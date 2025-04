Grzybica pochwy to problem dotykający wiele kobiet – zazwyczaj łatwo się ją leczy i nie jest groźna. Powinny na nią uważać jednak panie w ciąży, ponieważ stan ten może spowodować komplikacje i negatywnie wpłynąć na płód.

Spis treści:

Jest to stan związany z namnażaniem się w pochwie drożdżaków lub innych grzybów. Szacuje się, że nawet 75% kobiet doświadczyła grzybicy pochwy chociaż raz w życiu.

Daje ona charakterystyczne objawy takie jak:

Zdarza się też, że symptomy dotyczą układu moczowego, na przykład kobieta często oddaje mocz, odczuwa pieczenie podczas oddawania moczu, ma uczucie niecałkiem opróżnionego pęcherza.

Objawy grzybicy pochwy mogą się raz pojawiać, a raz nie, dlatego wszystkie nietypowe dolegliwości najlepiej jest zgłosić ginekologowi.

Dolegliwość ta rozwija się u mniej więcej połowy ciężarnych. Zawsze powinna zostać skonsultowana z lekarzem.

W pierwszym trymestrze ciąży dotyka ona ok. 20% kobiet, w drugim – do 55% przypadków, z czego u 90% kobiet są to nawracające infekcje, wykryte już wcześniej. Jeśli chodzi o etiologię, to ¾ przypadków choroby wywołują grzyby z gatunku candida albicans

– wyjaśnia lek. med. Andrzej Kałamacki.