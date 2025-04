Oczy są zwierciadłem duszy i... ciała?

Czy spojrzenie w oczy i wyczytanie z nich choroby to nie magia? Czy w ogóle samo wpatrzenie się w tęczówkę oka może być zabiegiem diagnostycznym? Czy irydologię można uznać za dział medycyny? Czy to nadzieja na zdiagnozowanie tego, o czym jeszcze najwybitniejsze medyczne mózgi nie mają pojęcia? A może to kolejna bajka?

Kolejna nowość, a może i nie... Czytanie z oczu było już znane w starożytnym Egipcie, Babilonii, Dalekim Wschodzie i Grecji. Badał je także Leonardo da Vinci. Teraz zauważa się powrót do tego co nieinwazyjne, naturalne – a może i do korzeni i tego co prymitywne?

Co to jest irydologia?

Polskie Towarzystwo Irydologii i Homeopatii, z dr Markiem Bardadynem na czele, tak definiują tą dziedzinę:

"Irydologia to metoda całościowej oceny stanu zdrowia na podstawie badania tęczówki oka. Objawy irydologiczne widoczne podczas oglądania oka dzięki swojemu charakterowi i lokalizacji odkrywają skłonności chorobowe badanej osoby, a ponadto bardzo często pozwalają wskazać narządy, w których toczy się proces chorobowy."

Irydologia jest nauką, dziedziną medycyny alternatywnej, która jest nawet wykładana na kilku zagranicznych uczelniach medycznych m.in. w Niemczech i USA. Stanowi uzupełnienie medycyny konwencjonalnej. Jej głównymi założeniami jest istnienie odpowiedników poszczególnych narządów w tęczówce oka oraz fakt, iż zmiana pigmentacji i struktury tęczówki może mieć swoją przyczynę w chorobach trapiących nasz ustrój. Irydologia fascynuje wielu badaczy i lekarzy, którzy chętnie ją wykorzystują diagnozując swoich pacjentów. Doświadczony lekarz irydolog, to taki, który obejrzał minimum kilka tysięcy tęczówek oka, sformułował wstępne wnioski, skonfrontował je z dokumentacją i wynikami diagnostyki czysto medycznej. W 80-95% takiemu lekarzowi potwierdza się rozpoznanie.

Badanie irydologiczne czy szamański rytuał?

Irydolodzy posługują się mapami irydologicznymi, które ułatwiają rozszyfrowanie zmian i dolegliwości które rzutują się na poszczególne obszary tęczówki. To właśnie z tą strukturą połączone są za pomocą nerwów poszczególne partie ciała i narządy. Oglądane są poszczególne „sektory” oka. Prawdopodobnie można w nich wyczytać czy kiedykolwiek któryś z naszych narządów był chory, jest chory lub będzie chory. Uważa się, że im bardziej tęczówka jest spoista i jednolita, tym lepsze nasze zdrowie. Lekarze ci doszukują się zmian w tęczowce w postaci plamek, przebarwień, rozszczepień itp. Dr Bardadyn podaje, że istnieją cztery rodzaje tęczówki:

typ pierwszy – tęczówka jednorodna, występuje jednak bardzo rzadko; świadczy o dobrych genach i odporności

typ drugi – gołym okiem tęczówka zwarta, obserwowana specjalnymi urządzeniami – struktura rozmieszczona; osoby takie mają osiągnięcia w sporcie, jeżeli chorują rokowanie jest pomyślne

typ trzeci – widoczne szczeliny na większej części tęczówki; skłonność do chorób wzmożona, wpadają one w fazę przewlekłą i zwykle nawracają

typ czwarty – tęczówka z jamkami i zagłębieniami; najwyższa zachorowalność, duże ryzyko powikłań i trudności terapeutycznych

Kolor oczu również ma określać, na jakie choroby jesteśmy bardziej podatni:

piwne, brązowe – problemy z gospodarką lipidową organizmu, z czego wynikają dalsze problemy ze sercem i naczyniami krwionośnymi

niebieskie – choroba wrzodowa, kwasica

zielone, szare – choroby układu pokarmowego, w tym wątroby i trzustki

ciemne – problemy z odpornością

Prawa tęczówka ma ukazywać patologie po prawej stronie ciała, a lewa po lewej. Górne części tęczówek odpowiadają głowie, dolne stopom, boczne reszcie narządów, układających się topograficznie w dół.

Jednak nie u wszystkich da się czytać z oczu. Do tej grupy zalicza się dzieci poniżej czwartego roku życia, ze względu na nierozwiniętą w pełni tęczówkę oraz osoby po operacjach okulistycznych, gdzie obraz oka bywa zmieniony.

Diagnostyka irydologiczna może być wykorzystywana zamiast np. endoskopii, która jest dla wszystkich z nas trochę strasznym zabiegiem, a ponadto inwazyjnym i kosztownym. Irydologia jest nieinwazyjna. Jednak nie powinna stanowić ona o ostatecznym rozpoznaniu.

Lekarz irydolog stwierdzając chorobę, której powikłania mogą się okazać poważne, powinien skierować chorego do lekarza medycyny konwencjonalnej, na specjalistyczne diagnozowanie i leczenie. Irydologia może stanowić dobry i ekonomiczny sposób diagnostyczny wielu chorób wyręczając m.in. endoskop i tomograf. Już teraz zauważa się w krajach zachodnich szczególne zainteresowanie tą metodą. Odzwierciedla się to w kształceniu kadry medycznej pod tym względem oraz w zakupie dokładnych, precyzyjnych urządzeń i komputerów.

Katarzyna Ziaja