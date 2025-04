Gdy po powrocie z wakacji odczuwasz dziwne dolegliwości, idź do lekarza! Niech sprawdzi, czy jednak ich nie spotkałaś.



Spacerując wzdłuż tropikalnej plaży, popijając kolorowe drinki, tudno sobie wyobrazić, że otacza nas armia niewidzialnych wrogów: groźnych wirusów, bakterii i pasożytów. Większość z nich bowiem można zobaczyć jedynie pod mikroskopem. Dlatego warto pamiętać o istnieniu drobnoustrojów, które mogą zrujnować nam zdrowie, i wiedzieć, jak skutecznie się przed nimi bronić.

Groźna pamiątka z dalekich wojaży

Przypadków chorób przywożonych z tropików jest z roku na rok coraz więcej. Lekarze wiążą ten fakt z odmiennymi warunkami higienicznymi i sanitarnymi. Nasze organizmy nie są odporne na żyjące tam pasożyty i drobnoustroje, przyjezdni zakażają się więc częściej niż mieszkający tam ludzie. Oto kilka najbardziej niebezpiecznych chorób.

MALARIA

Polscy lekarze z Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych w Warszawie stwierdzają ostatnio spory wzrost zachorowań. Zdarza się, że mają do czynienia nawet ze śmiertelnymi przypadkami tej choroby.

- Co ją wywołuje? Pasożyty (zarodźce malarii). Choroba może dać o sobie znać nawet kilka tygodni po powrocie z podróży.

- Jak możesz się zarazić? Przez ukłucie komara przenoszącego zarodźce.

- Najczęstsze objawy. Mogą być różne, od typowych ataków gorączki co 2–3 dni do nietypowych, jak biegunki, ostry nieżyt jelitowy, objawy naśladujące udar cieplny, zaburzenia zachowania. Gorączka i dreszcze, jakie pamiętamy z powieści "W pustyni i w puszczy", nie muszą wystąpić.

- Do kogo po pomoc? Do specjalisty chorób zakaźnych. Leczenie polega na zażywaniu środków przeciw-malarycznych, by powstrzymać rozwój choroby.

Uwaga! Jeśli wkrótce wyjeżdżasz do kraju o dużym ryzyku zakażenia malarią, zgłoś się do poradni chorób tropikalnych, aby lekarz zalecił ci skuteczną profilaktykę antymalaryczną. Rozpocznij przyjmowanie leków już przed wyjazdem, a potem bierz je podczas pobytu i po powrocie. To dobra ochrona.

Tu uważaj szczególnie! W krajach Afryki Środkowej, na Madagaskarze, w Kenii, a także Azji Południowo-Wschodniej oraz Ameryce Południowej.

AMEBOZA

Dawniej nazywano ją czerwonką pełzakowatą. W tropikach jej nosiciele stanowią 80 proc. ludności.

- Co ją wywołuje? Ameba (należy do pierwotniaków).

- Jak możesz się zarazić? Przez picie nieprzegotowanej wody (uwaga na mycie zębów i napoje z kostkami lodu), jedzenie nieobranych owoców.

- Najczęstsze objawy. Biegunka, często z krwią, czasem wzrost temperatury.

- Do kogo po pomoc? Do specjalisty, który leczy choroby zakaźne. Rozwój amebozy można zahamować dzięki lekom przeciwpasożytniczym.

Tu uważaj szczególnie! W Turcji, Egipcie, Tunezji, ale też w Hiszpanii, Grecji, Izraelu.

DUR BRZUSZNY (TYFUS)

Wciąż niebezpieczny, choć leczenie go jest bardzo skuteczne.

- Co go wywołuje? Bakteria tyfusu.

- Jak możesz się zarazić? Tak samo jak amebą.

- Najczęstsze objawy. Gorączka, biegunka, torsje.

- Do kogo po pomoc? Do lekarza chorób zakaźnych. Stosuje się antybiotyki.

Tu uważaj szczególnie! W Afryce Środkowej, Azji, Europie Wschodniej.

CHOLERA

Choroba atakuje błyskawicznie – już po 5 dniach od zakażenia mogą pojawić się objawy.

- Co ją wywołuje? Przecinkowiec cholery.

- Jak możesz się zarazić? Woda, owoce.

- Najczęstsze objawy. Ból brzucha, biegunka, silne torsje.

- Do kogo po pomoc? Do specjalisty chorób zakaźnych. Można się zaszczepić.

Tu uważaj szczególnie! W krajach o bardzo niskim poziomie higieny, nawet w klimacie umiarkowanym.

LAMBLIOZA (GIARDIOZA)

Rzadko słyszymy o zakażeniach tym pasożytem. A jednak, wbrew pozorom, lamblioza występuje u nas dość często. Atakuje zwłaszcza dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (z ostatnich badań wynika, że problem dotyczy aż 60 proc. z nich!). Wśród ludzi dorosłych zakażenia lambliami też nie są rzadkością – co dwudziesty jest nosicielem pasożyta.

- Co ją wywołuje? Pierwotniak żyjący w jelitach chorego. Stąd larwy lamblii wędrują do wątroby.

- Jak możesz się zarazić? Przez picie nieprzegotowanej wody z niepewnego źródła, a także od zakażonego lambliami człowieka, m.in. przez niektóre rodzaje kontaktów seksualnych. Można też zarazić się od chorego zwierzęcia, a także przez brudne ręce czy nieumyte owoce.

