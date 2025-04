Menopauza jest trwałym naturalnym zatrzymaniem cyklu miesiączkowego u kobiety. Inaczej mówiąc, jest to ostatnia miesiączka w życiu kobiety. Dochodzi wówczas do ustania czynności jajników (przestają one produkować komórki jajowe) i kobieta staje się bezpłodna.

Reklama

Menopauza występuje najczęściej między 45-55 lat, choć może zdarzyć się też wcześniej (nawet przed 40-tką) lub później. Zanim jednak u kobiety zdolności reprodukcyjne całkowicie wygasną, przez kilka lat trwa okres przedmenopauzalny lub perimenopauza.

Spis treści:

Kilkuletni okres przedmenopauzalny charakteryzuje się przede wszystkim zmianami hormonalnymi, obniża się poziom estrogenu, miesiączkowanie jest zaburzone, a w rezultacie zakłócona jest też owulacja, czyli jajeczkowanie.

Po menopauzie kobieta nie jest zdolna do zajścia w ciążę. Ale w okresie przedmenopauzalnym, kiedy występują jeszcze nieregularne miesiączki, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia cyklu owulacyjnego. W okresie przedmenopauzalnym kobieta może więc zajść w ciążę, po menopauzie już nie. Taka jest reguła. Jednak należy zaznaczyć, że literatura naukowa opisuje pojedyncze przypadki, gdzie kobiety zaszły w ciążę nawet wiele lat po menopauzie.

Według lekarzy kryterium wystąpienia menopauzy jest całkowity brak krwawień przez 12 miesięcy. Dopiero po tym czasie można uznać, że u kobiety doszło do wygaśnięcia czynności jajników. Jeśli okres pojawia się w tym czasie, nawet rzadko, prawdopodobnie nadal występuje owulacja i kobieta może zajść w ciążę.

Wczesna ciąża i menopauza mogą mieć podobne objawy: nietypowe krwawienia, uderzenia gorąca, bóle głowy, wahania nastroju. Jak więc odróżnić menopauzę od ciąży?

Przede wszystkim można wykonać domowy test ciążowy, który w moczu wykrywa poziom beta hCG (hormonu produkowanego przez łożysko). Można też wykonać dokładniejsze badanie z krwi na beta hCG, ewentualnie udać się ginekologa, który wykona badanie USG.

Aby potwierdzić wystąpienie menopauzy, można wykonać badania stężenia hormonów. Jeśli w otrzymanych wynikach stężenie FSH nie przekroczy 30j/l, a stężenie estradiolu będzie poniżej 30 pg/ml, do tego nie występują miesiączki, uznaje się, że kobieta przeszła menopauzę.

Jeśli chodzi o objawy, to dla ciąży bardziej charakterystyczne niż dla menopauzy są wymioty i nudności, a z czasem oczywiście powiększanie się brzucha. Chociaż trzeba przy tym pamiętać, że zmiany hormonalne występujące w czasie menopauzy rownież sprzyjają tyciu i powiększaniu się obwodu w pasie.

Na świecie coraz częściej zdarzają się przypadki kobiet po menopauzie, które decydują się na sztuczne zapłodnienie. Decyzje te nie zawsze są odpowiedzialne. Kobiety myślą niekiedy w takich przypadkach głównie o sobie.

Trzeba pamiętać, że ciąża u kobiety po 45. roku życia jest niebezpieczna nie tylko dla niej samej, ale niesie także zwiększone ryzyko powikłań u płodu, w tym nieprawidłowości genetycznych.

W badaniach stwierdzono, że 2/3 kobiet w wieku od 40 do 44 lat ma owulacyjne cykle. Ocenia się, że 60 % ciąż u kobiet po 40. roku życia jest usuwanych. Prawie połowa współżyjących pań po 45. roku życia nie stosuje żadnych środków antykoncepcyjnych.

Jeśli kobiety chcą mieć pewność, że nie przydarzy im się niechciana ciąża, pomimo swojego wieku powinny się zabezpieczyć.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.11.2010.

Reklama

Czytaj także:

Wczesna menopauza – jakie są jej objawy?

Wpływ menopauzy na ciało kobiety

Okres co 2 tygodnie? Co jest przyczyną zaburzeń rytmu miesiączkowego

Skutki uboczne tabletek antykoncepcyjnych