Filiżanka gorącej herbaty doskonale rozgrzewa, ale nie tylko... Aromatyczny napar może dodać ci energii albo ukoić nerwy. Zadba o twoją linię i zregeneruje skórę.



Śmiało może konkurować z kawą. Ba, w niektórych dziedzinach bije małą czarną na głowę! Herbata zawiera sporą dawkę teiny (odpowiednika kofeiny), nie powoduje jednak skoków ciśnienia.



Zalet w bród

Po wypiciu filiżanki naparu odzyskujemy wigor, łatwiej jest nam się też skoncentrować. Aplikujemy sobie przy okazji:

- witaminy z grupy B – wzmacniają nerwy i poprawiają przemianę materii, witaminę K – reguluje krzepliwość krwi;

- sole mineralne – głównie chroniący zęby przed próchnicą fluor, wzmacniający kości wapń i fosfor oraz konieczne przy tworzeniu krwi żelazo;

- polifenole – związki te potrafią zwalczać wolne rodniki. Dzięki temu spowalniają proces starzenia, działają antyrakowo iśchronią przed uszkodzeniami ścianki naczyń krwionośnych.

- garbniki (to im herbata zawdzięcza gorzkawy smak) dezynfekują jamę ustną i działają ściągająco. Dlatego napar może z powodzeniem zastępować np. tonik do przemywania twarzy.



Uwaga! Warto wypijać od 3 do 5 filiżanek naparu dziennie. Większa ilość może podrażniać żołądek i podnosić ciśnienie krwi. Z tego samego powodu herbata nie powinna być zbyt mocna.

Reklama

Do wyboru do koloru

Herbata ma wiele odcieni, zależą one od terminu zbioru i sposobu przetworzenia liści. Efektem obróbki jest nie tylko zróżnicowanie barwy, smaku i aromatu, ale też ilość aktywnych składników. Dlatego właśnie:

- herbata czarna – zawiera najwięcej teiny (do 110 mg w filiżance, dla porównania herbata zielona ma 8–9 mg);

- herbata biała to prawdziwa królowa polifenoli. Ma nawet do 150 mg w filiżance (pozostałe gatunki ok. 130 mg). Właśnie za sprawą polifenoli biała herbata stała się przyjaciółką kobiet. Ponieważ spowalnia proces starzenia się skóry, dodawana jest m.in. do kremów przeznaczonych dla cery dojrzałej.

- herbata zielona pomaga schudnąć – pijąc ją, spalasz codziennie 70 dodatkowych kalorii. Napar z niej warto też dolewać do kąpieli (łagodzi podrażnienia skóry i przyspiesza jej regenerację).

- herbaty czerwona i żółta to pożeracze tłuszczu – ułatwiają trawienie i przyspieszają przemianę materii

Uwaga! Napar najlepiej pijać przed posiłkiem lub co najmniej pół godziny po nim. Dlaczego? Ponieważ herbata, mimo że sama zawiera żelazo, utrudnia przyswajanie tego minerału z jedzenia.

Dodatki do zadań specjalnych



- Cytryna zawiera sporo witaminy C. Spowalnia starzenie skóry. By nie straciła właściwości, dodawaj sok do herbaty, która ma nie więcej niż 60°C.

- Miód chroni organizm przed bakteriami, wzmacnia go i regeneruje. Jest o niebo zdrowszy od cukru. By nie stracił właściwości, słódź nim herbatę o temp. 60–50°C.

- Cynamon doskonale rozgrzewa i poprawia samopoczucie. Przed zaparzeniem trzeba go utłuc (możesz też dodać do herbaty korzennej przyprawy z cynamonem).

- Sok pomarańczy zawiera witaminę C i wzmacniający kości wapń. Skórka – poprawiające nastrój olejki. Sok dodawaj do naparu o temp. 60°C. Skórki zaparzaj.

- Imbir chroni przed chorobą lokomocyjną, poprawia trawienie, koi ból. Proszek parz razem z herbatą. Świeży imbir (plasterek) dodawaj do już przygotowanego napoju.

- Sok z malin rozgrzewa i obniża gorączkę. To także źródło odmładzających polifenoli. Dolewaj sok do herbaty o temperaturze poniżej 60°C.

Reklama







BŁYSKAWICZNY KURS PARZENIA HERBATY

- Właściwości naparu zależą od rodzaju herbaty, czasu przygotowania i temperatury wody. Krótko zaparzana herbata pobudza. Podczas dłuższego naciągania wydziela się tanina, która neutralizuje teinę. Efekt? Napar działa wtedy relaksująco.

- Bez względu na gatunek herbatę przygotowuje się w czystym, podgrzanym (lub wyparzonym) dzbanku. Oprócz łyżeczki suszu na każdą filiżankę naparu trzeba dosypać dodatkową porcję "dla dzbanka".

- Napój podawaj od razu po przygotowaniu – gdy stoi, traci aromat i zdrowotne właściwości.





Herbata żółta i biała: temperatura wody: 70–80°C; czas parzenia: herbata żółta 3–5 minut, herbata biała 5–7 minut.

Herbata zielona: Temperatura wody: ok. 70–80°C (8–10 minut od wrzenia); Czas parzenia: 3–5 minut, japońska – 2 minuty.

Herbata czerwona: Temperatura wody: 95°C, czas parzenia: 3–5 minut. Wyjątek to herbata Pouchong – temp. 80°C, czas 7 minut.

Herbata czarna: temperatura wody: 95°C (od razu po zagotowaniu); czas parzenia: chińska 5–7 minut, indyjska i cejlońska 2–5 minut.

Pamiętaj! Wrzątek zmienia właściwości niektórych związków chemicznych. Zanim dodasz do herbaty np. słodzik, sprawdź, czy wolno go stosować do gorących napojów (informacja na opakowaniu).