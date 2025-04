Hormony kobiecości. Co powinnaś wiedzieć o estrogenach?

Estrogeny to żeńskie hormony płciowe, odpowiedzialne za wiele procesów, takich jak dojrzewanie czy przygotowanie organizmu do ciąży. Mężczyźni również je produkują, ale to dla kobiet estrogeny mają największe znaczenie – regulują fazy cyklu miesiączkowego i samopoczucie. Nadmiar lub niedobór estrogenów może być sygnałem choroby lub tego, że należy zmienić swój styl życia.