- Najczęstsze objawy. Ból brzucha, biegunka, stany podgorączkowe, wysypka. Nie muszą od razu wystąpić, mogą pojawić się po kilku miesiącach.

- Do kogo po pomoc? Do lekarza pierwszego kontaktu. Konieczne jest kilkakrotne oddanie kału do analizy oraz badanie krwi na przeciwciała. Zażywa się środki przeciwpasożytnicze.

Tu uważaj szczególnie! W krajach śródziemnomorskich i Azji Środkowej.

ZAPALENIA WĄTROBY

Najmniej groźna jest żółtaczka pokarmowa (typ A). Groźniejsze jest zakażenie wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C.

- Co je wywołuje? Wirusy. Groźne są zwłaszcza przewlekłe postaci WZW B i C.

- Jak możesz się zarazić? WZW typu A – przez wypicie zakażonej wirusem wody, zjedzenie niemytych owoców, brudne ręce albo kontakt z chorym. WZW typu B i C – przez krew lub nieprofesjonalnie wysterylizowane narzędzia. WZW typu B jest bardzo zakaźne drogą płciową.

- Najczęstsze objawy. Żółtaczka pokarmowa powoduje zażółcenie białek oczu, a mocz staje się brązowy. Mogą też dokuczać wzdęcia, bóle brzucha, typowe są mdłości i brak apetytu, a także osłabienie. WZW typu C może przez lata objawiać się tylko dużym zmęczeniem.

Z naszego podwórka

Groźnymi chorobami możesz się zarazić też w Polsce. Niektóre z nich to prawdziwe bomby z opóźnionym zapłonem.

BORELIOZA

W tym roku odnotowano już wiele nowych przypadków tej choroby. Zakażony jest nią co trzeci kleszcz w Polsce.

- Co ją wywołuje? Bakteria (krętek borrelii), przenoszona przez kleszcze i inne zwierzęta, np. ptaki, myszy, krety.

- Jak możesz się zarazić? W zadrzewionych miejscach kleszcz wabiony zapachem ciała przeskakuje na człowieka.

- Typowe objawy. Po 10–30 dniach w miejscu ukąszenia powstaje rumień. Może się on powiększać. Towarzyszy mu zwykle złe samopoczucie, ból głowy. Po jakimś czasie rumień sam znika (nawet nieleczony), mogą się jednak pojawić bóle stawów i objawy neurologiczne, wzrosnąć ciśnienie. Zdarzają się też zaburzenia widzenia, słuchu, drżenie rąk.

- Do kogo po pomoc? Do lekarza pierwszego kontaktu, ale rutynowe badanie krwi nie wystarcza. Lekarz kieruje więc na badania krwi na przeciwciała, a nawet na nakłucie rdzenia kręgowego. Stosuje się antybiotyki, w pierwszej fazie – przez 4 tygodnie.

Tu uważaj szczególnie! Wszelkiego rodzaju lasy (szczególnie liściaste) oraz łąki.

BĄBLOWICA

Zakażone nią bywają lisy i zwierzęta gospodarskie.

- Co ją wywołuje? Larwy 4-mm tasiemca. Dostają się do jelit żywiciela i mogą żyć tam 15 lat. Wędrują potem do wątroby, gdzie wokół nich powstają torbiele. Bąblowica może doprowadzić nawet do śmierci.

- Jak możesz się zakazić? Jedząc nieumyte jagody, poziomki, maliny leśne albo przez brudne ręce.

- Najczęstsze objawy. Właściwie ich brak. Dopiero po latach mogą pojawić się mdłości i wzdęcia.

- Do kogo po pomoc? Do specjalisty chorób pasożytniczych, który podaje środki przeciwpasożytnicze. Czasem konieczna jest operacja.

Tu uważaj szczególnie! W lesie, na wsi, w miejscach, gdzie mogą się znajdować odchody zwierząt.

Chroń skórę przed atakiem

O kłopot nietrudno, bo żyjemy w coraz bardziej sterylnym środowisku, a to sprawia, że maleje odporność skóry. Gdy ma ona kontakt z ciałem lub przedmiotem osobistego użytku chorej osoby, łatwo może dojść do zakażenia.

ŚWIERZB

Objawem są wypryski i świąd.

- Jak możesz się zarazić? Przez podanie ręki osobie zakażonej, używanie wspólnej pościeli albood zwierzęcia. Leczenie trwa kilka tygodni. Smaruje się ciało środkiem przeciwświerzbowym. Uważaj w domkach kempingowych, tanich kwaterach.

GRZYBICA

Zaniepokoić powinno zażółcenie czy zgrubienie paznokcia, nierówna powierzchnia. Gdy grzybica zaatakuje skórę, powstaje biaława plama, swędząca lub nie.

- Jak możesz się zarazić? W szatniach, pod prysznicem w miejscach publicznych. Są leki szybko likwidujące zakażenie.

WSZAWICA

Sygnałem jest swędzenie głowy, zwłaszcza za uszami.

- Jak możesz się zarazić? Przez bezpośredni kontakt z osobą mającą wszy lub np. przez pożyczony grzebień. Wszawicę likwiduje się łatwo. Trzeba 2–3 razy umyć głowę płynem niszczącym wszy.

