Bywa wynikiem niewyspania czy braku świeżego powietrza. Czasem jednak ból głowy sygnalizuje znacznie więcej. Sprawdź, co i... wyeliminuj przeciwnika.

Najskuteczniejszym sposobem na ból głowy jest zażycie środka uśmierzającego – najlepiej wtedy, gdy ból dopiero się pojawi. Wtedy bowiem nawet mała dawka leku pomaga zwalczyć nieprzyjemne objawy. Co możesz jeszcze zrobić? Przede wszystkim ustal przyczynę dolegliwości. Wskazówki, które pomogą ci wpaść na właściwy trop, to lokalizacja i rodzaj bólu.

1. Gdy boli jedna strona głowy...

...ból jest tętniący, silny. Trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin, mogą mu towarzyszyć nudności, wymioty i zaburzenia widzenia. Przyczyną tych wszystkich dolegliwości może być migrena. Ataki mogą być spowodowane przez silne emocje, stres, głośne dźwięki, ostre lub migające światło (również to emitowane przez ekran telewizora lub komputera), intensywne zapachy czy niektóre potrawy (np. sery żółte, alkohol).

Nasze rady: Ulgę przyniesie ci spokój – najlepiej połóż się w wywietrzonym, cichym, zaciemnionym pomieszczeniu. Jeśli dasz radę, prześpij się. Na czoło przyłóż chłodny okład.

2. Obręcz zaciska się wokół czoła...

...możesz też czuć sztywność karku. Dolegliwości nie są zbyt nasilone (ból tępy, bez pulsowania), trwają krótko, ale potrafią często nawracać. To tzw. bóle napięciowe. Może je powodować stres, zmęczenie, brak snu, zmiany pogody, nadmiar alkoholu czy wypalenie sporej ilości papierosów.

Nasze rady: Unikaj wysiłku i nagłych ruchów (nasilają dolegliwości). Ogranicz używki. Postaraj się prowadzić usystematyzowany tryb życia (kładź się i wstawaj o podobnej porze). Niech w twoim grafiku koniecznie znajdzie się czas na relaks.

3. Ucisk w okolicy zatok...

...uporczywy, tępy ból rozpierający, nasilający się w godzinach przedpołudniowych. Może (ale nie musi) mu towarzyszyć katar. Tak zwykle objawia się zapalenie zatok.

Nasze rady: By uwolnić się od bólu, trzeba przede wszystkim wyleczyć infekcję (idź do lekarza!). Staraj się też unikać przeciągów, przemarznięcia i gwałtownych zmian temperatury.

4. Ból promieniujący od ucha...

...nasilający się, gdy leżysz, pulsujący i rozpierający. Mogą mu towarzyszyć zawroty głowy i problemy ze słuchem. Objawy takie charakteryzują zapalenie ucha środkowego.

Nasze rady: Idź do lekarza – prawdopodobnie konieczne będzie zażywanie antybiotyków. Okresową ulgę przyniosą ci ciepłe okłady na ucho i jego okolice.

5. Gdy "rwie" w oku...

...ból może nasilać się przy gwałtownych ruchach głowy oraz przy pochylaniu. To może być wynik podwyższonego ciśnienia wewnątrz gałki oraz sygnałem rozwoju jaskry.

Nasze rady: Idź do okulisty. To konieczne nie tylko dlatego, by zmierzyć ciśnienie wewnątrz gałki ocznej i wykluczyć jaskrę. Bóle głowy promieniujące od oczu mogą wynikać z niewłaściwego dobrania szkieł korekcyjnych, wady wzroku (nawet "zwykłej" krótko- czy dalekowzroczności) albo sygnalizować niezwiązane bezpośrednio ze wzrokiem choroby, np. cukrzycę czy problemy hormonalne.

6. Gdy zaczyna się od szczęki...

...promieniuje z miejsca, w którym toczy się stan zapalny. Tak właśnie dzieje się np. przy zapaleniu okostnej czy zgorzeli zęba.

