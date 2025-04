Objaw spóźniania się krwawienia miesiączkowego częstokroć wiążemy tylko z jedną opcją, którą jest ciąża. Istnieją jednak inne stany, w których owo krwawienie się nie pojawia lub też ma miejsce później. W każdym razie, nie wolno nam lekceważyć takiego symptomu i trzeba go skonsultować ze swoim lekarzem rodzinnym lub ginekologiem.

Krwawienie miesiączkowe wedle źródeł medycznych, stanowi początek cyklu miesiączkowego kobiety. Trwa ono różnie: od trzech do siedmiu dni. Nasilenie krwawienia także jest różne i zależy od wielu czynników, jak np. stan nawodnienia, równowaga hormonalna. Podobnie jest z bolesnością i dyskomfortem w okolicy miednicy i brzucha. Jednak niekiedy dzieje się tak, że miesiączka się nie pojawia, przyprawiając kobietę o zmartwienie. Jakie mogą być przyczyny tego stanu?

Ciąża

Gdy kobieta jest aktywna seksualnie, istnieje opcja, że mogła zajść w ciążę, gdy zawiodła ewentualna antykoncepcja. Warto więc wykonać test ciążowy i oprócz tego udać się na wizytę do ginekologa, który najlepiej wyjaśni, z czym mamy do czynienia. Gdy krwawienie miesiączkowe się spóźnia, a kobieta dodatkowo czuje bolesność w okolicach łona, może to oznaczać ciążę pozamaciczną.

Zaburzenia hormonalne

Nadczynność i niedoczynność tarczycy, niedobory hormonów kobiecych, antykoncepcja hormonalna i wreszcie okres menopauzy – to te stany, w których zauważa się spóźnianie krwawienia lub w ogóle jego brak. W takich przypadkach konieczna jest wizyta u lekarza: ginekologa, endokrynologa lub rodzinnego. Wykonuje się specjalistyczne badania, które ujawnią przyczyny braku miesiączki, a mogą to być:

zespół policystycznych jajników

endometrioza

przedwczesne wygaśnięcie funkcji jajników

hiperprolaktynemia (za dużo prolaktyny we krwi, np. podczas laktacji (fizjologicznie))

zespół Cuishinga (na skutek sterydoterapii)

zespół Sheehana (niedobór hormonów przedniego płata przysadki, na skutek jej poporodowej martwicy)

Depresja i stres

Stresujący tryb życia, napięty harmonogram dnia i brak odpoczynku, negatywnie wpływa na nasz dobrostan i harmonię organizmu. Zachwianiu ulega gospodarka hormonalna, w związku z czym krwawienie miesiączkowe może się opóźnić. Wystarczy zatem postarać się zniwelować sytuacje stresujące ze swojego życia lub też nauczyć się walczyć z negatywnymi emocjami i

Jednym z objawów depresji u kobiet są zaburzenia miesiączkowania, do zaniku miesiączki włącznie. Jest to wynik zachwiania rytmów okołodobowych, a także współwystępujących zaburzeń hormonalnych. Zażywanie leków psychotropowych, także opóźnia pojawienie się miesiączki.

Zmiana stref klimatycznych

Podczas podróży w inne strefy czasowe i odmienne warunki klimatyczne, często kobieta zauważa, że dziwnym zmianom ulega jej cykl miesiączkowy. Krwawienie może pojawić się albo za wcześnie, albo za późno, albo wtedy gdy niepowinno. Podróż i związane z nią zmiany to bodźce, które oddziaływają na kobietę w sposób podobny do stresu – stąd mogą pojawić się opóźnienia wystąpienia krwawienia miesiączkowego. Jest to stan fizjologiczny.

Intensywny trening fizyczny

Przeciążanie się i wzmożona aktywność fizyczna, niesie ze sobą zaburzenia miesiączkowania. Kobiety uprawiające sporty, często skarżą się na zanik lub spóźnianie się krwawienia miesiączkowego. „Zwolnienie” i odciążenie fizyczne, po jakimś czasie powinno zaowocować powrotem okresu i jego unormowaniem się.

Niedożywienie

Kobiety chorujące na anoreksję lub bulimię, w większości przypadków mają problemy z regularnym miesiączkowaniem, a także z jego zanikiem. Ma to związek z niedoborami składników odżywczych, przy których udziale syntezowane są hormony, odpowiadające za prawidłowość cyklu miesiączkowego. Racjonalne odżywianie się, warunkuje regularność cykli. Warto też wiedzieć, że objadanie się i szybkie przybieranie na wadze może również powodować spóźnianie się krwawienia.

Infekcja

Podczas infekcji i przyjmowania leków, kobieta naraża organizm na działanie środków chemicznych (lekarstwa), a trwające zakażenie, stanowi zachwianie harmonii organizmu, w tym także równowagi hormonalnej. Wówczas krwawienie pojawia się później, a w następnych miesiącach występuje już regularnie, chyba że organizm znowu został wystawiony na działanie mikrobów i medykamentów lub są problemy z wyleczeniem infekcji.

Nieregularny tryb życia

Praca zmianowa, nieuregulowane pory posiłków, odpoczynku i aktywności – to także przyczyny spóźniania się miesiączki. Brak regularności w życiu codziennym, to brak regularności występowania krwawienia miesiączkowego. Zatem lepiej ustawić sobie każdy dzień podobnie do poprzednich, by uniknąć zbędnych niepokojów.

Inne patologie

Oprócz wszystkich wymienionych stanów, warto wspomnieć, że opóźnienia wystąpienia okresu, wiążą się między innymi ze zrostami na macicy, jej szyjce i w pochwie. Przykładowo po nadmiernym wyłyżeczkowaniu jamy macicy, po którym zostają zrosty, mamy do czynienia z zespołem Ashermana. Może do niego dojść np. po cięciu cesarskim, łyżeczkowaniu macicy. Macica jest wtedy cała w bliznach i zrostach, które zamykają jej światło. Kobieta staje się niepłodna (poronienia nawykowe), odczuwa ból w okolicach macicy, nie ma krwawień miesiączkowych lub są one skąpe.

Ponadto zaburzenia miesiączkowania obserwuje się w przypadku guzów zlokalizowanych w mózgu, np. guzy pozapalne, pourazowe, wydzielające prolaktynę, znajdujące się w okolicy podwzgórzowo-przysadkowej.