Koło czterdziestki co jakiś czas każdemu mrozi krew w żyłach informacja o przypadku zawału wśród znajomych. Bolejemy nad tym, zastanawiamy się, jak to możliwe – taki młody, a już zawał... Niestety statystyki są nieubłagane – w Polsce każdego roku tego typu powikłania przechodzi aż 100 tys. osób. Zobacz, co możesz zrobić, by zawał serca nie dotknął także ciebie!

1. Rób regularne badania kontrolne

Przede wszystkim na stałe wpisz sobie do kalendarza regularne wykonywanie badań kardiologicznych:

Ciśnienie tętnicze. Jeśli nie przekracza 120/80 mmHg, wystarczy raz w roku je kontrolować. Gdy zbliża się do 139/89 mm Hg, mierz je raz w miesiącu. Kiedy osiągnie co najmniej 140/90 mm Hg, zgłoś się do lekarza, by sprawdził, czy nie masz nadciśnienia.

Jeśli nie przekracza 120/80 mmHg, wystarczy raz w roku je kontrolować. Gdy zbliża się do 139/89 mm Hg, mierz je raz w miesiącu. Kiedy osiągnie co najmniej 140/90 mm Hg, zgłoś się do lekarza, by sprawdził, czy nie masz nadciśnienia. Sprawdzaj też cholesterol. Jeśli wynik przekracza normę, zmień styl życia i powtórz badanie za pół roku. Jeżeli wynik mieści się w granicach, sprawdzaj cholesterol co 2 lata.

2. Walcz z nadwagą

Nadwaga to nie tylko problem estetyczny. Każdy dodatkowy kilogram zwiększa ryzyko kłopotów z układem krążenia. Najgroźniejsza dla zdrowia jest tzw. otyłość brzuszna. Jeśli chcesz sprawdzić, czy ten problem dotyczy właśnie ciebie, zmierz obwód w pasie. Norma dla mężczyzn wynosi 94 cm, dla kobiet – 80 cm. Jeżeli masz więcej, trzeba się wziąć do odchudzania.

3. Przyjmuj leki

Mowa oczywiście o preparatach zalecanych przez lekarza. Nigdy nie odstawiaj ich na własną rękę. To ważne szczególnie w przypadku preparatów na nadciśnienie. Tego typu leki nie wyleczą cię z tej choroby raz na zawsze, pomagają tylko na bieżąco trzymać ciśnienie w ryzach. Jeśli je odstawisz, problem powróci. Nie wpadaj jednak w panikę, jeśli zdarzy cię się pominąć tabletkę. Taka sytuacja nie grozi natychmiastowym zawałem czy wylewem. Większość nowoczesnych farmaceutyków działa przez wiele godzin.

4. Rzuć palenie

Pewnie nieraz już słyszałaś, że papieros to wróg serca. Ale czy znasz konkrety? Czy wiesz np. że 37 proc. zgonów mężczyzn i 15 proc. zgonów kobiet z powodu chorób układu krążenia wiąże się z paleniem papierosów? To już nie żarty. Postaraj się więc jak najszybciej pożegnać z dymkiem.

5. Ciesz się seksem

Badania potwierdzają, że u osób kochających się przynajmniej trzy razy w tygodniu ryzyko zawału serca zmniejsza się nawet o połowę! Dlaczego tak się dzieje? Seks to przede wszystkim świetny rodzaj aktywności fizycznej, która poprawia ukrwienie i dotlenienie całego organizmu, a więc także i serca. Poza tym zbliżenie intymne dostarcza nam pozytywnych emocji, dzięki temu obniża się ciśnienia krwi i zmniejsza napięcie. A nie od dziś wiadomo, że nierozładowywany stres jest jednym z najważniejszych czynników nadciśnienia i innych chorób układu krążenia.

6. Zmień dietę na zdrową dla serca

Menu zdrowe dla układu krążenia to takie, które obniża ciśnienie i poziom cholesterolu we krwi. Układaj je według poniższych zasad:

Dziel talerz na 4 części: jedną poświęć na danie białkowe (np. rybę lub chude mięso), jedną na ziemniaki, ryż lub makaron , a dwie pozostałe na warzywa. Tak powinny wyglądać twoje 3 posiłki w ciągu dnia. W czasie dwóch pozostałych jedz chudy nabiał, owoce lub warzywa.

jedną poświęć na (np. rybę lub chude mięso), jedną na , a dwie pozostałe na warzywa. Tak powinny wyglądać twoje 3 posiłki w ciągu dnia. W czasie dwóch pozostałych jedz chudy nabiał, owoce lub warzywa. Sięgaj po czosnek. Zawiera on allicynę, która skutecznie obniża poziom cholesterolu.

Zawiera on allicynę, która skutecznie obniża poziom cholesterolu. Odkryj sterole roślinne. To substancje zawarte w olejach i dodawane do niektórych margaryn (np. Flora pro Activ, Benecol) i napojów mlecznych (np. Danacol), które są naturalnymi wrogami cholesterolu. Ok. 1–3 g steroli dziennie pomaga obniżyć cholesterol nawet o 15 proc w ciągu 30 dni! Jedna buteleczka Danacolu zawiera 1,6 g, łyżeczka margaryny – 0,5 g.

To substancje zawarte w olejach i dodawane do niektórych margaryn (np. Flora pro Activ, Benecol) i napojów mlecznych (np. Danacol), które są naturalnymi wrogami cholesterolu. Ok. 1–3 g steroli dziennie pomaga obniżyć cholesterol nawet o 15 proc w ciągu 30 dni! Jedna buteleczka Danacolu zawiera 1,6 g, łyżeczka margaryny – 0,5 g. Zjadaj codziennie otręby. Zawierają błonnik, który reguluje poziom cukru oraz cholesterolu.

