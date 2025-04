Oczy są niczym wysokiej klasy sprzęt fotograficzny. Dokładnie rejestrują otoczenie i przesyłają dane do mózgu. Ten zaś odczytuje i interpretuje widziany przez nas obraz. Póki proces ten przebiega perfekcyjnie, póty nawet się nad nim nie zastanawiamy. Naszą uwagę zwracają dopiero "efekty specjalne", np. rozmycie konturów, wirujące w polu widzenia plamki, mroczki, rozbłyski czy gwiazdki. Co to za sygnały?

Iskrzące się zygzaki...

...a także gwiazdki, migoczące punkty i zniekształcenia obrazu mogą zwiastować zbliżającą się migrenę. To tzw. aura – występuje ok. pół godziny przed atakiem bólu głowy i znika, gdy ten się już pojawi.

Co robić?

- Weź środek przeciwbólowy – gdy zażyjesz go nim ból na dobre się rozwinie, lek podziała szybciej i skuteczniej.

- Połóż się w wywietrzonym, przyciemnionym i cichym pokoju.

- Przez 2 minuty masuj i lekko uciskaj skronie, kark (zwłaszcza punkt znajdujący się pośrodku szyi, w zagłębieniu tuż pod linią włosów), prawą, a potem lewą dłoń (a dokładnie punkt leżący pomiędzy palcem wskazującym i kciukiem).

Czarne punkciki...

...pojawiające się po wstaniu z łóżka, schyleniu czy wyprostowaniu – mogą być efektem niskiego ciśnienia krwi. Czasem tym objawom towarzyszy również osłabienie, chwilowe zachwianie równowagi czy szum w uszach.

Co robić?

- Staraj się nie zmieniać gwałtownie pozycji – zamiast zrywać się z łóżka, spokojnie usiądź, opuść nogi na podłogę i dopiero wstań.

- W ciągu doby wypijaj 2–2,5 litra napojów, w tym także podwyższający ciśnienie krwi napar z tymianku (łyżeczkę ziela zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na 10 minut – pij 2–3 filiżanki dziennie).

Uwaga! Niedociśnienie bywa skutkiem ubocznym zażywania leków, np. antydepresyjnych czy na nadciśnienie. Jeśli dolegliwości się utrzymują, idź do lekarza. Być może trzeba zmienić dawkę lub preparat.

Latające meszki...

...cienie, kropki, nitki – widoczne zwłaszcza gdy zmrużysz oczy albo patrzysz w słońce. W większości przypadków są to tzw. męty – czyli drobinki tkanek (np. naczyń krwionośnych), które zostały uwięzione pod soczewką wtedy, gdy oko się kształtowało.

Co robić?

- Nic – jeśli liczba meszek jest stała albo zwiększa się bardzo powoli (zwykle w późnym wieku). Z czasem mózg przywyknie do takiej skazy i przestaniesz ją zauważać.

- Jak najszybciej iść do okulisty – jeżeli meszki pojawiły się znienacka, nagle ich przybyło albo zaczęłaś widywać także świetlne rozbłyski. Takie objawy mogą świadczyć o odwarstwianiu się siatkówki.

Tajemniczy obiekt...

...rozmyty obraz, łzawienie i zaczerwienienie oka – to prawdopodobnie oznacza, że na spojówce jest obce ciało, np. mały paproch. Objawy ustąpią, gdy go usuniesz.

Co robić?

- Przepłucz oko czystą wodą (strumień skieruj od zewnętrznego kącika) albo patrząc do góry, delikatnie odwiń dolną powiekę i wyjmij paproch rąbkiem czystej tkaniny.

Uwaga! Jeśli rozmyte obrazy widzisz od dłuższego czasu, ale oko nie jest podrażnione, być może masz wadę wzroku (np. jesteś dalekowidzem). Widzenie wróci do normy, gdy zaczniesz nosić okulary korekcyjne.

Idź do lekarza

Plamki, mroczki itd. to zwykle tylko chwilowe zaburzenia widzenia. Jeśli występują od dłuższego czasu, nasilają się albo są wyjątkowo intensywne, koniecznie trzeba iść do lekarza. Zrób to czym prędzej, jeśli zobaczysz:

- kolorowe pierścienie i świetlne punkty – mogą to być objawy jaskry;

- jasne rozbłyski, mroczki i ból oka – np. zapalenie nerwu wzrokowego czy niedokrwienie oka;

- przygaszone jasne punkty, a obrazy będą jakby za mgłą – takie objawy występują w wyniku zmętnienia soczewki (przy zaćmie);

- intensywne mroczki po urazie (np. upadku) – może to wylew.

Diana Ożarowska–Sady