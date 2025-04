Ciąża a leki przeciwdepresyjne

Ciąża jest szczególnym stanem kobiety. Pod jej sercem rozwija się dziecko, co z zasady jest jedną z najszczęśliwszych i wyjątkowych chwil życia. Niestety czasem w ciąży dochodzi do rozmaitych przemian, także w neuroprzekaźnictwie mózgowym, co może doprowadzić do pojawienia się choroby psychicznej. Nie możemy też zapominać, że mamą może zostać każda kobieta, także ta o wrażliwszej psychice.

Wszystkie przyszłe mamy doskonale wiedzą, że im mniej leków zażywa się w ciąży, tym lepiej dla malucha. Jednak aby utrzymać stabilność swojego zdrowia psychicznego podczas ciąży, niektóre kobiety są zmuszone przyjmować leki antydepresyjne. Najlepiej gdy swoją ciążę zaplanują, po to, aby uzgodnić z lekarzem prowadzącycm (psychiatrą i ginekologiem) najbezpieczniejszy model leczenia. Wówczas bierze się pod uwagę reakcje pacjentki na otrzymywane leki, stopień nasilenia objawów choroby, wytyczne leczenia chorób psychicznych w ciąży i kładzie się szczególny nacisk na „zachowawcze” metody leczenia, jak np. psychoterapia.

Jak działają leki przeciwdepresyjne?

Co może się wydarzyć?

Niestety stosowanie leków przeciwdepresyjnych ma negatywny wpływ na rozwój płodu. Fluoksetyna (Andepin, Porozac, Salipax, Seronil) i paroksetyna (Paxtin, Seroxat, Arketis, Xetanor, Rexetin) mogą zwiększać ryzyko urodzenia dziecka z wadą serca, o czym poinformowało czasopismo British Journal of Clinical Pharmacology. Ponadto w innym badaniu zaobserwowano, że po ekspozycji płodu na selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (fuoksetyna, paroksetyna) oraz nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego monoamin w tym trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (Imipramin, Amitryptylinum itd.) przyjmowane przez matki wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń ze spektrum autyzmu, w szczególności tych bez niepełnosprawności intelektualnej. Jednak dotyczyło to mniej niż 1% przypadków, ale autorzy przyznają, że istnieje potrzeba dalszych badań, by móc podać pewne wyniki i uogólnić je. Naukowcy sugerują, że wyjaśnieniem tego zjawiska może być fakt, że leki przeciwdepresyjne zmieniają mechanizm wydzielania serotoniny w mózgu płodu. Wiele dzieci z autyzmem ma podwyższony poziom serotoniny we krwi z towarzyszącym niedoborem poziomu serotoniny w mózgu lub zaburzenia wytwarzania serotoniny, bądź też wiązania jej z receptorem serotoninowym – o czym poinformowało czasopismo British Medical Journal.

Jakie alternatywy dla leczenia?

Depresję można próbować opanować za pomocą psychoterapii, terapii zajęciowej, a także zdrowego stylu życia. O tym jednak decyduje lekarz po gruntownym zbadaniu pacjentki. Ona sama nie może podjąć takiej decyzji, gdyż odstawienie leku psychotropowego bez konsultacji z lekarzem i w nieumiejętny sposób spowoduje pogłębienie się objawów depresji i będzie konieczne podawanie nawet silniejszych leków.

Pomocnymi metodami rozładowania napięcia związanego z chorobą psychiczną u ciężarnych okazują się ćwiczenia fizyczne, joga dla ciężarnych oraz dieta obejmująca naturalne i nieprzetworzone produkty spożywcze. Oczywiście lekarz ginekolog prowadzący ciążę zaleci w razie potrzeby suplementację witaminowo-pierwiastkową, która także ma pozytywny wpływ na siły psychiczne (kwas foliowy i inne witaminy z grupy B, magnez, potas, wapń).

Ponadto można skorzystać z akupunktury dla ciężarnych zmagających się z problemem depresji i bezsenności. W porozumieniu z lekarzem psychiatrą można też spróbować medycyny niekonwencjonalnej.