Ciąża bliźniacza, tak jak każda ciąża mnoga, czyli również taka, z której urodzą się trojaczki, czworaczki i tak dalej, jest uznawana przez lekarzy za ciążę wysokiego ryzyka. Nie oznacza to jednak, że musi być ona powodem do zmartwień. Odpowiednio poprowadzona powinna przebiec tak samo bezproblemowo, jak pojedyncza.

Jak przebiega ciąża bliźniacza?

Statystycznie ciąża bliźniacza zdarza się raz na 85 przypadków – prawdopodobieństwo jest więc stosunkowo duże. Pomimo tego jeśli jesteś przyszłą mamą dwojaczków, możesz czuć się wyjątkowo i tak też powinnaś zostać potraktowana przez lekarza, bo nadchodzący czas z pewnością nie będzie łatwy dla twojego organizmu. Przez kolejne dziewięć miesięcy będziesz musiała dostarczyć energii, witamin, składników mineralnych i odżywczych nie tylko sobie, ale także aż dwójce szybko rosnących maluszków.

Czas ciąży to niezmiernie istotny etap w ich rozwoju, dlatego szczególnie ważne jest, abyś w świadomy i rozsądny sposób troszczyła się o swój organizm.

Badania w ciąży bliźniaczej nawet raz w tygodniu

Kiedy dowiesz się, że twoja ciąża jest mnoga, porozmawiaj o tym z ginekologiem, który będzie ją prowadził. Zapytaj o plan kolejnych wizyt i badań, zadaj wszelkie nurtujące cię pytania. – "Przyszłe mamy bliźniaków w gabinecie ginekologicznym powinny pojawiać się częściej niż te panie, które oczekują narodzin jednej pociechy.

Już na początku lekarz prowadzący ciążę powinien wyznaczyć wizyty raz na trzy tygodnie. W trzecim trymestrze natomiast powinny się one odbywać nawet raz na tydzień" – mówi dr n. med. Ewa Kurowska, ordynator oddziału położniczego Szpitala Medicover.

– "Już podczas pierwszej konsultacji warto powiedzieć lekarzowi nawet o najmniejszych zmianach czy dokuczających dolegliwościach. Dzięki temu specjalista może odpowiednio reagować, bo występowanie określonych symptomów może wskazywać na przykład na ryzyko przedwczesnego porodu" – dodaje.

Ciąża bliźniacza - jakie badania wykonać?

Podczas ciąży niezmiernie ważne jest, aby lekarz miał pod stałą kontrolą nie tylko mamę, ale także nienarodzone jeszcze bliźniaki. Dlatego chcąc sprawdzić, czy rozwijają się prawidłowo, powinnaś regularnie wykonywać badania USG. Ich częstotliwość w twoim przypadku będzie zdecydowanie większa w porównaniu z ciążą pojedynczą – badanie ultrasonograficzne powinno odbywać się średnio nawet co 2 – 3 tygodnie.

Dzięki USG lekarz poza podstawowymi parametrami może również obserwować między innymi, czy jedno i drugie dziecko rośnie w odpowiednim i tym samym tempie, czy poszczególne organy maluszków rozwijają się prawidłowo i zgodnie z planem ciąży, monitorować ewentualne choroby czy wykluczyć wady genetyczne.

"Prenatalne badania USG to niezmiernie ważny element diagnostyki. Znaczną część nieprawidłowości w rozwoju wychwyconych jeszcze w łonie matki można od razu leczyć lub podjąć odpowiednie działania tuż po porodzie" – podkreśla dr n. med. Ewa Kurowska ze Szpitala Medicover.

Jak odżywiać się w ciąży bliźniaczej?

Mnoga ciąża to podwójne obciążenie dla organizmu kobiety, musi on bowiem dostarczyć substancji odżywczych aż dwójce maluchów. Dlatego tak ważną kwestią jest tu dieta i prawidłowe odżywianie. – "To naturalne, że podczas ciąży następuje przyrost masy ciała. U przyszłej mamy bliźniąt jest on znacznie szybszy – nie należy się tym martwić, ale też nie wolno dopuścić do nadmiernego przybrania na wadze" – wyjaśnia dr n. med. Ewa Kurowska ze Szpitala Medicover.

"Nie powinniśmy mierzyć mamy bliźniaków miarą standardowej ciąży. Podczas gdy przy ciąży pojedynczej masa ciała zwiększa się średnio o 15-18 kilogramów, to przy dwojgu dzieci może ona wzrosnąć nawet o ponad 20 kilogramów. Jeśli waga przekroczy normę, to wówczas lekarz powinien zasygnalizować pacjentce zmianę diety" – dodaje lekarz.

Ze względu na tak duże zapotrzebowanie organizmu na cenne składniki odżywcze jedną z najpowszechniejszych dolegliwości podczas ciąży jest anemia. Jeśli jesteś pod stałą opieką lekarza, nie musisz się jednak tym martwić, bo wczesna diagnoza ze strony specjalisty i odpowiednia suplementacja lub przyjmowanie zaleconych środków farmakologicznych pozwoli skutecznie poprawić wyniki.

Nie zapominaj również o wypoczynku. Przyrost wagi przy jednoczesnym osłabieniu organizmu i konieczność dzielenie się składnikami odżywczymi z dziećmi sprawia, że kobiety ciężarne szybciej się męczą i potrzebują zdecydowanie więcej snu. Dlatego jeśli masz taką możliwość, poświęć na niego około 10 godzin dziennie.

Dodatkowo zdrzemnij się także w dzień – koniecznie z nogami uniesionymi do góry, aby łatwiej pozbyć się opuchlizny łydek i kostek.

– "Bedzie Pani mamą bliźniaków" – z pewnością słysząc te słowa niejedna z ciężarnych kobiet w pierwszym momencie zamiast radości poczuła niepokój. Jednak aby uspokoić nerwy, wystarczy chwilę porozmawiać z lekarzem, ustalić kolejne kroki i plan działania na najbliższe dziewięć miesięcy, aby po chwili już ze spokojem cieszyć się z tego podwójnego cudu natury.

