazy i dźwięki, które ono przyjmuje bezkrytycznie, nie zastanawiając się nad nimi. Nie musi wysilać się, by coś sobie wyobrazić – tak jak to ma miejsce w przypadku książek – wszystko ma podane na telewizyjnej tacy.

Jeśli maluch ogląda telewizję nałogowo, konsekwencje mogą być bardzo poważne. Pogorszenie stopni, brak zainteresowania czytaniem, rozdrażnienie i nadpobudliwość. Wyliczać można długo. Dlatego o dziecko należy dbać i kontrolować nie tylko, ile czasu spędza przed ekranem telewizora, ale także – co w nim ogląda.

Chrońmy maluchy



Sprawdzając, co nasze pociechy oglądają, możemy uchronić je przed szkodliwymi treściami atakującymi je z ekranu. Zbyt duża dawka przemocy czy zawartości o zabarwieniu seksualnym mogą bowiem wyzwolić w dziecku agresję lub lęk i niepotrzebnie wyuczyć słów lub nawet zachowań, nacechowanych erotycznie. Jedynym wyjściem jest poświęcanie mu wystarczającej uwagi.

Gdy ogląda telewizję, możemy robić to razem z nim, wcześniej wspólnie wybierając program, który małego zainteresuje i będzie niósł ze sobą pewien walor edukacyjny. Organizujmy mu dzień tak, by miał czas zarówno na odpoczynek, jak i na naukę, zostawiając mu przy tym godzinę na ciekawą audycję telewizyjną, odpowiednią do jego wieku i potrzeb. To w końcu od nas zależy, czy nasze dziecko będzie umiało rozsądnie korzystać z telewizji i czy wyniesie z niej treści pożyteczne, a nie szkodliwe.