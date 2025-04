Hummus - przepis i wartości odżywcze

Tradycyjny hummus to pasta z ciecierzycy z dodatkiem czosnku, soku z cytryny, oliwy oraz tahini. Doskonale znają go wegetarianie i weganie. Jak samodzielnie przygotować hummus oraz jakie są jego wartości odżywcze?



Oryginalnie pochodzi z Libanu, lecz pierwsze wzmianki o nim sięgają czasów antycznych. Jest ważnym składnikiem kuchni libańskiej, żydowskiej, arabskiej i greckiej. Doskonale znają go jarosze. Ciecierzyca (cieciorka, groch włoski) jest bowiem bogatym źródłem białka roślinnego. Pyszny i sycący hummus to nic innego, jak pasta z ciecierzycy, którą podaje się z pieczywem, najlepiej typu pita. Dlaczego warto włączyć hummus do swojej diety?

Wartości odżywcze hummusu

doskonale źródło biała pochodzenia roślinnego;

duża zawartość żelaza;

mangan;

siarka;

cynk;

witamina C;

witamina B6;

kwas foliowy;

nienasycone kwasy tłuszczowe;

błonnik.

Kto powinien wprowadzić hummus do swojej diety?

Oprócz wegan i wegetarian, dla których hummus może być jednym ze źródłem białka w zbilansowanej, bezmięsnej diecie, będzie również doskonałym uzupełnieniem diety:

anemików (ze względu na dużą zawartość żelaza),

osób z osłabioną odpornością (witamina C),

kobiet w ciąży (kwas foliowy),

osób z podwyższonym poziomem cholesterolu i chorujące na miażdżycę (obecność „dobrych” kwasów tłuszczowych),

diabetyków (ma niski indeks glikemiczny),

osób dbających o linię i odchudzających się (niska kaloryczność oraz zawartość błonnika).

Przepis na hummus tradycyjny

Choć gotową pastę z ciecierzycy możemy kupić w wielu sklepach ze zdrową żywnością lub supermarketach, warto spróbować wykonać ją samodzielnie. Przygotowanie domowego hummusu jest szybki i proste. Wystarczy zaopatrzyć się w następujące składniki:

150 g suchych ziaren ciecierzycy (lub jedna puszka),

2-3 łyżki pasty tahini (garść ziaren sezamu, odrobina oleju sezamowy, odrobina sok z cytryny, 1 ząbek czosnku),

2 ząbki czosnku,

sok z ćwiartki cytryny'

około 100 ml chłodnej wody lub płynu z puszki z ciecierzycy,

sól.

Przyrządzenie hummusu najlepiej rozpocząć od przygotowania pasty tahini z sezamu (można również kupić gotową). Składniki na tahini należy zmiksować, by powstała masa. Gotową pastę sezamową można przechowywać w lodówce nawet przez kilkanaście dni.

Jeśli planujemy przygotować hummus z suchych ziaren, powinniśmy najpierw namaczać je w wodzie przez noc. Choć istnieją i tacy, którzy z powodzeniem wykonują hummus z suchych ziaren. Bez względu na to, którą wersję wybierzemy, wszystkie składniki należy zmiksować do uzyskania gładkiej masy, stopniowo dolewając wody (lub płynu z ciecierzycy).

Kiedy już zaznajomimy się ze smakiem tradycyjnego hummusu, warto poeksperymentować z różnymi jego wariatami. Tradycyjny przepis można wzbogacić na przykład odrobiną liści szpinaku, bazylii, orzechów włoskich lub pinowych.

Jak podawać hummus?

Hummus jako zimną przekąskę zwykle podaje się w miseczce lub na talerzu. W środku formujemy niewielki otwór, który wypełniamy odrobiną oliwy. Do hummusu podajemy pieczywo typu pita lub pokrojonymi warzywami.

