Każdy z nas co i rusz dowiaduje się o kolejnym przypadku zawału wśród znajomych. Na kłopoty z sercem skarżą się już nawet trzydziestolatkowie! Wszystkiemu winien nasz tryb życia – za dużo pracujemy i nie mamy czasu ani na zdrowe jedzenie, ani na aktywny wypoczynek. Żyjąc w ten sposób, każdego dnia zbliżamy się do... zawału. Można jednak to zatrzymać. Dlatego proponujemy ci program odnowy układu krążenia, który szybko poprawi twoje wyniki badań. Najpierw jednak powinnaś odwiedzić lekarza i przekonać się, w jakim stanie jest twoje serce.

Reklama

Jak sprawdzić czy grozi Ci zawał serca?

Jeśli chcesz sprawdzić ryzyko choroby, trzeba wykonać badania:

Poziomu cholesterolu – ogólny nie może przekraczać 200 mg/dl, zły (LDL) – nie więcej niż 130 mg/dl, dobry (HDL) – co najmniej 45 mg/dl.

– ogólny nie może przekraczać 200 mg/dl, zły (LDL) – nie więcej niż 130 mg/dl, dobry (HDL) – co najmniej 45 mg/dl. Ciśnienie krwi – maksymalne wynik to 139/89 mm/Hg.

– maksymalne wynik to 139/89 mm/Hg. Poziom trójglicerydów do 150 mg/dl.

Wyniki nie mieszczą się w normie? To znaczy, że istnieje u ciebie podniesione ryzyko zawału. Można je jednak zmniejszyć. Przyjmuj leki zalecone przez lekarza i wciel w życie nasz plan. W czasie jego trwania co miesiąc powtarzaj badania. Na pierwsze efekty nie będziesz musiała długo czekać. Jeśli twoje wyniki nie przekraczały normy o więcej niż 10 proc., po 3 miesiącach powinny być znów w porządku!

1. Jedz mniej i spaceruj

To nie będą rewolucyjne zmiany – wcale nie musisz przewracać swojego planu dnia do góry nogami! Co powinnaś zrobić?

Zmień dietę. Podziel talerz na 4 części: jedną poświęć na danie białkowe (np. rybę lub chude mięso), jedną na ziemniaki, ryż lub makaron, a dwie pozostałe na warzywa. Tak powinny wyglądać twoje 3 posiłki w ciągu dnia. W czasie dwóch pozostałych jedz owoce lub warzywa. To menu pomoże ci zrzucić parę kilo i odciążyć serce.

Podziel talerz na 4 części: jedną poświęć na danie białkowe (np. rybę lub chude mięso), jedną na ziemniaki, ryż lub makaron, a dwie pozostałe na warzywa. Tak powinny wyglądać twoje 3 posiłki w ciągu dnia. W czasie dwóch pozostałych jedz owoce lub warzywa. To menu pomoże ci zrzucić parę kilo i odciążyć serce. Wpisz aktywność fizyczną do kalendarza. Zacznij od codziennych półgodzinnych spacerów, potem stopniowo wydłużaj czas i tempo chodzenia. Nie forsuj się, bo zakwasy mogą cię zniechęcić. Po tygodniu poszukaj jeszcze jednego rodzaju aktywności (możesz np. dodatkowo raz w tygodniu chodzić na basen lub jeździć na rowerze). Ruch pomaga dotlenić organizm i wzmocnić serce.

2. Dorzuć do menu eliksiry zdrowia

Ich działanie jest porównywalne do leków nasercowych! Co możesz jeść (i pić), żeby wspomóc serce?

Pij wino. Niewielka ilość alkoholu (do 20 g dziennie, czyli np. ok. 2 lampki wina) obniża ryzyko zawału o połowę. I nie zależy to od rodzaju alkoholu. Równie korzystnie działa wino, jak piwo czy napoje wysokoprocentowe.

Niewielka ilość alkoholu (do 20 g dziennie, czyli np. ok. 2 lampki wina) obniża ryzyko zawału o połowę. I nie zależy to od rodzaju alkoholu. Równie korzystnie działa wino, jak piwo czy napoje wysokoprocentowe. Sięgaj po czosnek. Zawiera on allicynę, która skutecznie obniża poziom cholesterolu.

Zawiera on allicynę, która skutecznie obniża poziom cholesterolu. Odkryj sterole roślinne. To substancje zawarte w olejach i dodawane do niektórych margaryn (np. Flora pro Activ, Benecol) i napojów mlecznych (np. Danacol), które są naturalnymi wrogami cholesterolu. Ok. 1–3 g steroli dziennie pomoże ci obniżyć cholesterol nawet o 15 proc w ciągu 30 dni! Jedna buteleczka Danacolu zawiera 1,6 g, łyżeczka margaryny – 0,5 g.

To substancje zawarte w olejach i dodawane do niektórych margaryn (np. Flora pro Activ, Benecol) i napojów mlecznych (np. Danacol), które są naturalnymi wrogami cholesterolu. Ok. 1–3 g steroli dziennie pomoże ci obniżyć cholesterol nawet o 15 proc w ciągu 30 dni! Jedna buteleczka Danacolu zawiera 1,6 g, łyżeczka margaryny – 0,5 g. Zjadaj codziennie otręby. Zawierają błonnik, który reguluje poziom cukru oraz cholesterolu

3. Dodaj życiu przyjemności

Naszemu sercu bardzo szkodzi stres. Powoduje zwiększone wydzielanie adrenaliny i kortyzolu – hormonów, które podnoszą ciśnienie. Na szczęście jednak są inne hormony (endorfiny), które równoważą ich działanie. Gdy jesteś rozluźniona i wypoczęta, masz ich pod dostatkiem. Co zrobić, żeby wspomóc organizm?

Reklama