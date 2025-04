Zawiadują, scalają i kierują one podstawowymi procesami fizjologicznymi. Wpływają na prawidłową czynność gruczołów płciowych, które wytwarzają androgeny i estrogeny. W zależności od płci stężenia tych hormonów są różne. Również wiek wpływa na poziom hormonów płciowych we krwi. Najwyższe ich stężenie występuje w okresie dojrzewania. Wtedy pod ich wpływem młodzi ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę ze swojej seksualności i sytuacje, które do tej pory zdawały się niewinne, zaczynają być kojarzone z erotyką. Na niezwykłą uwagę wśród hormonów, wpływających na nasze życie seksualne, zasługuje oksytocyna, która w znacznej mierze wpływa na możliwość osiągnięcia orgazmu.

