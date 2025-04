Zmiany nastroju w ciąży

To jak silne i odmienne będą huśtawki nastrojów w okresie ciąży, zależy od organizmu każdej kobiety. Jeżeli przed miesiączką przeżywamy emocjonalne wzloty i upadki, to większe prawdopodobieństwo, że w czasie ciąży będzie tak samo. A za wszystko odpowiedzialny jest wzrost poziomu hormonów – adrenaliny, noradrenaliny i endorfiny.

Do tego wszystkiego dochodzi zmiana w wyglądzie. Brzuszek robi się coraz większy, aż w końcu nie poznajemy już własnego ciała. Ponadto, nie raz nie potrafimy kontrolować własnych zachcianek i upodobania kulinarne mogą drastycznie się zmienić. Nudności, zgaga, wymioty to zaburzenia układu trawiennego, nad którymi nie mamy kontroli. Całe ciało jakby jest poza zasięgiem kobiety ciężarnej. Niby wszystko wiemy, jak powinno przebiegać, ale rzeczywistość i tak potrafi zaskoczyć.

Pierwsze i kolejne ruchy dziecka to indywidualne odczucie, którego nie da się opisać i każda z nas przeżywa je inaczej. Jedne się cieszą, inne to fascynuje, a może być i tak, że czujemy się jakbyśmy wewnątrz brzucha miały jakiegoś "obcego". Żywe stworzenie, które rośnie i w końcu będzie musiało opuścić bezpieczne schronienie. Finał może powodować różnorakie odczucia. Nie mniej, w ostatnim okresie ciąży możemy być nią już po prostu zmęczone. Jednakże strach i obawy, jak przebiegnie akcja porodowa, zawsze istnieją.

Zmiany w życiu



Ciąża i narodziny małego człowieczka zmieniają wszystko. Nosząc przez 9 miesięcy nowe życie mamy, co prawda czas, aby się przygotować, przemyśleć, jak to będzie wyglądało, jakie zmiany czekają całą rodzinę, lecz i tak, wszystko może się różnie potoczyć. Obawy, lęk, niepewność, co przyniesie przyszłość są przyczyną negatywnych emocji, a u niektórych przyszłych mam pojawia się nawet depresja.

Ważne, aby nie odrzucać, nie odtrącać pomocy partnera. Nawet jeżeli wydaje nam się, że zrobimy coś lepiej, zawsze warto skorzystać z pomocy kogoś, kto tak samo jak my, pragnie dobra dziecka. Wyzwań będzie wiele i tylko od Nas zależy, jak sobie z nimi poradzimy.

Emocje pod kontrolą



Świadomość, że to hormony wpływają na nasz nastrój, niemalże przejmują kontrolę nad emocjami, sprawia, że możemy spróbować przejąć nad nimi rządy. Tylko jak tego dokonać? Oto kilka sposobów na radzenie sobie w trudnych chwilach.

Myślenie pozytywne – nie zadręczaj się problemami . Jeżeli wyobrażasz sobie, że w którymś momencie coś może stanowić kłopot, zastanów się jak go rozwiązać.

. Jeżeli wyobrażasz sobie, że w którymś momencie coś może stanowić kłopot, zastanów się jak go rozwiązać. Szkoła rodzenia – to czas, gdzie możesz otrzymać fachową pomoc i informacje, które rozwieją wszelkie lęki i niepewności. Możesz tam również spotkać kobietę, która ma te samy obawy i zwątpienia. Wzajemne wsparcie może dużo pomóc.

– to czas, gdzie możesz otrzymać fachową pomoc i informacje, które rozwieją wszelkie lęki i niepewności. Możesz tam również spotkać kobietę, która ma te samy obawy i zwątpienia. Wzajemne wsparcie może dużo pomóc. Czas dla siebie – po urodzeniu dziecka może nie być go zbyt wiele, choć i wtedy należy dbać, aby znaleźć chwilę dla siebie. W ciąży dbaj o swoje ciało i samopoczucie . Jeżeli inni tego dla Ciebie nie robią, spraw sobie drobne przyjemności – fryzjer kosmetyczka, spotkania ze znajomymi lub bliską przyjaciółką.

. Jeżeli inni tego dla Ciebie nie robią, spraw sobie drobne przyjemności – fryzjer kosmetyczka, spotkania ze znajomymi lub bliską przyjaciółką. Nie odrzucaj pomocy innych – jeżeli bliscy chcą Cię rozpieszczać, wyręczać w pracach domowych, czy innych – pozwól im na to z wielką przyjemnością. Jeżeli przed ciążą byłaś niezależna, wszystko zależało od Ciebie, teraz jest dobry moment, aby nieco zwolnić, odpuścić i dać wykazać się innym. Pomyśl o sobie.

– jeżeli bliscy chcą Cię rozpieszczać, wyręczać w pracach domowych, czy innych – pozwól im na to z wielką przyjemnością. Jeżeli przed ciążą byłaś niezależna, wszystko zależało od Ciebie, teraz jest dobry moment, aby nieco zwolnić, odpuścić i dać wykazać się innym. Pomyśl o sobie. Mów o własnych potrzebach – jeżeli coś Cię dręczy, czegoś potrzebujesz, mów wprost o co Ci chodzi. Nikt nie jest telepatą, a zrozumienie nastrojów kobiety ciężarnej możemy być niezwykle trudne. Dlatego niczego nie ukrywaj, nie zadręczaj się tylko rozmawiaj.

kobiety ciężarnej możemy być niezwykle trudne. Dlatego niczego nie ukrywaj, nie zadręczaj się tylko rozmawiaj. Zrozum własne emocje – jak jest Ci smutno, nie zaprzeczaj, że tak nie jest. Ważne, aby umieć nazwać emocje, które Tobą kontrolują i w razie potrzeby zapanować nad nimi.

– jak jest Ci smutno, nie zaprzeczaj, że tak nie jest. Ważne, aby umieć nazwać emocje, które Tobą kontrolują i w razie potrzeby zapanować nad nimi. Dobrze się odżywiaj – w okresie ciąży należy przede wszystkim uważać na ilość spożywanych słodyczy . Najlepiej je zastąpić suszonymi owocami, czy bakaliami. Również są wysokokaloryczne, ale niewątpliwie zdrowsze.

. Najlepiej je zastąpić suszonymi owocami, czy bakaliami. Również są wysokokaloryczne, ale niewątpliwie zdrowsze. Uśmiechaj się – jak najczęściej i ciesz chwilą obecną. Myśl o tym, co tu i teraz.

