Miażdżyca to przewlekła choroba układu krążenia, która polega na powstaniu zmian zwyrodnieniowych wewnątrz tętnic i odkładaniu się w nich tzw. blaszki miażdżycowej. Miażdżyca rozwija się przede wszystkim w takich naczyniach jak aorta, tętnice wieńcowe, tętnice mózgowe oraz tętnice kończyn dolnych. Blaszki miażdżycowe stopniowo zmniejszają światło naczyń, co prowadzi do utrudnienia lub nawet uniemożliwienia przepływu krwi.

Miażdżyca przez lata może nie dawać żadnych objawów. Z czasem mogą pojawić się takie sygnały jak:

W miarę odkładania się blaszki miażdżycowej w tętnicach rośnie ryzyko zagrażających życiu skutków. Może dojść do:

Chorobę można rozpoznać podczas badania obrazowego USG Doppler, które służy do oceny przepływu krwi przez naczynia krwionośne.

Miażdżyca może skrócić długość życia o kilka lat lub więcej, zwłaszcza jeśli rozwiną się powikłania. Rokowanie w miażdżycy jest bardzo dobre, m.in. dzięki postępom medycyny w zmniejszaniu czynników ryzyka, takich jak wysoki cholesterol LDL czy nadciśnienie. Warto pamiętać, że z miażdżycą można żyć wiele lat, nie wiedząc o niej. Choroba rozwija się podstępnie i bezobjawowo.

Zanim tętnica ulegnie zatkaniu może minąć nawet kilkadziesiąt lat. Miażdżyca to proces chorobowy, który w wielu przypadkach zostaje wykryty niestety dopiero wtedy, gdy pojawi się poważna komplikacja zdrowotna. W przypadku chorób spowodowanych miażdżycą rokowania pogarszają się. Statystyki pokazują, że połowa osób po zawale serca umiera w ciągu 5-10 lat.

Aby zwiększyć szanse na długie życie pomimo rozpoznanej miażdżycy, należy ograniczać czynniki ryzyka powikłań. Trzeba więc:

Pomagają w tym regularne badania kontrolne, zdrowa i zrównoważona dieta przeciwmiażdżycowa (np. dieta śródziemnomorska) oraz aktywność fizyczna (zgodnie z zaleceniami WHO: 150–300 minut ćwiczeń o umiarkowanej intensywności tygodniowo lub 75–150 minut ćwiczeń o dużej intensywności). Warto też skorzystać z rehabilitacji kardiologicznej, jeśli jest taka możliwość. Psychoterapia może poprawić umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz napięciem emocjonalnym, które mogą wpływać niekorzystnie na układ krążenia.

Leczenie miażdżycy wpływa korzystnie na rokowania. Pozwala uniknąć powikłań, które zagrażają życiu. Terapię można podzielić na leczenie farmakologiczne, leczenie niefarmakologiczne (styl życia, w tym ruch i dieta) oraz chirurgiczne. Leki na miażdżycę to środki obniżające poziom lipidów (tłuszczów) w organizmie. Najpopularniejsze to statyny oraz fibraty. U niektórych osób stosuje się metody chirurgiczne. Aby umożliwić prawidłowy przepływ krwi, wykonuje się m.in. by-passy oraz angioplastykę (udrożnienie) tętnicy. Dzięki wczesnemu wykryciu miażdżycy i wdrożeniu leczenia pacjent ma szanse na długie życie.