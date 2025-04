Jeśli znamy przyczynę krwawienia – najczęściej jest to jakiś uraz, np. uderzenie piłką w nos – nie budzi to naszego niepokoju. Zresztą w takim przypadku krew zwykle przestaje lecieć po kilku minutach. Jeżeli jednak krwotoki z nosa zdarzają się bez oczywistego powodu, zawsze trzeba poradzić się lekarza.



Laryngologiczne śledztwo

Powtarzające się krwawienia z nosa, nawet niewielkie i krótkotrwałe, mogą być następstwem różnych schorzeń, np. zmian alergicznych, polipów (są dość powszechne). A poza tym prowadzą do ogólnego osłabienia, a czasem nawet do anemii. Zawsze więc należy ustalić powód krwawień. W tym celu najlepiej udać się do laryngologa, najczęściej bowiem źródło problemu – pęknięte naczynko lub mała tętniczka - znajduje się wewnątrz nosa. Przyczyną krwawień mogą być:

- zmiany zapalne błony śluzowej wyściełającej wnętrze nosa. Zwykle są one następstwem ostrych infekcji połączonych z silnym katarem. Ale mogą być też spowodowane przewlekłym nieżytem górnych dróg oddechowych;

- wysuszenie śluzówki nosa. Najczęściej dochodzi do tego, jeśli długo przebywamy w zbyt suchym powietrzu, np. w przegrzanych, klimatyzowanych, słabo nawilżonych pomieszczeniach;

- nadużywanie kropli do nosa; stosowane zbyt długo również wysuszają jego błonę śluzową;

- uszkodzenie naczyń przegrody nosa przez wdychane związki chemiczne (co bywa związane z wykonywaną pracą, choćby w drogerii);

- uraz wewnętrzny, prowadzący do uszkodzenia naczyń krwionośnych. Takim urazem może być zbyt energiczne wydmuchiwanie nosa lub dłubanie w nim (co często zdarza się dzieciom).

Fachowa pomoc

Jeśli lekarz stwierdzi, że przyczyną krwawienia jest stan zapalny błony śluzowej nosa lub jej przesuszenie, może zalecić leki przeciwzapalne albo nawilżające błonę śluzową. Jeśli jednak krwawienie jest silne czasem okazuje się niezbędne zamknięcie uszkodzonego naczynka. W tym celu laryngolog musi wykonać zabieg (nie bardzo bolesny) tak zwanego przyżegania.

Powiązania wewnętrzne

Nie doznałaś ostatnio żadnego urazu nosa (ani zewnętrznego, ani wewnętrznego), dawno nie miałaś nieżytu nosa, w ogóle nie używasz kropli przeciwko katarowi, nie przebywasz w klimatyzowanych pomieszczeniach. Laryngolog wykluczył stan zapalny błony śluzowej, nie stwierdził też jej nadmiernego wysuszenia ani innej miejscowej przyczyny. A mimo to Twój nos często krwawi. Co powinnaś zrobić?

- Sprawdź, jakie masz ciśnienie krwi. Nagłe krwawienia z nosa, zwłaszcza silne, czasem świadczą o nadciśnieniu tętniczym. Ale mogą też sygnalizować inne schorzenia, między innymi naczyń krwionośnych oraz wątroby, np. jej marskość.

- Zbadaj krzepliwość krwi. Częste krwotoki z nosa bywają objawem zmniejszonej krzepliwości.

- Zastanów się, jakie ostatnio brałaś leki. Krwawienia z nosa mogą być następstwem długotrwałego stosowania niektórych preparatów nasercowych, ale także zażywania aspiryny zbyt często lub w dużych ilościach. Leki te zmniejszają bowiem krzepliwość krwi.

Każda z wymienionych chorób wymaga odpowiedniego, często specjalistycznego leczenia.

Stare i nowe metody

Zazwyczaj niewielkie krwawienia z nosa ustępują same. Czasem jednak trzeba zatamować krew. Można to zrobić na kilka sposobów.

- Dobrze jest przyłożyć zimny okład na czoło, kark i nasadę nosa. Głowa powinna być uniesiona wysoko, ale nieco pochylona do przodu. Po to, by krew nie spływała do gardła. U niektórych osób może to bowiem powodować odruchy wymiotne.

- Do krwawiącego otworu nosowego można włożyć zwilżony wodą tampon z waty lub gazy. Następnie kciukiem i palcem wskazującym przez 5–7 minut trzeba uciskać skrzydełka nosa. Tampon można wyjąć dopiero po 20 minutach.

- Nowszym sposobem na szybkie zatamowanie krwawienia jest gąbka hemostatyczna (można ją kupić w aptekach). Działa obkurczająco na naczynia krwionośne. Wkłada się ją do otworu nosowego.

Zachowaj ostrożność

Po ustaniu krwawienia jeszcze przez kilka godzin lepiej jest nie wydmuchiwać nosa. Także później trzeba to robić bardzo delikatnie. Całkowite zagojenie pękniętego naczynka krwionośnego trwa bowiem około dziesięciu dni.

Wiele osób w przypadku częstych krwawień łyka witaminę K. Lepiej tego nie robić. Po pierwsze, dlatego, że nie działa ona natychmiast (nie powstrzymuje krwawienia), a po drugie, jest to lek zwiększający krzepliwość krwi, więc o jej przyjmowaniu powinien zadecydować lekarz.

Jeśli krwawienie, mimo zastosowania różnych środków, utrzymuje się przez ponad pół godziny, należy skorzystać z pomocy lekarza.

Trzeba to zrobić także wtedy, gdy krew spływa do gardła. Często oznacza to, że pękło naczynie w tylnej części nosa. Wówczas bywa konieczne założenie tamponu od strony jamy ustnej, co może zrobić tylko lekarz.

Głowa pod specjalną ochroną

Uwaga! Krwotok z nosa po urazie głowy może oznaczać złamanie kości czaszki. Dlatego nawet przy niewielkim krwawieniu zawsze należy wykonać zdjęcie rentgenowskie głowy.

(EB)