Nasze rady: Doraźnie ulgę przyniesie przyłożenie zimnego okładu na szczękę. Potem jednak czym prędzej zapisz się do dentysty.

7. W okolicy oczodołu lub szczęki...

...jest piekący, zlokalizowany po jednej stronie twarzy. Może rozprzestrzeniać się w kierunku potylicy, szczęki lub ucha. Trwa od kwadransa do 2–3 godzin.

Często towarzyszą mu także łzawienie czy niespowodowany infekcją katar. Objawy takie wywołuje tzw. klasterowy ból głowy. Dolegliwość ta może nawracać przez 2 miesiące, potem zanikać nawet na kilka lat.

Nasze rady: Unikaj alkoholu, papierosów i sytuacji stresujących – mogą prowokować napady bólu. Jeśli bierzesz leki rozszerzające naczynia krwionośne, porozmawiaj z lekarzem. Być może twoje dolegliwości to skutek uboczny terapii.

8. Obejmujący potylicę i kark...

...zaczyna się zwykle (lub nasila), gdy mocno odchylisz głowę albo będziesz nią kręcić. Bólowi mogą towarzyszyć zawroty. To objawy często wywoływane przez dolegliwości reumatyczne w obrębie szyjnego odcinka kręgosłupa.

Nasze rady: Wybierz się do ortopedy (może być konieczne zdjęcie rentgenowskie szyjnego odcinka kręgosłupa). Lekarz zadecyduje o doborze skutecznej terapii. Może ci zalecić m.in. sypianie na odpowiednio wyprofilowanej poduszce, robienie ciepłych okładów i noszenie (przez jakiś czas) kołnierza ortopedycznego.

9. Poranna "migrena"...

...tym mianem często określa się ból, który występuje rano, z tyłu głowy. Jego przyczyną może być nadciśnienie lub choroby powodujące gwałtowne skoki ciśnienia krwi.

Nasze rady: Trzymaj przy łóżku ciśnieniomierz. Gdy obudzisz się z bólem głowy, zmierz ciśnienie (prawidłowe nie powinno przekraczać 140/90 mmHg). Jeśli wyniki nie mieszczą się w normie, idź do lekarza.

10. Ból paraliżujący mięśnie twarzy...

...trwa kilka sekund. Jest bardzo silny. Obejmuje zwykle okolice szczęki, czasem także oczodołu (po jednej stronie twarzy). Bodźcem, który prowokuje napad, może być nawet dotknięcie skóry (np. podczas mycia), żucie czy ziewanie, ale także powiew wiatru lub nagła zmiana temperatury powietrza. Dolegliwości takie powoduje neuralgia, czyli podrażnienie nerwów.

Nasze rady: W wyleczeniu neuralgii pomagają przyjmowanie witamin z grupy B oraz akupunktura. Czasem konieczna jest jednak operacja. O doborze właściwej terapii musi zadecydować neurolog.

Uwaga! Ból bólowi nierówny. Jak najszybciej idź do lekarza, jeżeli:

- ból jest bardzo silny i towarzyszą mu wymioty, masz problemy z mówieniem, widzisz podwójnie, masz zimne, słabiej ukrwione lub osłabione kończyny. Tak może się objawiać tętniak!

- razem z bólem występuje gorączka i sztywność karku (taka, że nie możesz dotknąć brodą klatki piersiowej). Takie objawy mogą sygnalizować zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych!

- ból głowy pojawił się po urazie (np. uderzeniu) i towarzyszą mu wymioty, zawroty głowy, senność. To może być wstrząśnienie mózgu!

Przeprowadź prywatne śledztwo

Bóle głowy (przynajmniej od czasu do czasu) miewa 80% z nas. Często pracujemy na nie sami. To efekt m.in. przepracowania, przesiadywania w dusznych pomieszczeniach, a nawet głodu. Uwaga! Silne bóle głowy pojawiają się także w wyniku nadużywania leków (także przeciwbólowych!) oraz zatrucia toksycznymi oparami, np. z farb i lakierów, spalin czy nieszczelnych pieców i kuchenek gazowych.