Przejściowe obniżenie głosu i problemy z mówieniem mogą przytrafić się każdemu. Charakterystyczne chrypienie to efekt niewłaściwego napięcia strun głosowych. Stan taki może być spowodowany :

- infekcją gardła lub krtani;

- problemami hormonalnymi;

- stosowaniem leków (chrypka bywa skutkiem ubocznym kuracji środkami moczopędnymi i inhalatorami na astmę);

- przesuszeniem gardła;

- przeciążeniem strun głosowych, np. w wyniku długiego mówienia.

Reklama

Proszę o ciszę

Chrypka to chleb powszedni nauczycieli, spikerów i śpiewaków. Gardło może jednak odmówić posłuszeństwa nawet wtedy, gdy twoja praca nie zmusza do ciągłego operowania głosem. By sopran zamienił się w tenor, wystarczy głośno pośpiewać na spotkaniu z przyjaciółmi czy... pokrzyczeć na sąsiada. Aby głos wrócił do normy, warto:

- powstrzymać się przez kilka godzin od głośnego mówienia (szept nie obciąża strun głosowych);

- przepłukać gardło naparem z szałwii lub rumianku.

Przepis

Czubatą łyżeczkę ziół zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na 7 minut, przecedź. Gdy napar przestygnie, wypłucz nim gardło. Zabieg powtórz kilka razy w ciągu dnia.

Uwaga! Problemy z głosem mogą wynikać nie tylko z krzyku, ale np. z towarzyszących kłótni emocji. W takim przypadku ulgę steranym nerwom, a przy okazji i gardłu, przyniosą:

- relaks – aby odreagować stres, możesz pójść na spacer czy posłuchać kojącej muzyki;

- sen (regeneruje tak ciało, jak i umysł) – jeśli silne wrażenia nie pozwalają ci zasnąć, wypij napar z uspokajającej melisy (przepis parzenia taki sam, jak dla rumianku i szałwii) albo krople walerianowe (jeśli nie lubisz ich intensywnego smaku, możesz zażyć walerianę w pastylkach).

Ugasić pragnienie

Kłopoty z mówieniem i towarzyszące im drapanie w gardle bywają także skutkiem przesuszenia i podrażnienia błon śluzowych. Może do niego dojść np. w wyniku:

- palenia papierosów;

- przesiadywania w klimatyzowanych pomieszczeniach;

- wdychania oparów środków chemicznych (również tych stosowanych w domu).

Gardło wróci do formy, jeśli wywietrzysz i nawilżysz mieszkanie oraz powstrzymasz się od palenia. Aby śluzówka szybciej się zregenerowała, pij napar z prawoślazu i lukrecji.

Przepis

Odmierz po pół łyżeczki zmielonego korzenia prawoślazu i lukrecji. Zalej zioła połową szklanki letniej wody i podgrzewaj do wrzenia. Przykryj i odstaw na 10 min, przecedź i wypij. W razie potrzeby stosuj 3 razy dziennie.

W złagodzeniu podrażnienia

lub stanu zapalnego pomoże ci także żucie propolisowego granulatu i picie letniej herbaty osłodzonej naturalnym miodem. Środki te idealnie sprawdzają się również przy chrypce wynikającej z przeziębienia.

Zarazkom wstęp surowo wzbroniony!

Wbrew pozorom ładna pogoda nie chroni przed chorobami dróg oddechowych. Gdy na dworze robi się gorąco, chętnie sięgamy po schłodzone napoje i lody. Nagłe wychłodzenie to dla błony śluzowej prawdziwy szok. Jej chwilowe osłabienie mogą wykorzystać bakterie. Skutek? Przeziębienie i towarzyszące mu zapalenie gardła czy krtani.

By szybko rozprawić się z infekcją, warto zasięgnąć rady lekarza. Niezależnie od zleconej przez niego kuracji można:

- zażywać preparaty podnoszące odporność, np. z jeżówki;

- wzbogacić dietę w witaminę C – jej źródłem są sok z czarnej porzeczki, natka pietruszki i cytrusy;

- robić inhalacje z olejkiem tymiankowym – do miski z gorącą wodą wpuść 5–7 kropli olejku eterycznego, pochyl się nad naczyniem, przykryj głowę ręcznikiem i wdychaj (przez ok. 5 minut) pachnące opary;

- płukać gardło roztworami soli lub sody (łyżeczka na szklankę wody);

- owijać szyję szalikiem i robić ciepłe okłady np. z liści kapusty (zawierają sól potasową i związki siarki – łagodzą stany zapalne).

Przepis

Sparz wrzątkiem duże ciemnozielone liście kapusty. Osusz je z wody. Wytnij grube żyłki. Lekko rozwałkuj. Przyłóż liście do szyi (aby nie spadały, możesz owinąć szyję szalikiem). Zostaw okład na 20 minut.

Reklama

Tekst: Diana Ożarowska-Sady