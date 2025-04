Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Bostonie wykazały, że ćwiczenia jogiczne poprawiają nastrój i zmniejszają poziom stresu. Dzieje się tak, ponieważ joga obniża ciśnienie krwi, polepsza sen, wpływa korzystnie na system trawienny oraz usuwa – poprzez oddech – zanieczyszczenia z organizmu. Ćwiczenia te poprawiają stan wątroby, nerek czy serca, ale też korzystnie wpływają na samopoczucie, dodając energii.

Zajęcia z jogi – jakie są z nich korzyści przed porodem?

Ze względu na zalety jogi, ostatnio coraz popularniejsze stały się zajęcia jogi dla przyszłych mam. Ćwiczenia na tego typu zajęciach, choć nie są dynamiczne, pozwalają doskonale zadbać o kondycję.

– Jogę można uprawiać w trakcie ciąży, ponieważ ma ona fantastyczny wpływ na samopoczucie przyszłej mamy – mówi Karolina Bochenek, właścicielka Opener Klub Mam. I dodaje: – Ćwiczenia te zmniejszają poranne nudności, uelastyczniają ciało, pomagają w walce z bólem, ale też zwiększają szanse naturalnego porodu w terminie.

Dzieje się tak, ponieważ joga ma pozytywny wpływ na układ rozrodczy i miedniczy przyszłych mam, co może znacznie ułatwić przebieg porodu.

– Zajęcia są też dobre dla samego dziecka, ponieważ przepływ składników odżywczych z krwioobiegu mamy do krwioobiegu dziecka podczas takich ćwiczeń jest zdecydowanie lepszy, a towarzyszący temu głęboki oddech matki pomaga w dotlenieniu płodu – tłumaczy Karolina Bochenek.

Odpowiedni sposób oddychania, który kobiety uczą się regulować na zajęciach, pozwala też szybciej urodzić niemowlę oraz działa jak znieczulenie, uśmierzając lub zmniejszając bóle. Korzystny wpływ ćwiczeń odczuwa się też po porodzie, ponieważ ich efekty utrzymują się przez wiele tygodni, a to pozwala znacznie łatwiej wrócić mamie do formy.

Joga dla kobiet po porodzie – od kiedy zacząć?

Po porodzie kobiety chcą, jak najszybciej zrzucić zbędne kilogramy i ujędrnić swoje ciało, by czuć się ze sobą dobrze i atrakcyjnie. Joga jest formą ćwiczeń, która szybko poprawia kondycję, nie przesilając organizmu, nie powodując zmęczenia i zbyt dużych napięć mięśni. Ćwiczenia można rozpocząć około sześć tygodni po porodzie.

– Dla świeżo upieczonych mam wskazane są przede wszystkim delikatne ćwiczenia otwierające klatkę piersiową, która po trudach dnia codziennego często się zamyka, jak i pozycje wzmacniające mięśnie brzucha, odciążające kręgosłup oraz relaksujące i regenerujące ciało młodej mamy – mówi Karolina Bochenek.

Zaletą jogi jest też to, że wybierając się na ćwiczenia nie musimy rozstawać się z swoim dzieckiem. Coraz popularniejsze stają się więc się zajęcia, w których udział bierze zarówno mama, jaki i jej dziecko.

– Joga z dzieckiem to zajęcia wzbogacone o wspólne ćwiczenia zbliżające jeszcze bardziej mamę i jej pociechę – mówi Karolina Bochenek. I dodaje: – Warto już od maleńkości zapoznawać dziecko ze zdrowym trybem życia. Później istnieje większe prawdopodobieństwo, że jako osoba dorosła samo w pełni świadomie będzie kontynuowało pozytywne nawyki.

Dzieci uczestniczące w zajęciach jogi z mamami rozwijają się poprzez wspólną zabawę, która zapewnia im nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale też doskonale stymuluje rozwój każdego z ich zmysłów.

